Yeni LG G6 ile Neler Yapabilirsiniz

LG Electronics, sinematik bir görüntü deneyimiyle desteklenen yeni ekran oranı, geniş açılı kamera, fark yaratan ekran gövde oranı ve daha birçok eşsiz özelliğe sahip en yeni akıllı telefonu LG G6’yı tanıttı. Kullanıcıların fikirleri ve görüşleri temel alınarak tasarlanan yeni LG G6, tek elle rahatlıkla kullanılabilen büyük ve geniş ekran gibi kullanıcıların isteklerine odaklanan özellikleri ile üst seviye akıllı telefon kavramının temelini yeniden şekillendirme çabasında.

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Öncelikle yeni LG G6'nın iki tane kareden oluşan uzun ve geniş bir ekranı olduğunu bilmeniz lazım. LG yeni ekranı ile çok daha iyi deneyim vaad ediyor.

Grid Shot

Yeni Fullvision ekranı ile oldukça iyi kamera ve video deneyimi de sunacak. Grid shot özelliği ile kamerada çekim yaparken aynı zamadna resim çekerek alt kısımda çektiğiniz resimleri görebileceksiniz. Çekimlerden sonra dilerseniz aynı anda kamera modundan tek bir hareketle çıkarak selfie moduna geçebilir kolajınızı bu şekilde tamamlayabilirsiniz.

Match Shot

Bu özellik ile iki farklı resmi birleştirerek yaratıcı resimler çekebilirsiniz.

360 Panaroma Çekim

360 derece fotoğraf çekimi bir çok telefonda desteği bulunan bir ürün fakat LG G6 bu sefer sadece çekimi yapmakla kalmıyor. Zoom yaptığınız panorama çekimi telefonu hareket ettirerek fotoğrafta detaylı gezinti yapabilmenizi sağlıyor.

Yemek Modu

LG G6 ile çektiğiniz yemek fotoğraflarının çok daha güzel ve canlı gözükmesini sağlayacak Yemek Modu'da bulunuyor.

LG G6 ile kolcay GIF oluşturun

Hareketli objeleri çekerken deklanşöre basılı tutun ve daha sonra GIF oluştura basın, hepsi bu kadar. Ayrıca çektiğiniz videoların seçtiğiniz bölümlerini de kolayca GIF formatında kaydedebiliyor ve dilediğiniz sosyal mecrada paylaşabiliyorsunuz.

Videonun dilediğiniz bölgesini seçin ve sağ üst kısımda ayarlardan GIF oluştur'a tıklayın. Daha sonra saniye belirleyin ve GIF hazır.

Duvar Kağıtlarını Kolaj Yapın

LG G6 ile çoklu duvar kağıtlarınızı kolaj yaparak ek bir uygulama olmadan değişmesini sağlayabilirsiniz.

LG Telefon İçeriği Aktarma

LG Mobile Switch adını verdiği uygulama sayesinde iki LG telefonu kablosuz ağ ile birbirine bağlayıp uygulama ve ayarlarını birbirleri arasında kolayca taşıyabiliyorsunuz. Muhtemelen sadece yeni modelleri destekleyecek bir özellik.

Uzun Ekran Görüntüsü Alma - Extended Capture

LG klasik ekran görüntüsü alma özelliğine uzun ekran görüntüsü alma özelliği ekleyerek büyük bir açığı daha kapatmış durumda. Ayrıca dilediğiniz noktada ekran görüntüsü almayı durdurabiliyorsunuz.

Akıllı Doktor

LG Akıllı Doktor uygulaması ile kendinizn değil ama telefonunuzun donanım durumunu kontrol edebiliyorsunuz. Wifi, Bluetooth, Yakınlık sensörü, Işık sensörü, Parmak izi sensörü, ivme ölçer, jiroskop (denge çarkı), hareket sensörü, manyetometre gibi bir çok özelliği tek tek veya hepsini birden test edebiliyorsunuz.

FullVision® özellikli, 2880X1440 çözünürlükte, 5,7 inçlik QHD+ ekrana sahip olan LG G6, aynı zamanda 18:9 ekran oranını kullanan ilk akıllı telefon olarak kullanıcıların beğenisine sunuluyor. LG G6’nın sunduğu inovatif 18:9 ekran oranı, geleneksel 16:9 ekran oranına sahip akıllı telefonlarla karşılaştırıldığında, sağladığı çok daha geniş izleme alanı sayesinde oyun oynarken ve video izlerken bütünsel bir deneyim sunuyor.