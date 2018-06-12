Fortnite 3 Milyton Dolarlık En Büyük Maç Bu Akşam Oynanıyor

Fortnite’ta Yılın En Büyük Maçı Bu Akşam Oynanıyor

Türkiye’den Berkcan Güven ve Orkun Işıtmak’ın katıldığı Fortnite Karma Ünlüler maçı bu gece Los Angeles’ta yapılacak

13.06.2018 – Epic Games’in tüm dünyayı etkisi altına alan oyunu Fortnite, daha önce hiç görülmemiş büyüklükte bir maça ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 50 usta Fortnite oyuncusu ile 50 ünlüyü karşı karşıya getirecek bu muhteşem maçta Türkiye’den Orkun Işıtmak ve Berkcan Güven de yer alacak.

3 Milyon Dolarlık Büyük Ödül

Fortnite Karma Ünlüler maçında dünyaca ünlü sporcular, müzisyenler ve elbette internet fenomenlerinin yer aldığı ikili takımlar birincilik mücadelesi verecekler. Türkiye’deki Fortnite oyuncularını temsilen bu büyük maçta yer alan Berkcan oyuncu Ryan Cartwright ile eşleşirken, Orkun’un takım arkadaşı ise dansçı ve müzisyen Jordyn Jones olacak.

Bu çılgın maçın çılgın da bir ödülü var; fakat 3 milyon dolarlık büyük ödül oyunculara değil, onların belirledikleri hayır kuruluşlarına gidecek. Böylece Fortnite tüm dünyanın gözünün üzerinde olacağı bu maçı ihtiyacı olan insanlara dikkat çekecek ve onlara yardımcı olacak bir etkinliğe dönüştürmüş oluyor.

Rekabetçi Modunda Detayları Ortaya Çıkıyor

Fortnite’ın Twitch sayfasından canlı olarak yayınlanacak bu çılgın maçın yılın en çok konuşulan oyun etkinliklerinden biri olacağına şüphe yok. Fakat Epic Games’in E3 planları yalnızca bununla sınırlı değil. Geçtiğimiz haftalarda Fortnite’ın e-spor etkinlikleri için 100 milyon dolar ayırdığını duyuran firmanın, E3’te Fortnite’ın rekabetçi modu hakkındaki detayları açıklaması bekleniyor.

Fortnite Karma Ünlüler maçını canlı olarak, üstelik Ferit “wtcn” Karakaya, Videoyun Raufbaba25, Keksville ve Sahin “h3x” Latifi’nin yorumlarıyla izlemek için bu gece 01.30’dan itibaren http://twitch.tv/wtcn adresindeki yayını kaçırmayın!