YUMATU uydu alıcısı Türksat 4a ayarları

17 Eylül 2014'ü 18 Eylül 2014 tarihine bağlayan gecede Türksat 4a uydusu aktif olarak hizmete girdi. Bir çok yeni kanal,radyolar ve HD kanallar televizyonunuza eklenecek.

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Peki hangi uydu alıcısında hangi Türksat 4a ayarları yapılacak. Yu-ma-tu veya Yumatu uydu alıcısı için yapacağınız ayarlar aşağıda. En son kaydet ve çık yaparak işlemleri bitirebilirsiniz.

TP frekans ekle menüsünden ayalarımızı ekleyelim ve arama butnuna basalım. Gerisi uydu alıcınız halledecektir.

Yu-Ma-Tu Türksat 4a otomatik arama frekansı bilgileri aşağıdaki gibidir ;

Frekans : 11844 MHz

Polarizasyon : Dikey – V – (Vertical)

Sembol oranı (Symbol Rate) : 2222 Ksymb FEC: 3/4

Frekans : 11747 MHz

Polarizasyon : Yatay -H – (Horizontal)

Sembol oranı (Symbol Rate) : 27500 Ksymb FEC: 5/6