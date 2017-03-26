Yotube Reklamveren Kaybetmeye Devam Ediyor

Geçtiğimiz günlerde ırkçılık ve nefret söylemi bulunan videolar Google'ın başını ağrıtacak gibi gözüküyor. Bu tip videolarda reklamları çıkan firmalar, Youtube'a reklam vermekten vazgeçtiklerini açıklıyorlar.

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Firmalar arasında en büyükler var

Bu firmalar bu hafta sonu reklamlarını azaltarak Youtube'a tepkisini gösterdi. Verizon, Walmart, AT & T, GlaxoSmithKline, Pepsi, Johnson & Johnson ve araç kiralama şirketi Enterprise başlıca reklamverenler.

Bir AT & T sözcüsü yaptığı açıklamada, "Reklamlarımızın terör ve nefrete teşvik eden YouTube içeriğinin yanında yer alabileceğinden büyük endişe duyuyoruz" dedi. " Google bunun bir daha olmayacağından emin oluncaya kadar, reklamlarımızı Google'ın arama dışı platformlarından kaldırıyoruz." dedi.

Reklamcılık ve Google

Firmalar hangi içerikte reklamlarının gösterilmesini istemeleri oldukça doğal. Fakat bu üstü kapalı olarak Youtube'un özgür yayıncılığına bir ayar mı çekiliyor sorunu da getiriyor. Google gerçekten böyle ayar verilebilecek bir firma mı sizce de?

İnternet reklamcılığının yükselişi Google ve Facebook sayesinde oldu. Bu iki markanın %90 gibi bir büyümede payı bulunuyor. Halen reklam sektöründe bu iki firma ve diğerleri bulunmakta.

Yotube, Google için sadece bir ürün. Firmalar reklam ağlarına katılarak online reklamcılık içinde yer alıyorlar. Özel kampanyalarda yerel ajansları kullanıyorlar fakat global olarak reklam ağlarındalar. Bu reklam ağında da Adsense ürünü ile Google lider konumda.

Bu reklam ağlarından reklam yayınlayan onaylı yayıncılar da yarın problem olacak mıdır? Nefret söylemi yapan bir videonun haberini yapan sayfada gözüken reklam da firmaları rahatsız edecek mi ya da şimdiye kadar böyle bir sorun yoktu da yeni bir şeyler mi oluşuyor?

Bunları ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Fakat firmaların, çok büyük köklü firmalar dahi olsa Google'a ihtiyaçları var. Bütün firmalar destekleri çekse bile Google'ın elinde tüketiciler bulunuyor.

Milyonlarca rakam vermeye gerek yok. Aşağıdaki markalara bakın ve hangilerini kullandığını bir düşünün.

Google'ın bazı ürünleri

Google arama

Google haritalar

Google çeviri

Android telefonlar

Yotube

Google Play Music

Google Play Film

Android giyim

Gmail

Google+

Google fotoğraflar

Google takvim

Google drive

Analytics

Adsense

Adwords