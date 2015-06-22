Yeni iPhone’a Eski iPhone Verilerini Yüklemenin Yolları

Eski iPhone'dan Yeni iPhone'a Yedeklerinizi Taşıyın

Sponsorlu Bağlantılar...

Yeni bir iPhone aldınız ve eski bir iPhone sahibi iseniz yapmak isteyeceğiniz ilk şey veirlerinizi taşımak olacak.

Eski iPhone'ununuzdan yeni iPhone 6 veya iPhone6 Plus'a veri taşımak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Bu işlem için iPhone modelinizi iPhone 4, iPhone 4s, iPhone 5, iPhone 5c, iPhone 5S ne olursa olsun geçerli bir rehber hazırladık.

iCloud kullanarak yeni iPhone'a veri aktarma

Apple'nin çevrimiçi yedekleme sistemi iCloud kullanıyorsanız kablosuz olarak tüm verilerinizi yeni iPhone telefonunuza aktarabilirsiniz. Son yedekleme zamanınıza göre bütün yedeklerinizi geri gelecektir.

1. Eski telefonunuzu aktif edin.

2. iCloud menüsüne girin

3. Yedekleme menüsüne tıklayın

4. Yedeklemeyi başlatın

5. Backup alın

Devam etmeden önce bekleyin ve

1. Yeni telefonunuzu aktif edin

2. Ayarlara gidin

3. Dili seçin wifi ağınızı kurun

4. iCloud üzerinden yedekten geri almayı açın

5. iCloud hesabına Apple ID ile bağlanın

6. Şartları kabule dip onaylayın

7. Son yedeklemenizi listeden seçin

8. İstendiğinde iCloud şifrenizi girin

Verilerinizin boyutuna göre bu biraz fazla sürebilir. İşlem sırasında iPhone biraz ısınabilir bu bir sorun teşkil etmez.

Yedekleme sistemi ve iTunes kullanarakta veri akatarabilirsiniz.

1. Şarj kablosu ile telefonunuzu bilgisayar bağlayın. Mac veya Pc farketmez.

2. iTunes'u açın

3. Menü çubuğunda iPhone simgesini tıklayın

4. Şimdi yedekleme tuşuna basın

5. Yedeklenecek uygulamalarınızı seçin



Devam etmeden önce yedeklenmenin bitmesinin bekleyin.

1. Yeni iPhone telefonu Mac veya Pc'nize takın

2. Ayarlara gidin

3. Dili seçin ve Wifi ile bağlanın

4. iTunes'dan geri yüklemeyi seçin.

5. Yedeğinizi seçin ve onay verin.

6. Şifre sorarsa şifrenizi girin.

Verilerinizin boyutuna göre bu biraz fazla sürebilir. İşlem sırasında iPhone biraz ısınabilir bu bir sorun teşkil etmez.