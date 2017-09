Apple iPhone X İnceleme: Çarpıcı Tasarım ve Fiyat

9 Ocak 2017 tarihinde Apple'ın unutulmaz tanıtımında Steve Jobs 100 dakikalık konuşmasında geleceğin telefonlarının ana hatlarını ortaya döküyordu. Arada geçen 10 yıldan sonra tarihin tozlu raflarında kalan bu tanıtım yeni iPhone X'i bizlere getirdi.

Sponsorlu Bağlantılar...

Etkileyici iPhone 10, gerek sızıntılar gerekse Samsung'un yeni telefon serileri sebebi ile fazla sürpriz olmadı. Tanıtıma kadar zaten her şey netti. Yine de resmileşmiş özellikleri ile iPhone X'i bir de bizden dinleyin.

Tasarım ve Ekran

iPhone X telaffuz olarak iPhone 10, söylediğimiz gibi sürpriz bir tasarımla gelmedi. Haftalar öncesinden nasıl bir şey olacağını herkes öğrendi. Yine de özellikle fanları tarafından heyecanla karşılandı. Çarpıcı tasarımı, kenardan kenara 2436 x 1125 piksel / 5.8 inç Süper Retina Ekran ile kendini öne çıkarıyor. Siyah renk daha siyah ve iyi bir kontrast sunuyor.

Gövdeye gelince arka kısımda paslanmaz çelik takviyeli cam tasarım dikkat çeken kamera çıkıntısına sahip. Su ve toza dayanıklı olan cihazın sertifika numaraı bilinmiyor. Ana menü buotnu sağ kısıma alınmış.

Telefon iki renk satışa sunulacak: uzay gri ve gümüş.

Yüz Tanıma (FACE ID)

Komple ekrandan oluşan ön yüz ana menü butonunu iptal etmiş durumda. Kilit açmak için artık dokunmatik bulunmuyor. Yeni özellik FACE ID. Adından anlaşılacağı gibi TrueDepth kameera sistemi ile yeni bir teknoloji kullanılıyor. iPhone X sahibinin yüzünü tanımak için sensörler ve bir dizi yazılım kullanır. Okumalar 3 boyutlu olarka gerçekleştriliyor. FACE ID fotoğraf ve maske gibi atlatma yöntemlerine kanmayacak şekilde dizayn edilmiş. FACE ID aracılığı ile birisinin kilidinizi açması için 1 milyonda 1 şansı bulunuyor. Oldukça güçlü olduğu belirtilen bu kilit sistemi için Apple büyük risk almış gibi gözüküyor. Çünkü kredi kartı ile ödemeler için de FACE ID kullanılacak. Bulunacak herhangi bir açık işleri zora sokabilir. Yotuberlara binlerce deneme için gündoğdu :)

Yazılım ve Arayüz

Ekrana dokunulduğunda artık telefon uyanıyor. Ve tabi ki yüz tanıma özelliğini kullanmayabilirsiniz. Hatta tanıtım sırasında hata verdi ve sistem şifre sordu. Bir uygulama kullanırken ekranı yukarı doğru parmak hareketinde sizi ana ekrana götürüyor. Bir web sayfasında ise aşağıya doğru bir çekiş ile en üste otomatik geçiş yapabilirsiniz. Apple burada Samsung'a çalım attı diyebiliriz. Iris tarayıcısı ile ön plana çıkan Samsung, iris scanner'ı sadece ekran kilidini açıyor.

Apple, iPhone X ile Animoji adı verilen yeni bir özellik sunuyor. Bunları animasyonlu emoji olarak düşünün, ancak işlerin ilginç hale geldiği yer burası. Ön yüzdeki gelişmiş yüz tanımlama sensörlerini kullanarak iPhone X, karikatür karakterini yüz ifadelerinizle ve konuşmanızla eşleştirmek için canlandırabilir. Bu eğlenceli görünümlü Animoji, iMessage aktif olacak.

Kamera

Her zaman olduğu gibi, iPhone X'in kamera da çok iyi. Arka kısımda 12MP F1.8 kamera ve 12MP F2.4 2X zoom telefoto objektife sahip olan iPhone 8 Plus modeline benzer bir çift kamera var. Bu seferki yenilik, her iki kamera modülüne de optik görüntü sabitleme eklemesidir. Portre modunda gerçek zamanlı ışık hareketleri yapabiliyorsunuz.

Bu ilk defa ön kameraya eklenen bir özellik oldu. Nesneyi arkaplandan ayırma ve renklendirme Portre modunun özelliklerinden.

Fiyat ve çıkış tarihi

iPhone X ucuz olmayacaktır. Bizler için hiç ucuz olmayacak. Temel 64GB modeli için 999 $ 'lık fiyatla başlayacak. Standart bir iPhone modelinden tam 300$ daha pahalı. 256GB modeli 1149 $ fiyatla satılıyor. Ön siparişinizi 23 Ekim'de gerçekleştirebilirsiniz. IPhone X, yalnızca 3 gün sonra, 3 Kasım'da kullanıma sunulacak.

iPhone X Fotoğrafları