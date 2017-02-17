YouTube 30 saniyelik zoraki reklam gösterimlerini durduruyor

Resmi bir açıklamada Google, 30sn boyunca zorla seyrettirilen reklamları durduracağını belirtti.

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Bir Google sözcüsü "2018 yılından itibaren 30sn boyunca zorunlu olarak seyrettirilen reklamları durduracağını ve hem kullanıcılar hem de reklam verenler için formatlar hazırlaya odaklanmaya karar verdik" dedi.

20 saniyelik reklamlarda dahi şüphe doğrultusunda "Reklamı Atla" butonu sunmuyorsa kaldırılacak. Geçen yıl Nisan ayında tanıtılan 6 saniyelik geçilemez reklamlardan kullanıcılarda memnun. Şahsen bu reklamlar çıktığın anlık panik yapsak bile ne olduğunu anlamadan reklam sona eriyor.

Google tüketicilerin uzun reklamlar sevmediği fark edebilecek bir donanıma / yazılıma sahip. Geri dönüşleri ölçebilecek teknoloji mevcut. Kullanılan reklam formatlarının nasıl bir kazanç sağladığı ortada olamalı ki şirket geri adım attı.

Youtube hakkında

YouTube, bir video barındırma web sitesidir. Merkezi Amerika Birleşik Devletleri'deki San Bruno, Kaliforniya şehrindedir. 15 Şubat 2005'te 3 eski PayPal çalışanı tarafından kurulmuştur. Kasım 2006'da Google tarafından 1.65 milyar dolara satın alınmıştır. Günümüzde Google'ın yan kuruluşlarından biri olarak faaliyetine devam etmektedir. Site, kullanıcılarına video yükleme, izleme ve paylaşma imkanı sunmaktadır. Medya şirketleri ve kullanıcı üretimi videoların gösterimi için HTML 5 teknolojilerini kullanır. Genel olarak; Video klipler, televizyon klipleri, müzik videoları, video bloglar, kısa özgün videolar ve eğitim videoları gibi içerikler yayınlanmaktadır.

Youtube üzerindeki içerikler genelde bireyler tarafından yüklenir. Fakat CBS, BBC, Vevo, Hulu gibi şirketler ve diğer organizasyonlar da Youtube ortaklık programı ile içeriklerinin bir kısmını yayınlamaktadır. Site içi üyelik almayan kullanıcılar videoları izleyebilir. Onaylı üyeler ise kendi yayın kanallarına video yükleyebilir. Saldırganlık potansiyeli olan içerikler sadece 18 yaşından büyük olduğunu onaylayan üyeler tarafından izlenebilir.