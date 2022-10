Amazon Prime Gaming Kasım ayı ücretsiz oyunları

Amazon Prime Gaming’in her ay ücretsiz sunulan oyunları kullanıcılar tarafından tercih ediliyor.

Amazon Prime Gaming’in Kasım ayı ücretsiz oyunları sızdırıldı. Sızan bilgiler arasında 7 oyunun ücretsiz olacağı belirtildi. Bu oyunların toplam değeri 392 TL.

Çoğu kullanıcı Gaming için Amazon Prime üyeliğini satın alıyor. Aylık 7,99 TL ücret ile her ay yeni oyunlara sahip olabiliyorsunuz ve Amazon Prime ayrıcalıklarından özellikle ücretsiz kargodan, özel indirimli fiyatlardan yararlanabiliyorsunuz.

Dünyanın en popüler oyunlarının da aralarında bulunduğu ücretsiz oyunlar oyun severleri mutlu edecek gibi gözüküyor.

KASIM AYIN İÇİN ÜCRETSİZ OLAN OYUNLAR

Fallout New Vegas Ultimate Edition

WRC 9 FIA World Rally Championship

Last Day of June

Indiana Jones and The Last Crusade

Etherborn

Whispering Willows

Facility 47