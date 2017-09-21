Barilla’dan makarnayı konuşturan teknoloji: Barilla IQ

Çalışmalarını “Sizin için iyi, Gezegen için iyi” misyonu ile yürüten küresel gıda lideri Barilla, hayata geçirdiği projelerle sektördeki ilklerine yenilerini eklemeye devam ediyor. Sektördeki 140 yıllık deneyimini, yüksek teknoloji ile birleştirerek yenilikçilik alanında referans noktası olan Barilla, Ev Dışı Tüketim Tedarikçileri Buluşmasında akıllı yemek masası Barilla IQ ile geleceğin restoran konseptini bugünden deneyimletti.

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Kuruluşunun 140'ncı yılını kutlayan Barilla, yenilikte sınır tanımıyor. Geçen yıl makarna baskısı yapabilen 3 boyutlu yazıcısı ile makarna severlerin kendi makarna tasarımlarını yapmalarına olanak tanıyan Barilla, şimdi de makarnaları otomatik olarak tanıyan ve hikayesini anlatan akıllı yemek masası Barilla IQ'yu ilk kez Ev Dışı Tüketim Tedarikçileri Buluşmasında tanıttı.

Türkiye'nin en beğenilen restoranlarının işletme sahipleri, şefleri, üst düzey yöneticiler, yeme içme ve satın alma müdürlerini ağırlayan organizasyonda Barilla IQ, makarna tutkunlarına geleceğin restoran konseptini bugünden deneyimletti. Aynı anda 6 kişinin kullanabildiği ve dokunmatik ekrana sahip olan akıllı yemek masası Barilla IQ, üzerine konulan tabağın içerisindeki makarnayı tanıyarak, tarifin hangi ürün serisi ile yapıldığını algılayıp, ürün ve tarif hakkında bilgileri kullanıcısıyla paylaşıyor.

Hayata geçirilen projeyle ilgili olarak Barilla Ticari Pazarlama EDT Kanalı Yöneticisi Ece Özgürel; “Barilla olarak kendimizi ‘paydaşlara açık’ bir şirket olarak görüyoruz. Benimsediğimiz strateji doğrultusunda tüketicilerimizi 140 yıldır gündelik yaşamlarını ‘iyileştirecek’ ürünlerle buluşturuyoruz. Tüm müşterilerimiz ve ürünlerimizi tüketenler için attığımız adımların şeffaflığını ve değer zincirlerimizin izlenebilirliğini sağlamak amacıyla sürekli çalışıyoruz. İlk olarak EDT’de tanıttığımız Barilla IQ ile tüketicilerimize, tercih edecekleri ürünümüzün tarladan sofraya gelene kadar geçirdiği süreci deneyimletmek istedik” açıklamasını yaptı.

Barilla IQ, Türkiye'de ilk defa gıda, ambalaj ve ev dışı tüketim sektörlerini CNR Expo Yeşilköy'de buluşturan Ev Dışı Tüketim Ürünleri ve Tedarikçileri Buluşması'nda 23 Eylül tarihine kadar deneyimlenebilecek.