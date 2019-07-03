​General Mobile GMHepYeni Uygulaması ile Telefonunuz Değerini Kaybetmiyor

General Mobile’dan Ekstra Destek: ‘GMHepYeni’ ile telefonların değeri korunuyor

En yeni teknolojileri ulaşılabilir fiyatlarla sunan General Mobile, ekstra destek paketlerini kullanıcılarına sunmaya başladı.

General Mobile’ın Türkiye’de ilk defa sunduğu ‘GMHepYeni’ paketi sayesinde kullanıcılar, telefonlarının satın aldıkları günkü değerini 2 yıl süresince koruyor, böylelikle diledikleri zaman yeni modeller ile değiştirebiliyorlar. Kullanıcılar aynı modelde ücret farkı olması halinde bu farkı ödeyerek, üründe ücret farkı oluşmamış ise ücretsiz olarak yeni ürüne sahip olabiliyorlar.

General Mobile ayrıca, ‘GMHepGüvende’ ve ‘GMGarantiPlus’ destek paketleri ile de kullanıcıların hayatlarını kolaylaştırıyor.

Yeni destek paketlerini hizmete sokan General Mobile, ‘GMHepYeni’ paketi ile kullanıcılarının hayatlarını kolaylaştırıyor.

‘GMHepYeni’ paketi sayesinde kullanıcılar, telefonlarının satın aldıkları günkü değerini 2 yıl süresince koruyor, böylelikle diledikleri zaman yeni modelleri ile değiştirebiliyorlar. Kullanıcılar aynı modelde ücret farkı olması halinde bu farkı ödeyerek, üründe ücret farkı oluşmamış ise ücretsiz olarak yeni modele sahip olabiliyorlar.

Örneğin; ‘GMHepYeni’ paketini satın almış GM 8 kullanıcısı, telefonunu GM 9 Pro’ya yükseltmek istediğinde, GM 9 Pro’nun tavsiye edilen satış fiyatı olan 1.699 TL ödemek yerine sadece 700 TL ödüyor. Çünkü kullanıcının GM 8’i satın alırken ödediği 999 TL bu paket sayesinde indirim olarak kullanılıyor.

Sitesinde, General Mobile Yetkili Satış noktaları ve General Mobile Yetkili Teknik Servis’lerinde satılan telefonlarda geçerli olan ‘GMHepYeni’ paketine sahip olmak isteyen kullanıcılar, yine bu noktalardan paketi satın alabiliyorlar.

Kullanıcılar; GM 9 Go, GM 8 Go ve GM 6 ds için 180 TL, GM 8 için 220 TL, GM 9 Pro için ise 390 TL’ye paketten faydalanabiliyorlar.

‘GMHepGüvende’ ile beklenmedik masrafların önüne geçiliyor

General Mobile, dikkat çeken yeni hizmetlerinden biri olan ‘GMHepGüvende’ paketi ile ise; garanti kapsamı dışında yaşanan sorunlarda mağduriyeti en aza indiriyor.

Bu paket, kullanıcıların telefonlarını kırılma, kazaen sıvı teması, yüksek voltaj gibi normal şartlar altında garanti kapsamında olmayan hasarlardan korumayı sağlıyor. Bu hizmet sayesinde kullanıcılar, 1 yıl içerisinde 2 defa garanti kapsamı dışındaki hizmetlerden yararlanabiliyor, General Mobile Yetkili Teknik Servislerinde ilave ücret ödemeden telefonlarını onarabilme imkanına sahip oluyorlar.

Kullanıcılar ‘GMHepGüvende’ paketinden, akıllı telefonlarını satın aldıkları sırada ya da garanti süresi devam eden, çalışır durumdaki telefonları için yararlanabiliyorlar. Paket; GM 9 Go, GM 8 Go ve GM 6 ds için 120 TL, GM 8 için 150 TL, GM 9 Pro için 220 TL’ye satın alınabiliyor.

‘GMGarantiPlus’ ile garanti süresi 3 yıla kadar uzuyor

General Mobile’ın bir diğer hizmeti olan ‘GMGarantiPlus’ paketi ile kullanıcılar telefonlarının standart garantisini telefonlarını satın aldıkları sırada 1 yıl daha uzatabiliyorlar. Böylelikle General Mobile’ın her telefon için sunduğu 2 yıl garanti süresi toplamda 3 yıla çıkmış oluyor.

Pakete sahip olmadan önce satın alınmış telefonlarda ise; kalan garanti sürelerine 1 yıl daha ilave edilerek General Mobile’ın garanti kapsamında sunduğu hizmetlerden daha uzun süre faydalanabiliyorlar.

‘GMGarantiPlus’tan yararlanmak isteyen kullanıcılar; GM 9 Go, GM 8 Go ve GM 6 ds için 60 TL, GM 8 için 80 TL, GM 9 Pro için ise 120 TL ödeyerek paketten yararlanabilecekler.

GM HEP YENİ ŞARTLAR

GM Hep Yeni

2 yıl içinde dilediğiniz bir zamanda, telefonunuzu satın aldığınız ücret kadar indirim vererek www.generalmobile.com’ dan yeni bir GM telefon ile yeniliyoruz.

Detaylı bilgi

GM Hep Yeni paketi eşi benzeri olmayan bir fiyat koruma paketidir. 2 yıl içerisinde telefonunuzu getirin, satın aldığınız fiyattan geri alalım, size son model yeni telefonumuzu verelim. Bu paketten yararlanma koşulları aşağıdaki gibidir.

•GM Hep Yeni paketi satınaldığınızda ürününüzün güncel fiyatı kadar indirim kuponu www.generalmobile.com sitesinde üye sayfanıza eklenir. Henüz üyeliğinizi yaptırmadıysanız paketi satınalırken girdiğiniz e-mail adresinizle üye olursanız üye olduğunuzda indirim kuponunuz hesabınıza eklenecektir.

• GM Hep Yeni paketi tamamen online bir ürün olduğu için satınalma öncesi sistemsel sorgulama yapılmakta ve olumsuz cevap alınan IMEI numaraları için ürün satışı yapılmamaktadır.

• GM Hep Yeni paketi kapsamında güvence altına alınan ürünler için yapılacak indirimler sadece www.generalmobile.com’da kullanılır. İndirim sadece tek alışverişte kullanılır. Kullanılmayan bakiye devredilemez veya geri talep edilemez.

• GM Hep Yeni paketinden sadece paketi satın alan müşteri yararlanabilir.

• GM Hep Yeni paketi kullanılmak istendiğinde, satın alınması düşünülen ürün için sipariş, generalmobile.com web adresine girilir. GM Hep Yeni Paketi kapsamındaki IMEI numarası kupon numarası olarak girilir. Sistem otomatik olarak müşteriden kendisine en yakındaki General Mobile Yetkili Servisine cihazını göndermesini ister. Müşteri, ürünü satın alırken kutu içinden çıkan tüm aksesuarları ile birlikte cihazını servise gönderir. Servis gelen cihazın çalıştığını kontrol eder.

Ancak;

• Cihazın ekranında kırık ve çatlak varsa,

Cihazın ekranında kırık ve çatlak varsa, • Cihazın içinde sıvıdan kaynaklanan oksidasyon varsa

Cihazın içinde sıvıdan kaynaklanan oksidasyon varsa • Cihazın eksik aksesuarı varsa,

Servis cihazın tamiri için gereken servis ve işçilik ücretini müşteriye bildirir. İlgili ücretler müşteri tarafından kabul edilmemesi halinde cihaz iade edilir ve generalmobile.com’daki sipariş iptal edilir. Kabul edilmesi durumunda GM Hep Yeni paketi kapsamında cihaz indirimli olarak istenilen modelle değiştirilir. Eski cihaz ise gider pusulası ile müşteriden iade alınır.

• Çalışmayan cihazlar, BTK sisteminde çalıntı veya klonlu olan, yetkisiz müdahale edilmiş, parçaları orjinal olmayan parçalarla değiştirilmiş, IMEI etiketi hasar görmüş olan cihazlar GM Hep Yeni paketi kapsamında indirim olarak kullanılamaz.