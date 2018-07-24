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​İşCep kullanıcıları akıllı telefon kazanıyor

PetaBayt 7 saat önce Haberler 2 Yorum

İşCep kullanıcıları akıllı telefon kazanıyor

7 gün 24 saat ihtiyaç duydukları her anda kullanıcılarının yanında olan Türkiye’nin ilk mobil bankacılık uygulaması İşCep, yaz döneminde de kazandırmaya devam ediyor.

İşCep hayata geçirdiği kampanyayla 23 Temmuz-31 Ağustos tarihleri arasında kullanıcılarına çekilişle 10 adet iPhoneX (64 GB) ve 10 adet Samsung Galaxy S9 (64 GB) hediye edecek. İşCep'e müşteri numarası veya TC Kimlik Numarası ve müşteri şifresi ile giriş yapan İş Bankası bireysel ve ticari müşterileri 1 çekiliş hakkı kazanarak kampanyaya dahil olacaklar.

İşCep uygulaması, cep telefonunun tarayıcısına www.isbank.com.tr/indir yazılarak ya da App Store veya Google Play’den ücretsiz yüklenebiliyor. Talihliler 11.09.2018 tarihinde noter huzurunda halka açık olarak yapılacak çekilişle belirlenecek ve aynı gün içinde www.isbank.com.tr’de ve İş Bankası’nın sosyal medya hesaplarında ilan edilecek.

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2 Yorum

  1. Örtem
    24 Temmuz 2018 at 15:14

    iPhoneX mi Galaxy S9 mu?

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