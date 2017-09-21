En İyi Kurumsal Üniversite’ yine Turkcell Akademi Seçildi

Turkcell Akademi, çalışan eğitimleri ve performans geliştirme dallarında küresel boyuttaki otoritelerden sayılan Association for Talent Development (ATD) tarafından ‘The BEST’ ödülüne layık görüldü. Kendi alanlarında en iyi olan şirketlere verilen ATD The BEST’i ikinci kez kazanan Turkcell Akademi, fark yaratan çalışmalarıyla bir başarıya daha imza attı.

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‘Eğitimde fırsat eşitliği’ ve ‘insana yatırım’ ilkeleri doğrultusunda hayata geçirilen bilgi yönetimi ve stratejik gelişim merkezi Turkcell Akademi, fark yaratan çalışmalarıyla uluslararası arenada başarı kazanmaya devam ediyor. Türkiye’nin ilk kurumsal üniversitesi olarak kurulduğundan bu yana 40’tan fazla uluslararası ödüle layık görülen Turkcell Akademi, dünya çapında pek çok şirketin kıyasıya yarıştığı ATD BEST Ödülleri’nde ikinci kez ‘The BEST’ ödülünü almaya hak kazandı. Turkcell Akademi, 5 Ekim’de Washington’da düzenlenecek törenle ödülünü alacak ve eğitim çözümleriyle kurumsal performansta yarattığı farkı, dünyanın önde gelen şirketlerinin katıldığı toplantıda aktaracak.

Eğitim ve gelişim alanında küresel bir otorite tarafından değer görüldükleri bu ödülün kendileri için anlamını vurgulayan Turkcell Akademi Genel Müdürü Banu İşçi Sezen, “Turkcell Akademi olarak ikinci kez ‘The BEST’ ödülünü kazanmaktan dolayı çok mutluyuz. ATD jürisi, Turkcell Akademi’nin Turkcell ekosistemine, sektöre ve topluma kattığı değeri göz önünde bulundurarak değerlendirme yaptı ve bizi birincilik ödülüne layık gördü. 2015 yılında da iş yaşamına kattığımız değer ve elde ettiğimiz başarılar sayesinde kazanan marka olmuştuk. 2006’da hayata geçirdiğimiz

Turkcell Akademi’yi günden güne büyüterek dünya çapında başarılı bir marka haline getirmenin; bununla birlikte, Turkcell olarak Türkiye’yi uluslararası arenada gururla temsil etmenin sevincini yaşıyoruz. Turkcell küresel dijital operatör olma stratejisiyle emin adımlarla ilerliyor. Turkcell Akademi olarak biz de şirketimizi dünyanın önde gelen üniversiteleri ve kuruluşlarıyla yaptığımız işbirlikleriyle eğitim alanında destekliyoruz. Hem şirketimiz hem de ülkemiz için çok değerli olan eğitim yatırımlarımızın dünya çapında itibar görerek ödüllendirilmesi bizim için büyük onur” dedi.

Turkcell Akademi dünya standartlarında en iyisi

ATD’nin birçok kategoride verdiği ödüllerin en prestijlisi olan ‘The BEST’ ödülü, Turkcell Akademi’ye ikinci kez veriliyor. Jüri; yetenek gelişimi ve yönetimi fonksiyonunun tüm çalışanları kapsaması, eğitim ve gelişim faaliyetlerinin şirketin kültürü üzerinde etkileri, üst yönetimin sahipliği ve katkı payı ile yetenek gelişimi ve performansa yönelik inisiyatiflere yatırım yapılması gibi ölçütler doğrultusunda değerlendirme yapıyor.

ATD hakkında:

Eski adıyla ASTD (American Society of Training & Development), yeni adıyla ATD (Association for Talent Development) yetişkin eğitimi ve işletmelerde performans artırma konusunda çalışan uluslararası bir kurum. ATD, ABD’de 128 şubesi ve 20’den fazla uluslararası partneriyle faaliyet gösteriyor. 1943 yılında kurulan ATD, eğitim ve performans artırımı konusunda dünyanın 100’den fazla ülkesinden gelen seçilmiş uzmanlara ev sahipliği yapıyor.

ATD eğitim ve performans için uzmanlara, eğitmenlere ve öğrencilere kaynak sağlayarak konusunda uzmanlaşmış profesyonelleri konferanslarda ve çalıştaylarda bir araya getiriyor. Eğitmenler için profesyonel gelişim fırsatları ve sertifika programları sunan ATD aynı zamanda çalışma yaptığı alanlarla ilgili olarak medyaya ve kamuoyunda sözcülük yapma misyonunu üstleniyor.