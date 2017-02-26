Yeni Nokia 3310 Tanıtıldı Efsane Geri Döndü

NOKIA, Barselona'daki basın toplantısında yeni Nokia 3310 modelini tanıttı.

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Yenilenen özellikleri ile 3310, Nokia Android ile ilk senelerde tanışsaydı yıllar önce nasıl telefonlarla ortaya çıkacaktı merakımızı gidermiş oldu.

Nokia 3310 geri döndü!

Nokia 3310 "ince, hafıf ve dayanıklı" sıfatlarıyla geri döndü. Eylül 2000 tarihinde satışa sunulan Nokia 3310, etkileyici pil ömrü ve sağlamlığı ile ikon haline gelmişti. Tüm zamanların en çok satan cihazları listesinde de yerini almayı başardı.

2017 model Nokia 3310, 22 saatlik inanılmaz bir konuşma süresi ve 1 ay bekleyen pil ile geliyor.

Ve tabi Snake oyunu kurulu olarak gelecek.

2017 NOKIA 3310 Renkleri

Parlak kırmızı, sarı, koyu mavi ve gri olmak üzere 4 renkte gelecek olan telefon artık orta yaşın üstünde tamamen ekrandan oluşan telefon kullanmak istemeyenlerin telefonu olacak gibi gözüküyor. Hipster tarzını benimseyenler içinde 1 numaraları aksesuar olacak gibi gözüküyor. iPhone bir müddet tahtından inecektir :)

49 Euro gibi bir satış rakamı olacak. Bazı yerlerde satış rakamı 41 Euro civarında olacak. Ülkemizde açılış fiyatının 990 TL olabileceğini de düşünmüyor değiliz! Olması gereken rakam ise en fazla 300 TL

Diğer NOKIA serileri de tanıtıldı

Qualcomm Snapdragon 430 ve Adreno 505 grafik işlemcisi kullanan NOKIA 5 ise 190 Euro fiyatıyla piyasaya sürülecek.

Böylelikle NOKIA 6,5,3 ver Nokia 3310 serileri ile NOKIA ailesi tamamlanmış oldu.

İşte Nokia 3310 Resimleri