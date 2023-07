En İyi Nintendo Switch Oyunları 2023

Nintendo Switch meraklıları için A’dan Z’ye bir rehber.

Sadece beş yıl önce Nintendo bir dönüm noktasındaydı. Wii U, konsol savaşlarında üçüncü sırada sürünüyordu ve önemli baskılar sonrasında şirket mobil oyunlara Miitomo ve Super Mario Run ile ilk adımlarını atıyordu. Bugüne hızlı bir şekilde ilerleyelim: Switch, şirketin en çok satan “ev konsolu” olma yolunda ilerliyor ve yedi Switch oyunu Wii U konsolunu satışta geçti. Her şey Nintendo için yolunda gibi görünüyor, bunun sebebi Switch’in benzersiz hibrit formatı ve karakteristiği dışındaki üçüncü taraf desteğidir.

Ancak, Switch’in çevrimiçi mağazası kolayca gezinilebilecek bir yapıya sahip olmadığından, bu rehber, yeni başlayanlara doğru bir başlangıç yapmalarına yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Şu anda sahip olmanız gereken oyunlar bunlar. Listeyi düzenli olarak gözden geçiriyor ve uygun olduğu durumlarda eklemeler yapacağız.

2023’ün en popüler Nintendo oyunları

Animal Crossing: New Horizons

Animal Crossing: New Horizons, serinin şimdiye kadar en iyi oyunudur. Daha önceki oyunlardaki birçok zorlayıcı özelliği basitleştiriyor ve oyunculara adalarındaki topluluğu şekillendirmek için bolca motivasyon sağlıyor. Beklediğiniz gibi, önceki girişlere göre daha iyi görünüyor ve sanal evinizi ve dolabınızı doldurma konusunda size daha fazla motivasyon sağlıyor. Ses tasarımı ASMR seviyelerinde beyninizi tırmalayan bir konfor sunuyor. Evet, hepsi de küresel bir salgının ortasında evde sıkıştığımızda gerçeklikten sıyrılmanın inanılmaz bir rahatlama kaynağı olduğu için New Horizons’ın büyük yardımı dokunuyor.

Bayonetta 3

Bayonetta 3, serinin en absürt temalarını lezzetli bir şekilde yükseltiyor. Aşırılıklara düşmeden hızlı tempolu dövüş ve Bayonetta’nın eşsiz moda anlayışı ve espri anlayışını bozmadan absürtlüğe övgüde bulunuyor. Bayonetta 3, neşeli, mekanik açıdan zengin ve aksiyon dolu bir oyundur ve oyuncuların çoklu evreni yok etmeye çalışan devasa yaratıklara karşı mücadele etmek için bir cehennem trenine dönüşmesine izin veriyor. Bayonetta, dövüşlerin arasında zarif bir şekilde dans ederken bir an bir-liner’lar fırlatır ve düşmanlarını silah ayakkabılarıyla vururken bir sonraki an dev bir örümcek yaratığa dönüşür. Bayonetta serisi giderek daha garip hale geliyor, ancak bu zevkli oynanışından ödün verdiği anlamına gelmiyor. Serinin üçüncü oyununda, Bayonetta güçlü, kendinden emin ve komik bir karakterdir; cadılık tarafından gevşek bir şekilde bir arada tutulan bir evrende bir drag queen olarak dolaşıyor ve bu kombinasyonun kaosu gerçekten sihirli bir hal alıyor.

Neon White

Diğer iyi oyunlar gibi, Neon White da öğrenmesi kolay ve ustalaşması zor bir oyundur. Temel amaç, bulunduğunuz seviyedeki her iblisi ortadan kaldırmanız ve bitiş işaretine gitmenizdir. Hızlı tempolu birinci sınıf nişancı oyunu gibi oynan bir oyundur. Özel bir hareket veya saldırı yeteneği için harcanabilen kartlar size biraz karmaşık gelebilir. Gerçek zorluk, bir seviyeyi tamamlama sürenize dayalı olarak sizi derecelendiren skor sisteminden geliyor.

Yaklaşık 100 seviye bulunuyor ve hepsi öğrenilmek, tekrarlanmak ve mükemmelleştirilmek için sizi bekliyor. İlk bakışta birinci sınıf nişancı oyununun görsellerine sahip gibi görünmemesine rağmen, daha çok Trackmania ile platform oyunu arasında bir karışım gibi oynanıyor. Çabucak bronz madalyayı altına, sonra da bir tür hedefiniz olan “as” madalyasına dönüştüreceksiniz. Sonra çevrimiçi lider tablolarını göreceksiniz ve bazı saniyeleri kaçırdığınızı fark edeceksiniz. Sonra rastgele bir seviyede gizli kırmızı madalyayı elde edeceksiniz, “oh hayır” diyeceksiniz ve ulaşmanız gereken gizli bir mükemmellik seviyesi olduğunu fark edeceksiniz.

Fire Emblem: Three Houses

Fire Emblem: Three Houses, mükemmel bir oyundur. Geliştirici Intelligent Systems, Fire Emblem serisinin Nintendo Switch’teki ilk çıkışı için formülünde birçok değişiklik yapmış ve bu değişikliklerin sonucunda Fire Emblem’in çift kişilik kişiliklerini anlamlı ve tatmin edici bir şekilde birleştiren bir oyun ortaya çıkmıştır. Zamanınızın yarısını ustaca taktikçi olarak, çeşitli ve keyifli savaş alanlarında birlikleri yönlendirirken geçireceksiniz. Diğer yarısında ise ülkenin en iyi okulunda profesör olarak öğrencilere ders veriyor ve ilişkiler kuruyorsunuz.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Nintendo 64’ün Ocarina of Time’ından beri serinin en büyük değişimini işaret ediyor ve son on yılın en iyi oyunlarından biri olabilir. Bu oyun, uzun süredir devam eden seriyi modern oyun dünyasına taşıyor ve mükemmel bir zorluk eğrisi ve oynanacak inanılmaz bir açık dünya sunuyor. Kendi hikayesini keşfetmek isteyen oyuncular için, toplanacak birçok silah ve yapılacak bir çok şey bulma imkanına sahipsiniz. Eğlenceli DLC eklentileri olmadan bile burada yapılacak çok şey var ve her seviyedeki oyuncu için zorluklar bulabilirsiniz.