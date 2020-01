2019 Yılının En İyi Android Telefonları

Geçtiğimiz senenin en iyi Android kullanan telefonları nelerdi, en iyi telefonlar listemizde kimler vardı beraber inceleyelim. Bu yazı ilginizi çekmediyse sizi 2020 yılının en iyi Android telefonları sayfasına alalım.

Android telefonlar farklı şekil ve boyutlarda satışa sunuluyor. Bunların yanı sıra farklı kamera özellikleri, AR özellikleri ve fiyatları da iyi telefon seçiminde sizi zorlayabilir. İşinizi kolaylaştırmak için incelemeler sonrasında size en iyi telefonları sunuyoruz. Bu bilgilerle en iyi Android telefonu daha doğrusu sizin için en iyi Android telefonu bulmanıza yardımcı olacaktır.

2018 yılının en iyi telefonu Galaxy S9’un üreticisi Samsung bu seneye de güzel giriş yaptı. Aslında en erken tanıtılan amiral gemisi telefon olması bu yarışta onu ilk aylarda rakipsiz bırakıyor. Bakalım 2019 yılında aldığı liderliği koruyabilecek mi?

İşte 2019’un en iyi Android telefonları:

Samsung Galaxy S10 Plus – Seçimimiz Google Pixel 3 XL – En İyi Kamera OnePlus 6T – En iyi değer Samsung Galaxy Note 9 – Ekran kalemi ile en iyisi Huawei Mate 20 Pro – En özellikli paket için GM 9 PRO – Bütçede en iyisi

Samsung’un mükemelliği bulması uzun yıllar üzerine kuruludur. Galaxy S10 Plus telefon modeli de bunu yansıtır. Çift hoparlör, kulaklık jakı ve SD kart yuvası gibi özelliklere sahip telefon aynı zamanda metal ve cam gövdesi su / toz geçirmezlik sertifikası ile geliyor. En son işlemci seti ve sıra dışı arka kamerası ile pazardaki en iyi telefon konumunda.

Petabayt Yılın Telefonu

Samsung Galaxy S10 Plus

En iyisini arayanlar için güzel bir cihaz. Bir akıllı telefonda olabilecek her şeyi yapabilir. Bunları yaparken de çok az dezavantaj taşır. En iyi ekran ve en iyi kamera deneyimine de sahip.

Hepsiburada: 6.399 TL

Mediamarkt: 7.499 TL

Gittigidiyor: 6.469 TL

Teknosa: 7.499 TL

Fiyatlar 04.04.2019 tarihili fiyatlar olup, Samsung Türkiye garantili cihazları içerir. Petabayt.com, web sitesinde fiyatların değişkenliği hakkında garanti vermez.

Bu telefonu kimler almalı?

Herkesin ihtiyaçları için harika bir telefon. Samsung, telefonlarını mümkün olan en geniş kitleye hitap edecek şekilde tasarlıyor. Bu da Galaxy S10 Plus’ı hemen hemen herkes için harika bir cihaz haline getiriyor. Oldukça basit bir şekilde sektörün en iyisi, büyük bir ekrana sahiptir. Bu özelliklere tüm gün batarya kullanımı da eklenince konumunu hakediyor.

Dahili olarak, ihtiyacınız olan herhangi bir uygulamayı veya görevi yürütmek için en yeni özelliklerin tümüne sahiptir. En iyi özelliklere sahip çift kamerası, su geçirmezlik özelliği, SD kart yuvası, kulaklık girişi, kablosuz şarj gibi özellikleri ile dikkat çekiyor.

Yine de bu telefonun büyüklüğü size göre değil ise Galaxy S10 modelini de tercih edebilirsiniz. Aynı özelliklere daha uygun fiyata da sahip olacaksınız.

Bu telefonu almak için iyi bir zaman mı?

Samsung, bu cihazı Mart 2019 tarihinde piyasaya sürdü. Galaxy Note 10 gelene kadar Samsung’un en iyi telefonu olmaya devam edecek. 5G serisi de gelecek ama hem fiyat hemde altyapı sebebi ile bizim için önemli bir ayrıntı değil. Note serisi ile ilgilenmiyorsanız 2019 Eylül ayına kadar alabileceğiniz en iyi telefon şimdilik S10 Plus.

Henüz zam almadı ve hatta biraz daha indirim bulabilirsiniz.

Satın alma nedenleri

Sınıfının en iyisi ekran kalitesi

Eğlenceli üçlü kamera

Mükemmel pil ömrü

En son özellikler

Kulaklık girişi

Yararlı donanım ve yazılım özellikleri

Satın almama nedenleri

Tutarsız parmak izi sensörü

Yazılım ayar ve yönetim gerektirebilir

Daha yavaş kablolu şarj hızı

Samsung Galaxy S9 Plus ‘a alternatifler

En İyi Kamera Deneyimlerinden: Google Pixel 3 XL

Bu telefon ülkemizde resmi olarak satılmadığı için detaylı yorum eklemiyoruz. Sahibiden.com gibi sitelere geldiği de oluyor. Bilmeniz gerekenler ise: her zaman güncel bir Android deneyimi yaşayacağınızdır. s10’a göre kıyasla ekran kalitesi, bellek ve pil ömründen önemli eksiklikler bulunuyor. Ancak kamera kalitesi ile ön planda yer alabiliyor.

Huawei Mate 20 Pro

Dünyaca ünlü fotoğraf makinesi üreticisi Leica‘nın 2 adet kamerasını üstünde taşıyan Huawei P20 Pro, en iyi akıllı telefon kamerasına sahip bir cihaz. Bir 40MP ana sensör, bir 8MP telefoto kamera ve bir 20MP monokrom sensörün birleşimi size bitmeyen çekim seçenekleri sunar. Düşük ışıkta bile harika fotoğraflar çekebilirsiniz. Telefon ile gelen fotoğraf yazılımı özellikleri ise size profesyonel fotoğraf çekimlerinde yardımcı olacak.

İyi yönleri: Huawei P20 Pro’nun üç kamerası, düşük ışıkta harika fotoğraflar çekiyor.

Orta seviye sıkıntılar: Kablosuz şarj, kulaklık jakı ve genişletilebilir depolama alanı yoktur. Otomatik kamera ayarları her zaman en iyi sonuçları vermez.

Olumsuz yanları: Kamera hariç Mate 10 Pro ile aynı donanıma sahip.



Bu harika telefonun Pro olmayan bir versiyonu da bulunmakta. Kamera özellikleri biraz daha kırpılmış, biraz daha küçük ekran ve 4GB RAM özellikleri bulunuyor.

P20 serisi Samsung’un S serisi amiral gemilerine rakip olarak piyasaya sürüldü. Huawei telefonlarda Kirin işlemcisi bulunurken Samsung, Snapdragon ve Exynos işlemci tercih ediyor. Kirin işlemciler yapay zeka desteği üstün fakat genel performans olarak Snapdragon işlemcilerden bir tık aşağıdalar. Rutin kullanımda, oyunlarda belki bu farkı hissetmeniz zor.

Yapak zeka desteği olan işlemcilerin ise şu an için güçlerini sergileyebilecekleri çok fazla bir şey yok. Zamanı geldiğinde Snapdragon serisi de bu desteği yeterince sunabilecek kapasitede gözüküyor. Özetlersek tercihiniz kamera özelliği seçiminiz olmalıdır.

Telefonun ortalama satış fiyatı ise 5.700 TL

Samsung Galaxy Note 9

Galaxy S9 Plus harika bir telefon ama her şeyin daha büyüğünü isteyen için Galaxy Note 9 satışta. S9’un yaptığı her şeyi yapar. Daha büyük ekran, daha fazla depolama alanı, daha uzun bir pil ömrü ve S-PEN kalem sunar. Yurt dışında yaklaşık 200$ farkla satılan bu cihaz, ülkemizde 2000 TL fark ile satılıyor.

Note 9, şimdiye kadar yapılmış en iyi Note telefon modelidir. 4000mAh bataryası ile size gün boyu hizmet edebilir. Geri kalan özellikler ise neredeyse S9 Plus ile aynıdır.

Problem ise telefonun fiyatı. Yaklaşık 2000 TL’lik bu fark zaten aynı özellikleri sunan bir telefon varken, zor bir seçim olarak ortada kalabilir.

Note 9 Fiyatı: 5.700 TL