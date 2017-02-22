Yeni LG G6 basın görselleri Twitter’dan sızdırıldı 22 Şubat 2017

Evan Blass Twitter üzerinden yeni LG G6 model telefonun basın görsellerini sızdırdı.

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Artık az çok tahmin edilebilen LG G6'nın yeni görüntülerini net görmek yine de güzel. Köşelerde sadece trim hataları bulunuyor.

LG G5 ile yan yana koyulup resmi de çekilen LG G6'nın çok daha şık bir telefon olduğunu görebiliyoruz.

18: 9 en / boy oranı bulunan LG G6, 26 Şubat 2017 Las Vegas saati ile 12:30'da tüm dünyaya sunulacak.

G6'nın cam destekli versiyonunun siyah olanı render edilmiş. Fakat cihazın beyaz olanının da sızdırılmış görselleri bulunuyor.

Telefonun arkasında ürkütücü çift kamera bulunuyor. Aralarında ise dairesel bir parmak tarayıcı bulunuyor. Ayrıca iki adet led flşa ve güç düğmesi de yine arka kısımda bulunuyor.

LG G6 Özellikleri ve çıkış tarihi

LG G6, Snapdragon 821 yonga seti, 5.7 inç QHD + LCD ekran (2880 x 1440 piksel), su geçirmezlik özelliği ve Android 7 Nougat ile geliyor.

Bu pazar öğle saatlerinde resmi açıklamalarla her şey netleşmiş olacak.

LG G5 ile beraber çekil miş resim de burada