Call of Duty masa oyununa dönüşüyor

Bilindiği üzere Call of Duty, II. Dünya Savaşı konulu, nişancı türünde bir video oyunudur. Infinity Ward tarafından geliştirilmiş Activision tarafından piyasaya sürülen bir video oyunu. Activision tarafından yapılan bir açıklama oyun severleri heyecanlandıracak gibi gözüküyor.

Call of Duty oyununu sevenler için Arcane Wonders, Genuine Entertainment ve Evolution iş birliği ile bir adım atıldı. Yapılan açıklamaya göre Call of Duty: The Board Game masa üstü olarak 2024 yılında dünya çapında aynı anda piyasaya sürülecek.

Call of Duty: The Board Game, strateji oyunu olarak karşımıza çıkacak ve oyuncuların askerlerin rollerini üstlenmesi beklenecek. Masa oyunu farklı senaryolar ve oyun modları ile karşımıza çıkacak. Çeşitli haritarlar ile oyuncuları maceraya sürükleyecek olan masa oyunu oyunuculardan görevlerini yerine getirmesini bekleyecek. Serinin popüler karakteri olan Captain Price ve Ghost gibi karakterlerinde olacağı öngörülüyor.

Arcane Wonders CEO’su Bryan Pope yapmış olduğu açıklamada ”Call of Duty’ serisini masaya getirmek için Activision ile ortaklık yapmaktan heyecan duyuyoruz. COD hayranları olarak, video oyunlarının kapsamını, risklerini ve yoğunluğunu oyuncuların seveceği şekillerde yakalamak için çok çalıştık. COD’un unutulmaz eğlence ve rekabetçi yapısını oyun gecelerine taşımayı dört gözle bekliyoruz.” dedi.

Ön siparişlerin 2023 yılında alınması bekleniyor.

PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox X ve S Serisi, Xbox One, Microsoft Windows platformlarında oynanan ve 2022 yılında Call of Duty: Modern Warfare II oyunu çıkmıştı. Büyük beğeni kazanan oyun Call of Duty: Modern Warfare’in devam niteliğindedir.