ZTE Blade S6 Özellikleri ve İncelemesi (Turkcell T60 Benzeri )

Turkcell T60 ile aynı telefon olan ZTE Blade S6'nın CNET incelemesi ile sizlerleyiz. Ülkemizde satılmayan telefonun incelemesini yazmamızın sebebi eğer Turkcell T60 almayı düşünüyorsanız bu incelemeye göz atmak isteyebilirsiniz.

Sponsorlu Bağlantılar...

ZTE Blade S6 ile Turkcell T60 arasında menü ve geri tuşları farklı, diğer her şey aynı.

Artısı: ZTE Blade S6 250$ fiyatına karşılık iyi bir donanım ile geliyor. Sık seyahat edenler için uzun pil ömrü, çift sim kartı ve 4G desteği var.

Eksi tarafı: iPhone 6 benzeri olan bu telefonun malzemeleri kötü plastik hissi veriyor. Kamera fotoğraf çekimi için çok iyi diyemeyiz.

Hızlı fikir: iPhone 6 gibi görünüyor olsa da ZTE Blade S6 ucuz bir Android telefon hissi yaratıyor. Fakat düşük bütçeler için fiyat performans telefonudur.

ZTE Blade S6 tasarımı zorlayarak iPhone 6'ya benzetilmiş diyebiliriz. Yuvarlak köşeleri ve arka kapağın aluminyum görünümlü plastikten yapılması değerini düşürüyor.

Güneydoğu ve Asya'lı tüketicileri hedef alan telefon Aliexpress üzerinden ücretsiz kargo ile 250$'a satılıyor. Hindistan, Malezya, Singapur ve Tayland'da mağazalarda satılırken İngiltere'de eBay üzerinden de satın alınabilir.

ZTE Blade S6 kabul edelim çok kötü bir iPhone çakması fakat fiyatı ile alınabilir duruyor.

Tasarım

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi ZTE Blade S6 çok ötü bir iphone 6 çakması. Fakat 7.7mm inceliğe sahip. 5 inçlik ekranın bittiği yerlerde klasik Android telefonların kasa çıkıntısı bulunuyor. Arka kısımda kamera ve flaş tasarımı bile iPhone 6 ile aynı kalırken sadece yerleri farklı koyulmuş. Flaş solda kamera sağda. Ana menü tuşlu bile ufak ama yuvalak olarak dizayn edilmiş. Menüyü kullanmadığınız zaman gözükmeyen sağda ve solda iki adet buton daha bulunmakta.

Sol kısmında microSD kart yuvası ve çift 4G sim girişi bulunuyor. Bu sim kartlar için iki tane sim kart tepsisi bulunmakta.

OnepLus ve Xiaomi gibi firmalar orijinal tasarım çıkartabildiklerini gösterdikleri halde ZTE Blade S6 pervasızca çok kçtü olarak tasarlanmış.

Donanım ve Yazılım

250$ fiyatlı bir telefon için ZTE Blade S6 hantal bir telefon kesinlikle değil. Orta ayar 64 bitlik Qualcomm Snapdragon 615 model 8 çekirdekli işlemciye sahip. 4G LTE ve simkart desteği de oldukça olumlu yönleri. Cihazda ayrıca 13MP kamera bulunuyor.

Böyle bir fiyat noktasında utlaka taviz verilmesi gerekiyor. Bu sebeple cihaz Full HD değil HD Ready olarak üretilmiş. 720p ekrana sahip. Bu 1080p ile 720p arasındaki farkı anlatmak zor, 720p ile yanyana koyduğunuzda farkı anlamayabilirsiniz.

Ekranın canlılık, renkler ve görüş açıları da iyi durumda.

Cihazda 2GB RAM bulunmakta, yerleşlik depolama 16GB ve microSD kart yuvası vardır. 2400mAh pili 720p ekran için fazlasıyla yeterli gözüküyor.

ZTE Blade S6 bu sene piyasaya çıkan telefonlar gibi Android 5 ile beraber geliyor. Fakat üzerinde MiFavor 3.0 arayüzü bulunmakta ve ayrıca özelleştirilebilir.

Bazı kısayollar yaratıp telefonu sallayarak feneri açabilir veya arka kamerayı açmak için ses açma tuşuna basarak telefonu sallayabilirsiniz. Bu özelliklerin eksisi de istemeden etkinleştirme yapabilirsiniz.

Kamera

Telefon 13MP kamera kullanıyor ve Xiaomi Mi Note ile aynı Sony sensörleri kullanır. Fakat çok iyi görüntüler sunacağını söyleyemeyiz. Kötü olarka algılamayın bunu. Sadece çok iyi değil.

Kamera yazılımda eğlenceli bölümlerde mevcut. Ayrıca ISO çalışma, beyaz dnegesi ayarları gibi uzman bir moda da geçebiliyorsunuz. Ayrıca kamera hareketli resimler için bulanıklığı çabuk düzeltiyor. Hızlıca net resimler çekebiliyorsunuz.

Bazen telefonun otomatik odaklandığı yerler yanlış olabiliyor. Ve önemli bir nokta daha düşük ışıkta kötü resimler çekeceksiniz. Aşağıdaki örneklerde 3 kere gece fotoğrafı alınmaya çalışılmış fakat odaklanma ve netlik sağlanamamış. Arka plandaki ışıklara odaklanmayı yapmamış.



Performans

Quadrant Benchmark testinde Snapdragon 615 işlemcisi ise 2993 puan alıyor. Hakettiğinden düşük bir puan bu. Yazılım ya da yongaseti hatası gibi gözüküyor. Aynı işlemciye benzer bir işlemci kullanan Oppo R5 16849 puan aldı.

Asfalt 8 oyununu oynamak Quadrant Benchmark sonuçlarını geçersiz kılıyor. Framerate üzerinde herhangi bir düşme olmadan akıcı bir şekilde oynattı.

Genel olarak günlük kullanım için yeterli bir telefon.

Batarya

Cnet testinde 11 saaat 15dk açık kaldı. 2400mAh pili ile 1 günü rahat çıkarak bir cihaz. Fakat pil çıkarılabilir olmadığı için yoğun günlerde şarj cihazı taşımanızı gerektirebilir.

Çağrı Kalitesi ve ses

Arama yaparaken sorun hiç çıkmadı. Karşı ses berrak ve net olarka geliyor. Hoparlörü ise zil sesini telefon çantada iken bile rahatlıkla duyurabiliyor. Çift hoparlör bulunmuyor.

Sonuç

ZTE Blade S6 orijinal özellikler taşımasa da iPhone 6 benzeri bir telefon arayanlar için ideal seçim gözüküyor. Verdiği özellikler genel olarka sıkıntı çıkarmıyor ve Android 5'in özellikleri gayet rahat taşıyor. Fiyatını düşük tutmak için bir çok taviz verilmiş ama ekstaradan ara yüzede ihtiyacınzı olmayacak.

Çinli bir telefon istiyorsanız alternatif olarka Redmi 2 veya 50 dolar farkla OnePlus One düşünebilirsiniz.

Genel olarak sık seyahat ediyorsanız çift sim kartı ile güzel bir telefon. Fakat aynı fiyata daha güzel Android alternatifleri de bulabilrisiniz.

Bu telefon ülkemizde satışta dğeil fakat Turcell T60 ile aynı özellikleri taşıdığı için CNET incelemesi olarka paylaşıldı.

Kaynak sayfada bir çok fotoğrafına ve iPhone 6 ile yanyana çekilmiş resimlerine ulaşabilirsiniz.

http://www.cnet.com/products/zte-blade-s6

Temel Bilgiler Boyutlar 144 * 70.7 * 7.7mm Pil kapasitesi 2400mAh Ekran Boyutu 5.0 inç Kamera 13M AF + 5M FF Ekran 5.0 inç IPS Ekran - 720p

Sistem Bilgisi Ağ LTE Bant LTE: B1 / B3 / B7 / B8 / B20, UMTS: 900 / 2100MHz GSM: 850/900/1800/1900 OS Android 5.0 İŞLEMCİ 8 çekirdekli Işlemci Qualcomm ® Snapdragon TM 615 okta-çekirdekli 64 bit işlemciler Bellek 16GB eMMC + 2GB RAM DDR3 Girişler 3.5mm Kulaklık Girişi, Çift SIM Nano, 5pin Mikro USB, Micro SD