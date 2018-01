Asus Zenfone 3 Serilerinin Hepsi Android 8 Güncellemesi Almaya Başladı

Asus, ZenFone 3 için Android 8.0 Oreo güncellemesini başlattı. Görünüşe göre kilitli olmayan bütün Zenfone 3 modelleri Android 8 güncellemesini almaya başladı. Telefonunuza güncelleme gelip gelmediğini kontrol etmeyi unutmayın.

Asus’a göre güncelleme başlamadan önce telefonunuzda en az 1.5GB boş yer olduğuna emin olmanız gerekiyor. Ayrıca telefonunuzda pilinizin %50’den fazla olması güncelleme için şart. Bu güncelleme ile beraber sadece Android 8’e geçiş yapmıyorsunuz, Asus’ta bazı yeni özellikler ekledi.

Örneğin başlatıcı da önemli değişiklikler yapıldı. Artık tüm uygulamaları görmek için yukarı doğru hızlıca kaydırmanız yeterli olacak. Bütün uygulamaların simgesi değiştirilebilir oldu. Ayrıca Asus, UI tasarımında daha kolay kullanım için değişiklikler yaptığını söyledi.

Bazı uygulamalarda silinecek

MiniMovie, Photo Collage, ve Do It Later uygulamaları da sistemden silincek. Bu yüzden onları boşuna aramayın.

Bütün Zenfone telefonlara gelen bu güncelleme dalgasının size ulaşması bir kaç gün alabilir.