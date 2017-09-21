Arçelik, Kahve Festivali’nde Kahve Teknolojilerini Sergiliyor

Türkiye’nin lider ev aletleri markası Arçelik, bu sene 21-24 Eylül tarihlerinde KüçükÇiftlik Park’ta düzenlenen İstanbul Coffee Festival’de Arçelik Telve, Telve Pro ve Yeni Ankastre Kahve Makinesini kahve severlerle buluşturuyor.

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Geliştirdiği yenilikçi teknolojilerle tüketicilerin hayatında fark yaratan, Türkiye’nin inovasyon alanındaki lider şirketi Arçelik A.Ş., bu yıl dördüncüsü düzenlenen ve KüçükÇiftlik Park’ta 21-24 Eylül 2017 tarihleri arasında gerçekleşen İstanbul Coffee Festival’de kahve severlerle buluşuyor. Arçelik, Türk kahvesi tutkunlarının vazgeçilmezi olan Telve, özellikle otel, restoran, kafeler ve kahve zincirleri için tasarladığı Telve Pro ve yeni Ankastre Kahve Makinesi’ni tüketicilerin beğenisine sunuyor. Festivalin birinci gününde Arçelik standında bulunan Barista gün boyunca ziyaretçilere kahve ikramında bulundu.

Arçelik Telve Pro

Arçelik, Telve Pro ile aynı anda 9 fincan kahve pişirme imkanı sunuyor. Özellikle otel, restoran, kafe ve kahve zincirleri (HORECA) gibi yoğun kahve pişirilen işletmeler için tasarlanan Telve Pro, indüksiyon teknolojili ilk Türk Kahvesi makinesi olup hızlı ve art arda kahve pişirme özelliğine sahip. Çift sensörlü CookSensePro® teknolojisi ile kahveler her seferinde aynı köpük kalitesi ile hazırlanabiliyor. Dayanıklı ve uzun ömürlü kullanım sunan üründe, kahve fincanlarını kurutan ve sıcak tutan, fincan ısıtıcı plaka bulunuyor. 2 yıl garantili üründe, damacanadan ve opsiyonel şebekeden su besleme sistemi, 3 ayrı göz ve paslanmaz çelik cezveler ile her gözde 3 fincana kadar kahve pişirme kapasitesi diğer özellikleri arasında yer alıyor. Inox gövde tasarımı ile şık ve dayanıklı tasarıma sahip olan Arçelik Telve Pro, kolay temizlik sağlayan indüksiyon ısıtıcı cam yüzeyi ve yüksek kapasiteli paslanmaz çelik su tankı ile dikkat çekiyor.

Arçelik Telve

Arçelik Telve makinası, Cooksense teknolojisiyle bol köpüklü ve lezzetli kahveler yaparak, saray mutfağından günümüze ulaşan bir gelenek olan Türk kahve keyfini en pratik ve en hızlı şekilde tüketicilere sunuyor. Kırmızı, beyaz ve siyah olmak üzere 3 renk seçeneği bulunan K3300’in paslanmaz çelik tabanlı cezvesi, geleneksel damak zevkine uygun Türk kahvesi pişirme imkanı veriyor. Üründe, tek seferde bir fincan kahve yapılabildiği gibi, 3 kişi için de kahve hazırlanabiliyor. Taşmayı önleyen teknolojisiyle dikkat çeken üründe, tek tuşla kolayca kahve yapılabiliyor. Kahveler hazır olduğunda sesli uyarı ile bildiren ürün, kompakt tasarımı sayesinde az yer kaplıyor.

Arçelik Ankastre Kahve Makinesi

Arçelik, İstanbul Coffee Festival’de yeni Ankastre Kahve Makinesi’ni de ilk kez görücüye çıkarıyor. Ankastre mutfak ürünleriyle birlikte kullanılan ürün, kendi kendini temizleme özelliğine sahip. Entegre öğütücüsü sayesinde çekirdekten kahve çekme özelliği bulunan ankastre kahve makinesinde sütü köpüğe çevirme aparatı da yer alıyor. İstenilen kahveyi istenilen sertlikte yapmaya imkan veren ürün oldukça kolay kullanım sunan bir ara yüze sahip.

Festival boyunca Arçelik stant programı:

12.00 Nitelikli Espresso Yapımı

15.30 Evde Kahve Yapım Teknikleri

17.30 İdeal Latte ve Cappucino Yapımı