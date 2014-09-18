YUMATU uydu alıcısı Türksat 4a ayarları

YUMATU uydu alıcısı Türksat 4a ayarları

Eylül 18th, 2014 Teknoloji 47 comments

17 Eylül 2014'ü 18 Eylül 2014 tarihine bağlayan gecede Türksat 4a uydusu aktif olarak hizmete girdi. Bir çok yeni kanal,radyolar ve HD kanallar televizyonunuza eklenecek.

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Peki hangi uydu alıcısında hangi Türksat 4a ayarları yapılacak. Yu-ma-tu veya Yumatu uydu alıcısı için yapacağınız ayarlar aşağıda. En son kaydet ve çık yaparak işlemleri bitirebilirsiniz.

TP frekans ekle menüsünden ayalarımızı ekleyelim ve arama butnuna basalım. Gerisi uydu alıcınız halledecektir.
Yu-Ma-Tu Türksat 4a otomatik arama frekansı bilgileri aşağıdaki gibidir ;

Frekans : 11844 MHz

Polarizasyon : Dikey – V – (Vertical)

Sembol oranı (Symbol Rate) : 2222 Ksymb FEC: 3/4

Frekans : 11747 MHz

Polarizasyon : Yatay -H – (Horizontal)

Sembol oranı (Symbol Rate) : 27500 Ksymb FEC: 5/6

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47 yorum

  1. ALİME YAMAN
    18 Eylül 2014 at 23:57 Reply

    merhabalar. buradaki işlemleri yapmamama rağmen kanal bulunumadı diyor.ne yapmam gerek…

    1. Tamer
      08 Ocak 2017 at 21:06 Reply

      Veritabanı boş yazısı çıkıyor ne yapmam gerekir

  2. admin
    19 Eylül 2014 at 00:01 Reply

    Kanalları tek tek elemeniz gerekebilir. Kanal frekans listeleri için tıklayınız.

    Türksat Kanal Listesi

    27-08-2014-Sifresiz TURKSAT KANAL LİSTESİ PDF İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

  3. onur ozdemir
    19 Eylül 2014 at 00:06 Reply

    Degerleri girdikten sonra kirmizi tusa basmadan once ekrana gelen menude kanal ayarlarini kapalidan acik konuma getir otamatik arama baslayacaktir

  4. sener
    19 Eylül 2014 at 00:14 Reply

    Uyduyu nasil eklicem turksat4a uydusu tanimli degil

  5. SELÇUK
    19 Eylül 2014 at 11:16 Reply

    Yumatu receivere ait görüntülü bir uydu ekleme fotosu koyabilir misiniz yada ayrıntılı bir anlatım çok yardımcı olurdu. Teşekkürler.

  6. Ramazan TOPAL
    19 Eylül 2014 at 12:00 Reply

    Verilen parametreler girilince sadece ekrana TÜRKSAT uydu tanıtım kanalı gelecektir. Bu kanal da ilen yeniden kanal ekle bölümüne girerek hiç bir şeye dokunmadan hepsi kısmın da OK basın. Ve yeni kanallar uzunca bir sürede inecektir. Benim Admine sorum şu. Eski kanalları nasıl sileceğiz. 675 kanal var. 3 de 2 si boş ve gereksiz kanal. Mesela diğer uydu alıcı markalarında eski kanalları sil butunu var. Ben 5 sil tuşuna basında mevcut TÜRKSAT uydusunu da sildi. Tabi fabrika ayarlarına dönerek baştan yükledik. Lakin eski kanallar hala duruyor. Kanal taşıma işinin kestirmesi yokmudur.

  7. furkan yaman
    19 Eylül 2014 at 19:13 Reply

    Tp frekans ekle menüsü nerde yardımcı olurmusunuz

  8. akin mert
    19 Eylül 2014 at 21:21 Reply

    Ya olmuyor yapamadim.tp nerde.başka bir uydudan aratmis.uygunsuz XX kanallar cikti hep.

    1. admin
      19 Eylül 2014 at 21:29 Reply

      Uyduyu yanlış seçimişsiniz.

  9. selim
    20 Eylül 2014 at 00:31 Reply

    YUMATU uydu alıcısında turksat4/a çıkmıyo onu nerden buluyoruz

  10. erdal
    20 Eylül 2014 at 00:43 Reply

    su işi bastan anlatın kafam agrıdı

  11. erdal
    20 Eylül 2014 at 00:44 Reply

    uyanık kimse yokmu

  12. erdal
    20 Eylül 2014 at 00:48 Reply

    allah rızası icin kimse yokmu

  13. Dogan
    20 Eylül 2014 at 11:43 Reply

    YUMATU HD MİNİ için anlatıyorum…
    Menu+(Kanal arama+Anten Ayarı) şimdi karşımıza uydular çıkacak(Turksat 2a veya 3a veya 4a hangisi çıkarsa çıksın Turksatı üzerinde durun veya türksatı ok ile seçin+”RECALL” tuşuna basın karşınıza frekanslar çıkacak ve siz Ekle tuşu ile benim kumandamda “KIRMIZI” yeni frekans gireceksiniz frekans 11844 sembol 02222 Polarizasyon V yapıp “OK” tuşu ile onaylayın.Şimdi En önemli noktası Frekansı kaydettiken sonra kumanda ile kaydettiğimiz frakans üzerine geliyoruz ve tarama seçeneğini seçin Kumandada MAVİ TUŞA BASIN(seceneklerde” tarama yazar”) “TARAMA MODUNU” NETWORK” OLARAK DEĞİŞTİR VE YİNE MAVİ TUŞU BASIN(seçeneklerde tarama) ve Kanalların hepsi gelecektir…”DOĞAN İLETİŞİM”ÇANKAYA MAHALLESİ MERSİN

  14. emrah
    20 Eylül 2014 at 13:50 Reply

    Doğan iletişimin yaldığı gibi yaptım ancak hiçbir kanal bulmadi

  15. ufuk
    20 Eylül 2014 at 13:55 Reply

    DOĞAN kardeş allah senden razı olsun

  16. furkan yaman
    20 Eylül 2014 at 13:55 Reply

    Turksat 1c var başka yok

  17. şakir hayrioglu
    20 Eylül 2014 at 15:36 Reply

    Helal be dogan kardes NETWORK secenegini kimse soylemedigi icin olmuyordu . Sagolasin.

  18. Nihal
    21 Eylül 2014 at 01:25 Reply

    Kanallara şifre koymaya favori menusune kanal ekleme gibi işlerde çıkan 0000 şifresini değiştirmiştim şimdi unuttum kanalları düzenleyemiyorum. Uydu alıcısını fabrika ayarlarına nasıl sıfırlarız. İnternette fabrika ayarlarına döndğrmek için şifreler buldum ama hangi menuden nerden yapılacak onu bulamadım. Yardım edebilecek varmıdır

  19. musa
    21 Eylül 2014 at 10:13 Reply

    Doğan iletisim tesekkurler gayet iyi anlattin suanda yukluyor ve 450 kanalin uzerinde saol

  20. Hasan şimşek
    21 Eylül 2014 at 11:25 Reply

    doğan İletişim teşekkür ederim fakat recall düğmesi yerine goto düğmesine basmak gerekir

  21. mustafa
    21 Eylül 2014 at 12:14 Reply

    Kanallar geldi lakin uydu cekimi olmadigi icin kanallar cekmiyo ne yapmaliyim tesekkur ederim

  22. mustafa
    21 Eylül 2014 at 12:16 Reply

    Bu arada Dogan bey cok tesekkur ederim ikinci konu icin de yardimci olursaniz sevinirim

  23. ali
    21 Eylül 2014 at 17:56 Reply

    NETWORK İŞİ ÇÖZDÜ TEŞEKKÜRLER

  24. murat
    21 Eylül 2014 at 19:03 Reply

    Yu-ma-tu uydusuna sabihim fakat fabrika ayarlarına dönerek hata yaptığımı fark ettim. Tuksat1c den başka uydu yok ne yapmam gerekiyor yardımlarınızı bekliyorum şimdiden teşekkürler.

  25. admin
    21 Eylül 2014 at 19:06 Reply

    Yukarıdaki yazıda ve yorumlarda nasıl yapılacağı anlatılmıştır. Yapamadıysanız, yardım almak istediğiniz cihazın modelini yazarsanız arkadaşlar size yardımcı olacaktır.

  26. teytey
    21 Eylül 2014 at 19:58 Reply

    Wismann yt series uydum var fakat turksat 4a cikmiyor tanimli degil yardim lutfen

  27. Yigit
    22 Eylül 2014 at 12:04 Reply

    Merhabalar,ben Doğan İletişim’in yazdığı gibi yapıyorum,bütün kanalları buluyor fakat açmıyor.Sinyal seviyesi sıfır..

  28. fatih
    23 Eylül 2014 at 13:14 Reply

    Benim cihaz yumatu IQ plus yardımcı olurmusunuz

    1. admin
      23 Eylül 2014 at 13:54 Reply

      Sizin cihazın çok daha teknik işlemleri var sanırım. Uydu forumlarına bakmanızı tavsiye ederim.

  29. Ayşen Çınar
    26 Eylül 2014 at 23:03 Reply

    YUMATU IQ PLUS İÇİN ACİL YARDIM LÜTFEN. Türksat 4 a HİÇ GÖRÜNMEDİĞİ GIBI YUKARIDA BAHSEDILEN KANAL ARAMA ANTEN AYARI GİBİ İBARELER DE YOK

  30. orbay çiftçi
    01 Ekim 2014 at 17:03 Reply

    merhaba bu uydu alıcısında biss key ayarlarını nasıl yapabiliriz bilginiz var mı ?

  31. arif
    07 Ekim 2014 at 00:41 Reply

    uydudan bütün kanalllar geldi fakat sadece bugün tv yok bulmak istiyorum yumatu ıq kullanıyorum bilen arkadaşlar yardmıcı olursa sevinirim

    1. admin
      07 Ekim 2014 at 01:01 Reply

      Manuel girmeniz grekecektir. Bu sayfada destek telefonu ve frekanslar mevcut.

      http://gundem.bugun.com.tr/bugun-tv-ve-kanalturkun-yeni-uydu-frekanslari-haberi/1262336

  32. arif
    07 Ekim 2014 at 15:57 Reply

    giriş için gösterilen bir video falan yokmu destek telefonuna bakan yok

  33. isa
    29 Ekim 2014 at 19:46 Reply

    Ya abiler ablalar bizim uydu bunlarda yok ve ben yapamadım biri bana bir yol göstersin

    1. admin
      29 Ekim 2014 at 19:48 Reply

      UYDUNUZ MODELİ NEDİR, BUNU PAYLAŞIRSANIZ BELKİ YARDIM BULUNUR?

  34. Pınar
    02 Kasım 2014 at 21:16 Reply

    Benim uydu yumatu ama uydu listesinde turksat 1c ve birsuru yabanci uydu cikiyo ama turksat 2a 3a 4a cikmiyo nasil ve nerden yapcam menu de sirayla ayarlari yazarsaniz sevinirim

    1. admin
      02 Kasım 2014 at 21:17 Reply

      İsminin önemi yok. Sadece verilen frekansları girmeniz gerekiyor. Adım adım bilgim yok. Bilen arkadaş varsa cevaplaycaktır veya diğer yorumları okuyun.

  35. muhlis
    24 Kasım 2014 at 17:19 Reply

    Arkadaşlar kullandığım uyduların içinde en zor menüsü olan yumatu. Kanal taşıma tek tek oluyor. Sinir oldum. Ben mi yapamiyorum yoksa gerçekten tek tek mi tasiyacagiz.

  36. Hasan
    02 Şubat 2015 at 13:38 Reply

    Arkadaşlar bende yumatu mini uydu alıcısı var. yukarıda yazan herşeyi denedim olmuyor. başka uydu alıcılarına kanalları yükleyebildim.

    Sorunum şu kanal aramaya gelip uydu turksat 2a veya 3a seçip frekans 11844 sembol 02222 Polarizasyon V yaptığım zaman sinyal %80-90 larda fakat sinyal kalitesi %5-10 larda arama yapınca kanal bulamıyor.

  37. Hasan
    02 Şubat 2015 at 13:39 Reply

    Arkadaşlar bende yumatu mini uydu alıcısı var. yukarıda yazan herşeyi denedim olmuyor. başka uydu alıcılarına kanalları yükleyebildim.

    Sorunum şu kanal aramaya gelip uydu turksat 2a veya 3a seçip frekans 11844 sembol 02222 Polarizasyon V yaptığım zaman sinyal %80-90 larda fakat sinyal kalitesi %5-10 larda arama yapınca kanal bulamıyor.

    yardım edebilirseniz sevinirim…

  38. seyfettin
    15 Mart 2015 at 22:41 Reply

    arkadaşlar ben yumatu mini uydu alıcısı kullanıyorum hd falan değil uydu sildim yeni uydu ekledim yeni frekans ekledim ama yinede bi kaç türk kanalı 50 ye yakın yabancı kanal haricinde başka kanal bulmadı bi yardım etseniz sevinirim

  39. İsmail
    01 Kasım 2015 at 21:42 Reply

    Arkadaşlar benim yu ma tu mini uydu alıcı var Türksat 1c den başka Türk kanalı uydusu tok frekansları tam görmeme rağmen yüklediğim kanallar sinyal yok diyor..Fabrika ayarlarını sıfırlama ma rağmen sinyaller 50 60 si geçmiyor bir de LNB ayarı nerde olmasi lazim (standart mi universal mi)yardimci olursaniz sevinirim.

  40. ahmet emin
    15 Eylül 2016 at 15:35 Reply

    yumat king var
    turksat sorun yok. sadece trt word yükleyince sinyal yetersiz diyor
    ancak hotbirt yükleyemiyorum. yükledim arama yap deyince hatalı bilgi diyor
    sinyal seviyesi 50
    sinyal kalitesi 4
    diyor

  41. Tamer
    08 Ocak 2017 at 21:08 Reply

    Veri tabanı boş yazısı çıkıyor

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