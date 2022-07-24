32 bit ve 64 bit işletim sistemleri arasındaki farklar nelerdir

32-bit ve 64-bit sistemler, günümüzde bilgi işlemde kullanılan iki farklı türdür. Bir bilgisayar sisteminin işletim sisteminin (OS) CPU kaydından erişebileceği bellek miktarı, işlemcisine bağlıdır. 32-bit ve 64-bit işletim sistemlerinin çeşitli farklılıkları vardır.

Örneğin,

32 bit sistem – 232 bellek adresine erişebilmelidir. 4 GB (gigabayt) RAM veya fiziksel belleğe karşılık gelir. Çok iyi olmasa da 4 GB’den fazla fiziksel belleğe de erişilebilir.

64-Bit Sistem – İdeal olarak, 64-bit bir makine 264 bellek adresine erişebilir. 18 kentilyon bayt RAM veya fiziksel belleğe karşılık gelir. Başka bir deyişle, 4 GB’den büyük herhangi bir bellek boyutunu kolayca işleyebilir.

32-Bit İşletim Sistemi Nedir?

32 bit veri gönderip alabilen bir CPU mimarisidir. CPU’nuzun işlem yaparken ne kadar veri ve bilgiyi hızlı bir şekilde işleyebileceğini açıklar. 1990’larda ve 2000’lerin başında oluşturulan bilgisayarların çoğu 32 bit aygıtlardı.

Tipik olarak, kayıttaki bir bit, tek bir bayta ilişkin olabilir. Sonuç olarak, 32 bit sistem yaklaşık 4,294,967,296 bayt (4 GB) RAM’e erişebilir. Kaydın bir bölümü, bellek adreslerine ek olarak çeşitli ek geçici değerler içerdiğinden, gerçek maksimum değeri 3,5 GB’den azdır.

64-Bit İşletim Sistemi Nedir?

Bilgisayar sistemleri 64 bit mikroişlemci sayesinde 64 bit ile temsil edilen bilgi, veri ve bellek adreslerini işleyebilir. Böyle bir sistemin 16 eksabayta (17,179,869,184 GB) başvurması normaldir.

Tipik bir iş istasyonunun erişebileceğinden birkaç milyon kat daha büyüktür. 64 bit sistem olarak bilinen 64 bit CPU’ya sahip bir bilgisayar, 4 GB’den fazla RAM’e erişebilir. Bir bilgisayarın 8 GB RAM’e sahip 64 bit işlemciye ihtiyacı olduğu anlamına gelir. Aksi takdirde, belleğin en az 4 GB’ı CPU’ya erişemez.

32-Bit ve 64-Bit Arasında ne fark var

Parametre 32-Bit İşletim Sistemi 64-Bit İşletim Sistemi Depolama ve Veri İşleme 32 bit işletim sistemi, adından da anlaşılacağı gibi, 64 bit işletim sisteminden daha az veri depolayabilir ve yönetebilir. 4,294,967,296 bayta (4 GB) kadar RAM’i daha ayrıntılı olarak adresler. Buna karşılık, 64 bit işletim sistemi, 32 bit işletim sistemine göre daha kapsamlı bir veri işleme kapasitesine sahiptir. Toplam 264 bellek adresinin veya 18 kentilyon gigabayt RAM’in adreslenebileceğini gösterir. Sistem Uyumluluğu 64 bit işletim sistemi, 32 bit işletim sistemini doğru şekilde çalıştırabilse bile, 32 bit CPU sistemi tarafından tam olarak kullanılamaz. Yüklü bir işletim sisteminin 32 bit veya 64 bit sürümü, 64 bit CPU sistemi (OS) ile kullanılabilir Uygulama Yardımı 64 bit için uygulamalar ve programlar çalışmayacaktır. 32 bit yazılım ve uygulamalar sorunsuz çalışacaktır. Verim 32 bit işlemcinin performans faktörü, 64 bit işlemciden daha az etkilidir. 32 bit işlemciye kıyasla daha iyi performans gösterir. Tanımlanabilir Alan 4 GB adreslenebilir alan içerir. Bunlar 16 GB adreslenebilir alana sahiptir. İşletim Sistemi Desteği 32 bit işletim sistemi gerektirir Bu, hem 32 bit hem de 64 bit işletim sisteminde çalışabilir. Çoklu Görev Yardımı 32 bit sistem, stres testi ve çoklu görev için en iyi seçim değildir. 64 bit işlemci, çoklu görev yaparken ve stres testleri yaparken daha iyi performans gösterir. Ayrıca, diğer zorlu uygulamalar çalıştırıldığında etkin bir şekilde hizmet verir. İşletim Sistemi ve CPU için Gereksinimler 32 bit işletim sistemleri ve uygulamalar için 32 bit CPU’lar gereklidir. 64 bit işletim sistemi için 64 bit CPU gereklidir ve 64 bit programlar ayrıca 64 bit CPU ve işletim sistemine ihtiyaç duyar. Mevcut Sistemler Bunlar Linux, Windows 7, Windows XP, Windows Vista ve Windows 8 ile uyumludur. Bunlar Linux, Mac OS X, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10 ve Windows XP Professional ile çalışır. Bellekteki Sınırlar Windows 32 bit sistemler 3,2 GB RAM ile sınırlıdır. 4 GB fiziksel bellek, adreslenebilir alan kısıtlaması nedeniyle tamamen kullanılamaz. 64 bit sistem kullanıcıları, 17 milyar GB’a kadar RAM depolayabilir.

Bilgisayarım 32 bit mi 64 bit mi (Windows 10)

Windows simge tuşunu ve E’yi basılı tutarak Dosya Gezgini penceresini başlatabilirsiniz.

Dosya Gezgini penceresinin sol kenar çubuğundaki “Bu PC”ye sağ tıklayın.

Bağlam menüsünden Özellikler’i seçin.

“Sistem türü” ayrıntılarını tanımlayın. Ne tür bir CPU ve işletim sistemine sahip olduğunuzu görmek için burayı kontrol edebilirsiniz.

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Bilgisayarım 32 bit mi 64 bit mi (Mac)

Ekranınızın sol üst köşesindeki elma şeklindeki düğmeye basın.

Ardından Bu Mac Hakkında’yı seçin.

Sistem Raporu’nu seçin. Bu, pencerenin sol alt köşesinde bulunan simgedir. Bu düğmeyi göremiyorsanız, Genel Bakış sekmesinde olduğunuzu kontrol edin.

Pencerenin sağ tarafında İşlemci Adı altına bakın. Pencerenin sağ tarafında İşlemci Adı’nı görmüyorsanız sol kenar çubuğunun üst kısmındaki Donanım’a tıkladığınızdan emin olun.

Ayrıca, bu Apple tablete karşı İşlemci Adınızı kontrol edin. Bu durumda işlemci adı “Çift Çekirdekli Intel i5” idi; aşağıdaki tabloda “Core i5” olarak anılmaktadır. Böylece, bu bilgisayarın CPU’su 64 bittir.

32-Bit Programları 64-Bit işlemcice Çalıştırabilir miyim?

Çoğu 32-bit program, uygun donanıma sahip 64-bit bir işletim sisteminde çalıştırılabilir. Bu, yalnızca 32 bit sürümlerde sunulan yazılım ve uygulamaları kullanan kişiler için güzel bir haber.

64-bit uyumluluk katmanındaki 32-bit bunun nedenidir. Herhangi bir performans sonucu yaşamadan, bu uyumluluk katmanı, 64 bit bir bilgisayarda 32 bit uygulamaları çalıştırmanıza izin veren bir alt sistem işlevi görür. Windows’un 32 bit sürümünde 32 bit uygulama kullanmaya benzer

Ancak 64 bit yazılım 32 bit bilgisayarda çalıştırılamaz. Ayrıca, bazı eski 16 bit uygulamalar 64 bit Windows ile uyumlu değildir. Makineniz destekliyorsa, yazılımın 64 bit sürümlerini kurmalı ve kullanmalısınız. Daha iyi grafikler ve daha hızlı performans sergilediğinizi göreceksiniz.

32 Bit’ten 64 Bit’e Yükseltmek Mümkün mü?

64 bit sisteme yükseltmek için önce işlemcinizin 64 bit özellikli olup olmadığını belirlemelisiniz. Mevcut bilgisayarınız gerekli donanıma sahip değilse, yeni bir bilgisayar satın almaktan daha iyi olacaktır. 2011’den beri satılan çoğu bilgisayarda 64 bitlik bir yonga zaten mevcut, ancak hepsinde 64 bit işletim sistemi yok.

Şu anda düşündüğünüz dizüstü veya masaüstü bilgisayar muhtemelen 64 bit işlemciye sahip olacaktır.