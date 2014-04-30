YENİ GALAXY S5 SAHİPLERİNİN YAPMASI GEREKEN 15 HAREKET

YENİ GALAXY S5 SAHİPLERİNİN YAPMASI GEREKEN 15 HAREKET

Nisan 30th, 2014 Akıllı Telefonlar 171 comments

Yeni bir telefon almak istiyorunuz ve piyasadaki yüzlerce telefon arasında mı kaldınız. Size muhteşem özelliklerle donatılmış Samsung Galaxy S5 keşfine çıkartalım.

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1 - PARMAK İZİ OKUYUCU (TEK ELLE)

samsungs5-parmak-izi-okuyucusu

Akıllı telefonlar sizin hakkınızda bütün bilgiyi içinde tutar. Bu bilgileri arabanızı kilitlediğiniz gibi telefonunuzu kilitleyerek korumanız gerekir. Dilerseniz yüksek güvenlikli bir şifre , orta güvenlikte desen şifresi veya parmak izi ile güvenlik sağlayabilirsiniz. Basitçe ayarları açıp aşağı sekmeye gelip PARMAK İZİ OKUMA menüsüne tıklayın. Oradan da parmak izi tanıta basın. Bunun bir de farklı bir yolu var. Resimde görüldüğü gibi telefonun parmakizi okuyucusuna parmağınızı sürün. Unutmayın en az 3 tane parmak ekleyeceksiniz.

2 - SAHİP BİLGİLERİ MUTLAKA GİRİNİZ

sahip-bilgilerini-giriniz

Telefonunuza sahip bilgilerini mutlaka ekleyiniz. Telefonunuzu kaybettiğinizde yardımsever birisi size mutlaka ulaşacaktır.

3 - HIZLI ULAŞIM MENÜLERİ

samsun-s5-hizli-ayarlar

Görünüm listeleme ayarları değiştirme. 

Galaxy S5 yeni ayar düzenini tanıttı ve Android 1.0 dan itibaren gelen standart kullanımın biraz daha dışına çıktı. Sadece sağ üst köşedeki 3 noktalı menü tuşuna basıp "Liste görünümünü seçin"  Şimdi eskisinden daha kolay bir menüye sahipsiniz.  Ayarlar seçeneklerinin keyfini çıkarabilirsiniz.

4 - BİLDİRİM AYARLARINI ÖZELLEŞTİRME

samsung-s5-bildirim-ayarlari

Telefonunuzun menüsüne hızlıca aşağıya indirin ve ortaya çıkan biraz karmaşık menüyü düzenleyin. Sık kullanılan wi-fi, bluetooth gibi özellikleri ön plana çıkartabilirsiniz. Tavsiyemiz ekran görünümünü dikey almak gibi ayarları öne almanız. Resimdeki menüden işlemleri rahatlıkla yapabilirsiniz.

5 - ARAÇ KUTUSU (TOOLBOX)

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Araç kutusu etkinleştirildiğinde size sık kullandığınız uygulamaları gösterecek bir uygulama. Basitçe ayarlar ve araç kutusu seçeneklerine tıklayın ve düzenle tuşuna tıklayın. Hızlı erişim için telefonunuzun geri tuşuna basılı tutun.

6 - ÇOKLU PENCERELERİ ÖZELLEŞTİRME

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Samsung'un Note 2 den sonra başarıyla kullanıma sunduğu çoklu pencere yönetimi Galaxy S5 üzerinde de çok başarılı çalışıyor. Aynı anda iki uygulama çalıştıran TouchWiz  özelliği Samsung için vazgeçilmez bir özellik. 

7 - NFC KULLANIN

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NFC, akıllı telefon sahiplerinin çok işine yarayacak bir özellik. Telefonunuzla kısa mesafeli iletişim kurabiliyorsunuz. İki telefon birbiriyle kolayca eşleşebildiği gibi bluettok ile medya göndermek, 7eleven'da alışveriş yapmak, Google Wallet kullanmak ve sadece Google Wallet değil alternatif ödeme yöntemleri de geliştirilmektedir. Türkiye'de henüz her özellik aktif olmasa da yakın gelecekte telefonunuz gerçekten hayatınız olacak. Bu özelliğin engüzel tarafı da bataryadan harcamaması. Rahatlıkla açık bırakabilirsiniz.

8 - TELEFONUNUZU DAHA DA HIZLI YAPIN

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Gizli Geliştirici seçenekleri içinde animasyonlar kapatın

Bazı uygulamalar açıkken telefonunuz hafiften lag yani gecikme yaşatabilir. Telefonunuzdaki tüm animasyonları kapatarak daha yüksek bir hıza ulaşabilirsiniz. Burada eklemek gerek Apple bu konuda daha düşük donanımla bu stabiliteyi sağlayabiliyor. Bu hızlandırma işlemini yapmak için süper gizli bir geliştirici seçenekleri menüsü var. Geliştirici seçeneklerinden Build numarasına 7 kere art arda basacaksınız. Açılan menüde efektleri azaltabilirsiniz.

9 - S VOICE KAPATMA

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Samsung sanal ses asistanını kapatabilirsiniz. Google sesli arama yeterince iyi çalışıyor. Ana menü tuşuna basılı tutun ve daha sonra 3 nokta menü tuşuna basın. Daha sonra ana menü tuluna basılı tutunca S VOICE açılsın tikini iptal edin.

10 - SAMSUNG S5 GÜÇ YÖNETİMİ AYARLARI

Gücü tasarruf moduna alın.

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Samsung Galaxy S5'te bulunan güç koruma modunda, arkaplan verilerini kapama, gri tonda telefonu kullan gibi özellikler bulunmaktadır. Standart kullanımda arkaplan verilerini kapamayı seçebilirsiniz. Telefonu gri kullanım modunda ise chat yaparken bir sorun oluşturacağını düşünmüyorum.

11 - DOKUNMATİK TUŞ IŞIKLARINI KAPATIN

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Led ışıkların sürekli kullanımı batarya ömrünüzü kısaltacaktır. Samsung Galaxy S5'i en önemli özelliklerinden biriside bu ve bunun gibi özellik kapama işlemlerini yapabilmenizdir. Ayarlar görünüm seçeneklerinden ayarlayabilirsiniz. Umarım karanlıkta bu menüyü bulmanız zor olmaz. Buna dikkat etmelisiniz.

13 - HAVALI GÖRÜNÜMDEN VAZGEÇME

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Biraz daha pil ömrü istiyorsanız resimdeki menüden gesture ve temassız işlemleri kapatabilirsiniz.

14 - GOOGLE + KULLANARAK FOTOĞRAF YEDEKLEME

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Telefonunuz zaten Google + yüklü olarak geliyor. Tek yapmanız gereken onu açmak ve aktif hale getirmek. Artık telefonu kaybederseniz veya yenisini aldığınızda  resimleri kaybetmeyeceksiniz. Korkmayın siz izin vermedikçe resimleriniz paylaşıma açılmıyor ve sosyal medya olarak Google + kullanmak zorunda değilsiniz. Ayrıca Google Drive 15Gb ile sınırlı. Google + a ise sınırsız resim yükleyebilirsiniz. 2048pksel resim yükleyebildiğinizi de unutmayın.

Evet sona geldik. 

Buradaki liste tabi ki sizin kullanımınız için yeterli olmayacaktır. Zaman içinde sürekli olarak yeni akıllı telefonlar için bilgi vermeyi bırakmayacağız. Tabi sizi de yarın tekrardan bekleriz. Herhangi bir sorunuz olursa yorum bırakmaktan çekinmeyin. Sorularınıza yardımcı olacak insanlar bulabilirsiniz ve bizde seve seve yardım ederiz.

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171 yorum

  1. Musa Köse
    05 Ağustos 2015 at 10:53 Reply

    Merhaba öncelikler Samsung Galaxy S5 var bende mesaj üsütne geldiğimde mesajın içeriğini gösteriyor bunu nasıl kapatabilirim bi yardımcı olabilir misiniz ?

    1. PetaBayt
      05 Ağustos 2015 at 11:52 Reply

      Bu sorunun cevabına buradan ulaşabilir veya tekrar soru sorabilirsiniz. http://sorucevap.petabayt.com/502/android-uygulama-bildirimleri-kapatma

  2. mustafa kemal yıldız
    15 Aralık 2015 at 12:34 Reply

    s5 telefonlarda watsup yada sms mesajlarını sesli yazamıyor muyuz yoksa ben bir yerleri yanlışlıkla kapatmışmıyım? şimdiden teşekkürler.

  3. semra
    10 Mart 2016 at 19:12 Reply

    Merhaba samsung s5 kullanıyorum fakat fabrika ayaklarına girdim internette girmiyor veri bağlamıyor ağ yok diyo ne yapmaliyim

  4. İrem B.
    13 Mart 2016 at 19:14 Reply

    Araç kutusu sadece s5 te mi var 😕 Keşke Galaxy J’ler de de olsaydı 😔

  5. İrem B.
    13 Mart 2016 at 19:15 Reply

    Araç kutusu sadece s5 te mi var 😕 Galaxy J’lerde yok mu ?

  6. hüseyin kılıç
    03 Temmuz 2016 at 14:25 Reply

    arkadşlar bana biri yardımcı olur mu? samsung s5 tabletim dün gece dondu kaldı kapanmıyor ne yapmama lazı tşk ederim.

    1. PetaBayt
      03 Temmuz 2016 at 15:28 Reply

      s5 tablet yok telefon var. kapama tuşluna baslı tutun veya pili çıkan bir ürün kullanıyorsanız pilini çıkartıp takın.

  7. Hasan
    27 Temmuz 2016 at 16:55 Reply

    S5 Telefonu Şarja takıp bıraktığımda ekren koruması geliyor ve sönmüyor.Nasıl Kapatabilirim

    1. Matser
      27 Temmuz 2016 at 17:12 Reply

      Ayarlarda şarjda iken ekranı açık tutu kapatın. Ayrıca ekran koruyucu ayarlarında şarjdeyken bu ekran koruyucu göster gibi bir seçenek olabilir.

  8. Songul
    05 Kasım 2016 at 08:23 Reply

    Iyi gunler benimde s6 im suanda coklu pencere tusu devre disi ve ne sekilde oldu anlamadim lutfen yardimci olurmusunuz birtek geri tusunu kullanabiliyorum simdiden teşekkürler

  9. ilyas
    03 Ocak 2017 at 12:06 Reply

    iyi günler. Ben samsung s5 kullanıyorum. dün aniden telefonun rehberindeki kişiler bir birine girdi. Yani telefon numarasu ahmetin ama isim mehmet yazıyor rneğin. aynı şekilde viberdede aynı. yani bir çok kişi profili ve numarası A kişisine ait iken B kişisinin ismi yazıyor.
    Sorun nedir nasıl çözebilirim yardımcı olurmusunuz lütfen.

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