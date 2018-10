Chrome 70 Sürümü ile Picture-in-Picture Özelliği Geldi

Resim İçinde Resim özelliği yani Picture-in-Picture artık Mac, Windows ve Linux için Chrome'da etkinleştirildi.

Android telefonlarda kullanılan popüler özellik artık Chrome ile bilgisayarlarımıza geldi. Televizyonlarda da bulunan resim içinde resim özelliği genelde PIP olarak kısaltılıyor.

Artık bilgisayarınızda bir şeylerle uğraşırken monitörün bir köşesinde yer kaplamadan video izleyebileceksiniz.

PIP özelliği aslında Chrome 69 beta sürümünde MacOS, Windows, Linus ve Chrome OS'ye geldi. Fakat bir kaç ayar yaparak etkinleştirmeniz gerekiyordu. Yeni dağıtılan 70 sürümü ile bu etkinleştirme işlemlerini yapmanıza gerek kalmadı.

Yine de bu işlemlerden kısaca bahsedelim.

Chrome PIP açma

Yeni sekmede chrome://flags/ adresine gidin ve aşağıdaki kelimeyi aratın.

enable-surface

Enable the use of SurfaceLayer objects for videos.

Enable compositing onto a Surface instead of a VideoLayer for videos. – Mac, Windows, Linux, Chrome OS, Android

#enable-surfaces-for-videos

Aşağıdaki seçeneği bulun ve sağ kısımdan Enable olarak işaretleyin. Chrome'u yeniden başlatın ve bu kadar.

Konumuza dönersek;

PIP özelliğini Chrome'da nasıl kullanacaksınız?

Yotube üzerinde herhangi bir videoyu açın. Videoyu açtıktan sonra iki kere arka arkaya sağ tıklayın.

Açılan yeni menüde Pencere içinde Pencere özelliğini aktif edin.

Video küçük bir ekran olarak dışarıya çıkacak. Videonun yerini ve ebatını dilediğiniz gibi değiştirebilirsiniz.

Chrome güncellemelerini almak için ayarlardan Chrome Hakkında sayfasına girmeniz yeterlidir.