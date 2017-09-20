Arnold Schwarzenegger ve Linda Hmailton 6. Terminatör Filmi İçin Bir Araya Geliyor

James Cameron, cinsiyet rolleri hakkında açıklama yaparken yeni Terminatör filmini de duyurdu.

Sponsorlu Bağlantılar...

Linda Hamilton 26 yıl aradan sonra 6. Terminatör filmi için kamera karşısına geçecek. Sarrah Connor rölünü canlandıracak ünlü oyuncuya Arnold Schwarzenegger'de eşlik edecek.

The Hollywood Repoter'a göre yönetmen James Cameron film için düzenlediği etkinlikte bunu duyurdu. Cameron, filmin ana oyunları olan Schwarzenegger ve Hamilton'u aksiyon filmlerinde cinsiyet rolleri algılamasını değiştirmek için yeniden bir araya getireceğini açıkladı.

50-60 yaşındaki erkek oyuncuların kötü adamları teker teker öldürmeleri sinemada var ama kadın oyuncular için bir örneğin bulunmadığını belirten Cameron, bu durumu değiştireceğini de söyledi.

Hamilton ilk olarak 1984 orijinal filminde Sarah Connor rolünü oynadı ve 7 yıl aradan sonra 2. film Terminator 2: Judgment Day için son olarak kamera karşısına geçmişti. Aktris 1990'ların sonunda Cameron'la evlendi, ancak çift birkaç yıl sonra boşandı.

İlk Terminatör filmi çıktığında Hamilton karakteriyle ilgili feminist tavrından dolayı beğeni toplayan Cameron, son zamanlarda Patty Jenkins'in Wonder Woman hakkındaki sözleri için eleştiri yağmuruna tutuldu.

Terminator 6 için çıkış tarihi henüz açıklanmadı.

Ne diyorsunuz 6. Terminatör filmi heyecan yaratıyor mu?