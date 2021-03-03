Bitci Teknoloji: Yapılacak bir düzenleme piyasayı güçlendirecektir

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın kripto paralara ilişkin açıklamasını değerlendiren Bitci Teknoloji CEO’su Onur Altan Tan, “İlgili kurumların görüşleri doğrultusunda yapılacak bir düzenlemenin, Türkiye’deki kripto para piyasasını uzun vadede güçlendireceğine; güvenlik ve sermaye yeterliliği gibi konularda getirilecek kriterlerin kullanıcılar için daha sağlıklı ve güvenli yatırım ortamını sağlayacağına yürekten inanıyoruz” dedi.

Blockchain alanında ortaya koyduğu yerli çözümlerle Türk teknolojisini ve Türk yazılımını dünyaya ihraç eden Bitci Teknoloji’nin CEO’su Onur Altan Tan, kripto paralara ilişkin, Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan basın açıklamasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Söz konusu açıklamada da altı çizildiği üzere, kripto para piyasasına ilişkin çalışmaların farklı kurumlarının iş birliğiyle devam ettiğini ifade eden Onur Altan Tan şu ifadeleri kullandı: “Ekonomi yönetimimizin çalışmalarını bizler de yakından takip ediyoruz. İlgili kurumların görüşleri doğrultusunda yapılacak bir düzenlemenin, Türkiye’deki kripto para piyasasını uzun vadede güçlendireceğine; güvenlik ve sermaye yeterliliği gibi konularda getirilebilecek kriterlerin kullanıcılar için doğru ve güvenli yatırım ortamını sağlayacağına yürekten inanıyoruz” şeklinde konuştu.

Bitci.com’u gerek güvenlik gerekse teknolojik altyapısıyla dünyanın en gelişmiş borsalarından biri olarak tasarladıklarını söyleyen Onur Altan Tan, “Bugün Bitci.com olarak tüm faaliyetlerimizi uluslararası kriterlere uygun şekilde sürdürüyoruz. Henüz sektöre ilişkin kapsamlı bir düzenleme hayatımızda olmasa da biz sanki böyle bir düzenleme varmış gibi, kullanıcıların güvenliğini birincil öncelik olarak ele alarak çalışmalarımıza devam ediyor; borsamızı güvenlik ve teknolojik altyapı olarak aralıksız geliştiriyoruz” dedi.

Blockchain tabanlı Djital Merkez Bankası parasının hayata geçirilmesi konusunda çalışmaların da geçtiğimiz dönemde 11. Kalkınma Planı’na girdiğini hatırlatan Onur Altan Tan, “Ülke olarak müthiş bir potansiyelimiz var ve Türkiye’nin blockchain teknolojisinde oyun kurucu ülkelerden biri olması için de böyle vizyon belgeleri çok önemli. Biz de Bitci Teknoloji olarak bu yolculukta ülkemizin yanındayız ve bu yolculuğa elimizden gelen her türlü katkıyı sunmaya hazırız” dedi.

TÜRK TEKNOLOJİSİNİ İHRAÇ EDİYORUZ

Geçtiğimiz yıl içinde Türkiye’nin borsaya ve ödeme platformuna entegre ilk yerli blockchain’ini geliştirdiklerini sözlerine ekleyen Onur Altan Tan şunları söyledi: “Türkiye’de tamamen yerli mühendislerimiz ve yazılımcılarımızın geliştirdiği bu blockchain platformu aracılığıyla bugün İskoçya’dan İspanya’ya kadar çok sayıda ülkeye Türk teknolojisini ihraç etmenin gururunu yaşıyoruz. Önümüzdeki günlerde bu örnekleri çoğaltarak bir yandan Türk teknolojisinin geldiği noktayı tüm dünyaya gösterirken bir yandan da ülkemize döviz kazandırmaya devam edeceğiz.”

Bitci Teknoloji Hakkında

Çağdaş Holding bünyesinde blockchain teknolojileri araştırma ve geliştirme amacıyla Bodrum’da kurulan Bitci Teknoloji, 2018 yılından bu yana sektördeki öncü faaliyetlerine devam etmektedir. İlk etapta kendisine ait mining tesisini ve mining havuzlarını kuran Bitci Teknoloji, ardından dünyanın en gelişmiş kripto para alım-satım borsalarından olan Bitci.com’u hayata geçirdi. 2020 yılında, Türkiye’nin ilk borsa ve ödeme sistemine entegre blokzinciri olan Bitci Chain’i geliştiren Bitci Teknoloji, eş zamanlı olarak da Türkiye’de ilk kripto para ile ödeme yapılmasına imkân sağlayan BitciPay’i devreye aldı. Türkiye’de ve yurt dışında çok sayıda spor kulübü ile taraftar token projeleri geliştirmek üzere yola çıkan Bitci Teknoloji, bu kapsamdaki ilk anlaşmaları Türkiye’de Karşıyaka Spor Kulübü ve Eskişehirspor; Avrupa’da ise Glasgow Rangers ve Real Betis ile hayata geçirdi. Bitci Teknoloji, inşaat, enerji ve turizm gibi sektörlere yönelik blockchain çözümleri konusunda da çalışmalarına devam ediyor. Bitci’nin teknolojik altyapısı tamamen kendi mühendisleri ve tasarımcıları tarafından hayata geçirilmiş olup; şirketin genel merkezi Bodrum’dadır.

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