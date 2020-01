Apple iPhone 8 Plus Hard Reset / Kurtarma ve Sıfırlama

Apple iPhone 8 Plus fabrika ayarlarına nasıl alınır? Apple iPhone 8 Plus’taki tüm veriler nasıl silinir? iPhone 8 Plus ekran kilidi unuttum. Apple iPhone 8 Plus ekran kilidini nasıl atlayabilirim ? Apple iPhone 8 Plus’deki varsayılan ayarları nasıl geri yükleyebilirim ? Apple iPhone 8 Plus kurtarma ve sıfırlama menüsü.

Aşağıdaki rehberde tüm ana sıfırlama yöntemleri gösterilmektedir. Sonuç olarak Apple iPhone 8 Plus’iniz yeni olacak. Apple Apple A11 Bionic APL1W72 çekirdeğiniz çekirdeğiniz daha hızlı çalışacak.

iPhone 8 Plus Reset Adımları

1. İlk olarak Güç Tuşuna kısa bir süre basılı tutarak Apple iPhone 8 Plus’ı açın.

2. Bir sonraki adımda Ana Ekranı açın.

3. Ardından ayarları bulup seçin.

4. Çıkan seçeneklerden Genel yazan menüye dokunun.

5. Ardından Sıfırla (Reset) seçimi yapın. Tüm içeriği ve ayarları sil seçimi ile devam edin.

6. Şimdi onay ekranını göreceksiniz. iPhone’u sil veya iptal seçimi yapın.

7. Giriş için şifre isteyebilir, sorarsa girin.

8. Son olarak size uygun bilgileri kabul edin.

9. Tebrikler, telefonunuz fabrika ayarlarına alındı.