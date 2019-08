Samsung Galaxy Note 10 ve Note 10 Plus Hızlı Şarj ve Yeni S-Pen

Tutkularınızı Hayata Geçirmek İçin Tasarlanan Yeni Galaxy Note 10 Şimdi Türkiye’de

Galaxy’nin en güçlüsü Note 10, üretkenlik ve yaratıcılık araçları, gelişmiş S Pen’i, profesyonel düzeyde kamerası ve iki farklı boyut seçeneği ile Türkiye’de satışa sunuluyor

07.08.2019 – Samsung Electronics Co., Ltd., kullanıcıların anı doyasıya yaşamasına yardımcı olacak güçlü performans ve üretkenlik araçlarını şık tasarımla bir araya getiren yeni üst düzey Galaxy Note 10 akıllı telefon serisini tanıttı. İş ve günlük yaşam arasındaki dengeyi kusursuz bir şekilde kurabilen nesilden ilham alan Galaxy Note 10, kullanıcılara istedikleri yerde istedikleri şekilde çalışma ve yaratıcı ruhlarını gösterme özgürlüğü sunuyor. Galaxy Note serisi yıllardır dünyanın her yerinden milyonlarca sadık kullanıcının tutkularının peşinde koşmalarına ve hedeflerine ulaşmalarına yardımcı oluyor.

“Galaxy Note serisi her zaman öncü teknolojiler ve özelliklerle donatıldı. Note hayranları da, Galaxy Note’larını üretkenliklerini ve yaratıcılıklarını bir üst seviyeye taşımak için kullandı” diyen Samsung Electronics BT ve Mobil İletişim Birimi Başkanı ve CEO’su DJ Koh, sözlerini şöyle sürdürdü: “Galaxy Note 10 her şeyiyle kullanıcıların daha fazlasını başarmasına yardımcı olmak için tasarlandı. İster iş için büyük bir projeyi tamamlayın, ister bir video çekip düzenleyin veya en sevdiğiniz mobil oyunu oynayın, Galaxy Note 10 önceki Samsung ürünlerine göre tümünü daha hızlı ve daha iyi bir şekilde yapmanızı sağlayacak.”

İstanbul’da New York’taki Unpacked etkinliği ile eşzamanlı gerçekleşen etkinlikte konuşan Samsung Electronics Türkiye Mobil Ürünlerden Sorumlu Strateji ve Ürün Pazarlama Direktörü Anıl Öztekin ise: “Samsung olarak çok iddialı bir vizyonumuz var: ‘Dünyaya İlham Ver, Geleceği Şekillendir’. Bu iddialı vizyon iki kritik konuyu barındırıyor: Tasarım ve Ar-Ge. Biz şirket olarak dünyanın 7 farklı ülkesinde 1.500’ün üzerinde endüstriyel tasarımcı ile çalışarak geleceğin ürünlerini tasarlıyoruz. Günlük 40 milyon dolarlık bir Ar-Ge yatırımı ile de geleceğin teknolojilerini günlük yaşamın içine sokuyoruz. Güncelliğini koruyan AB Endüstriyel Ar-Ge Yatırım Skorları 2018 Araştırması’na göre dünyanın Ar-Ge’ye en fazla yatırım yapan 1 numaralı şirketi olduk. Bu yatırımların pozitif çıktılarını S ve A serilerinde gördük. Note çok farklı beklentileri karşılayabilen bir ürün, bu nedenle hem dünyada hem Türkiye’de çok sevileceğine inanıyoruz. Dünyada aktif Note kullanıcı sayısı en yüksek ilk 5 ülkeden biri olan Türkiye’ye Note’u sunmaktan gurur duyuyoruz.”

Üst Düzey Deneyim İçin Amaca Yönelik Tasarım

Galaxy Note 10’un yalnızca dış görünüşü ve verdiği his değil, sunduğu deneyim de büyük önem taşıyor. Galaxy Note 10, kullanıcılar kendileri için büyük önem taşıyan fikirlere, projelere ve içeriklere tüm dikkatini verebilsin diye her açıdan şık, ince ve konforlu kullanım sunan bir şekilde üretildi.

•İki Ayrı Boyut: Galaxy Note 10 ilk kez iki ayrı boyut seçeneğiyle geliyor. Böylece tüketiciler kendileri için en uygun Note modelini bulabiliyor. Galaxy Note 10, S Pen’in gücünü ve üst düzey üretkenlik özelliklerini 6,3 inç boyutunda Sinematik Sonsuz Ekrana sahip kompakt bir yapıda bugüne kadarki en küçük Note modeli olarak sunuyor. Galaxy Note 10+ ise şimdiye kadarki en büyük Note ekranına sahip. 6,8 inç boyutundaki Sinematik Sonsuz Ekrana rağmen cihazı tutmak ve kullanmak oldukça kolay.

Galaxy Note 10’daki ekran Samsung’un en iyi ekranı. Fiziksel yapısından altında yatan teknolojiye kadar bu ekran, kullanıcılara en sevdikleri TV programları, filmler ve oyunları etkileyici şekilde sunmak için tasarlandı.

•Uçtan Uca Tasarım: Galaxy Note 10’un kenardan kenara uzanan Sinematik Sonsuz Ekranı neredeyse tamamen çerçevesiz bir yapıda. Ekranın içinde ön kamera için ayrılan kısım ise dengeli bir tasarım elde etmek için küçük ve ortada yer alıyor. Samsung’un en etkileyici ekranı düşünce, hareket, izleme ve yaratma arasında mükemmel bir deneyim sunuyor.

•Samsung’un En Kaliteli Ekranı: Galaxy Note 10’da Dinamik AMOLED ekran kullanılıyor. HDR10+ sertifikası ve Dinamik Ton Haritalaması özelliği sayesinde fotoğraflar ve videolar daha önceki Note cihazlarına göre daha parlak görünüyor ve etkileyici genişlikte bir renk aralığıyla görüntüleniyor. Galaxy Note 10’un ekranında %98 renk ve parlaklık homojenliği olduğu UL[1] tarafından belirlendi. Göze uyumlu ekran ışığı özellikli ekran renk kalitesinden ödün vermeden mavi ışığı azaltarak rahat bir izleme deneyimi sağlıyor.[2]

Her Anı Sonuna Kadar Değerlendirmek İçin Çok Katmanlı Üretkenlik

Bir numaralı önceliği üretkenlik olan Note kullanıcıları, telefonlarını daha fazlasını başarmak için vazgeçilmez bir araç olarak görüyor. Galaxy Note 10 bu kullanıcılara yönelik yeni teknolojiler, gelişmiş özellikler ve güçlü entegrasyonlarla donatıldı. Tüm bunlar kullanıcılara en üretken oldukları şekilde çalışma özgürlüğü sunuyor.

•El Yazısını Anında Dönüştür: Galaxy Note 10 için yeniden tasarlanan S Pen’e yeni güçlü özellikler geliyor. Kullanıcılar şimdi hızlıca not alabiliyor, el yazılarını Samsung Notes’ta dijital metine çevirebiliyor ve Microsoft Word gibi birçok farklı biçime aktarabiliyor. Ayrıca küçültme, büyütme ve metin rengini değiştirme gibi seçeneklerle notlarını düzenleyebiliyorlar. Yalnızca birkaç dokunuşla toplantı notlarını biçimlendirip paylaşmak veya ilham geldiğinde yazdıklarınızı düzenlenebilir belgelere çevirmek mümkün.

•S Pen’in Evrimi: Galaxy Note 10, Galaxy Note9 ile sunulan Bluetooth özellikli S Pen’in becerilerine yenilerini ekliyor. S Pen Air özellikleri sayesinde cihazın belirli özelliklerini kontrol edebiliyorsunuz. Air özellikleri için yayınlanan SDK sayesinde geliştiriciler, kullanıcıların hareketler ile oyun oynamasını veya favori uygulamalarını kullanmasını sağlayacak özel kontroller oluşturabilecek.

•PC için Samsung DeX[3]: Galaxy Note 10, Samsung DeX ile daha fazlasını yapmayı sağlayarak kullanıcıların telefonları, PC’leri veya Mac’leriyle birlikte çalışmasını kolaylaştırıyor. Sadece USB bağlantısıyla kullanıcılar dosyaları cihazlar arasında sürükleyip bırakabiliyor, favori uygulamalarını fare ve klavyeyle kullanabiliyor, Samsung Knox ile telefonları üzerinden verilerini güvende tutabiliyor.

•Windows’a Bağlantı: Galaxy Note 10, Windows’a bağlantı özelliğini doğrudan Hızlı Panel’e entegre ediyor. Kullanıcılar tek tıklamayla Windows 10 PC’lerine bağlanabiliyor. Böylece telefonlarına bakmak zorunda kalmadan bildirimleri görebiliyor, ileti alıp gönderebiliyor ve son fotoğraflara bakabiliyorlar.

İçerik Üreticiler İçin Neredeyse Profesyonel Düzeyde Kamera

İçerik üreticiler ve günlük kullanıcılar Galaxy Note 10 ile etkileyici videolar ve fotoğraflar çekmek için teknoloji harikası araçlardan yararlanabiliyor. Böylece kanallarının, hikayelerinin ve paylaşımlarının dikkat çekmesini ve etki yaratmasını sağlayabiliyorlar. Gelişmiş görüntüleme teknolojileri ve donanımlarını bir araya getiren Galaxy Note 10 mobil fotoğrafçılık ve video çalışmalarını bir üst düzeye taşıyor.

•Üstün Video Teknolojisi: Galaxy Note 10 kullanıcılara ekstra ekipman taşımadan neredeyse profesyonel seviyede çekimler yapma fırsatı sunuyor. Canlı odak video özelliği, alan derinliği ayarları yaparak çektiğiniz nesnenin arka planını bulanıklaştırabiliyor. Zoom-In Mikrofon özelliği ise kadrajdaki sesi güçlendirerek arka plan seslerini bastırıyor ve istediğiniz seslere odaklanmanızı sağlıyor. Hareketli çekimlerin bulanık olmasına neden olan sallantıyı ortadan kaldırmak için de yeni ve gelişmiş Süper Denge özelliği ile görüntüyü önceki Samsung ürünlerine göre daha iyi bir şekilde sabitleyebiliyorsunuz. Şimdi bu özellik daha sabit hızlandırılmış çekimler için Hızlandırılmış Modda da kullanılabiliyor.

•Hızlı ve Kolay Video Düzenleme: Galaxy Note 10 kullanıcıları videolarını çektikten sonra hemen telefondan düzenleme yapabiliyor. Video düzenleyiciyi S Pen ile kullanmak mümkün. Böylece, bir klibi düzenlemek için dokunmak yerine hassas bir şekilde istediğiniz kısımları kesebiliyorsunuz. Önceki Samsung Note ürünlerine kıyasla videoları üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmak isteyen içerik üreticiler ise Galaxy Note 10’daki Adobe Rush[4] ile daha gelişmiş düzenleme araçlarına kavuşuyor, S Pen ile daha hassas değişiklikler yapabiliyor.

•Ekran Kaydedici: Galaxy Note 10, yayınlarını daha kişisel hale getirmek isteyen oyuncular veya eğitim videolarını zenginleştirmek isteyen vlogger’lar için ekran kaydedici özelliğini sunuyor. Bu özellik sayesinde ekrandakileri kolayca kaydedebiliyor, resim içinde resim modunu kullanarak tepkiler ekleyebiliyor ve not eklemek için S Pen’i kullanabiliyorsunuz. Bu da çok daha eğlenceli, etkileşimli videoların ortaya çıkmasını sağlıyor.

•AR Doodle ve 3D Scanner: Galaxy Note 10, kameraya ileri teknoloji AR ve 3D özellikleri entegre ediyor. Ultra Geniş kamera ile birlikte içerik üreticilere yepyeni bir ortam sunuluyor. AR Doodle ile S Pen’i kullanarak fotoğraflara dinamik çizimler, efektler ve görüntüyü takip eden animasyonlar ekleyebiliyorsunuz. Note serisinde çığır açan bir yenilik olan 3D Scanner[5] sayesinde, Galaxy Note 10+’ın Derinlik Kamerası bir nesneyi tarayıp[6] hareketli 3 boyutlu görüntülere dönüştürebiliyor.

•Gece Modu: İnsanlar akşam yemeklerinde, konserlerde veya gün batımını izlerken düşük ışık altında birçok selfie çekiyor. Ön kameraya eklenen Gece Modu özelliği sayesinde kullanıcılar karanlık ve loş ortamlarda bile etkileyici selfie çekimi yapabilecek[7].

Profesyonel Kullanıcılar İçin Üstün Performans

Note kullanıcıları telefonlarını her şey için kullanıyor. Yalnızca günlük işler için değil işlerini yürütmek, sosyal medya kanalları için video düzenlemek, S Pen ile harika illüstrasyonlar yapmak gibi büyük projeler için de Note cihazlarından yararlanıyorlar. Galaxy Note 10 bunların hepsi için üst düzey donanımlar ve yeni nesil özelliklerle geliştirildi.

•Süper Hızlı Şarj: Galaxy Note 10+, 45 W kablolu şarj özelliği sayesinde 30 dakika şarjla uzun saatler [8] çalışabiliyor.[9]

•Kablosuz Güç Paylaşımı[10]: Kablosuz Güç Paylaşımı özelliği Note ailesine de geliyor. Kullanıcılar Galaxy Note 10 ile Galaxy Watch, Galaxy Buds gibi bu özelliği destekleyen seçili diğer cihazları şarj edebiliyor.

•Oyunlar: Mobil oyunlar daha zengin grafiklere sahip olmaya ve daha yüksek işlem gücüne ihtiyaç duymaya başladı. En iyi oyun deneyimi için üst düzey teknik özellikler gerekiyor. Dünyanın en ince buhar odalı soğutma sistemine sahip olan Galaxy Note 10, oyunlarda uygun performansı sunarken cihazın da ince ve şık kalmasını sağlıyor. Yapay zeka tabanlı Game Booster özelliği ile Galaxy Note 10 oyuna bağlı olarak performans ve güç tüketimini optimize ediyor. PlayGalaxy Link P2P yayın servisi ile de kullanıcılar PC oyunlarında kaldığı yerden devam edebiliyor ve yerel depolamaya ihtiyaç duymadan istediği yerde oyun oynayabiliyor.

•Üstün Hızlar: Note 10 kullanıcıları operatörlerin sunduğu yüksek hızlardan yararlanabiliyor.

Galaxy Ekosistemine Açılan Kapı

Galaxy Note 10, kullanıcıların hayatlarını kolaylaştıran ve bağlantılı hale getiren üst düzey ürün ve hizmetlerin oluşturduğu Galaxy ekosisteminin merkezinde yer alıyor. Galaxy Watch Active2 gibi giyilebilir cihazlar ve Galaxy Tab S6 gibi tabletlerle kullanıcılar hareket halinde bağlı kalıp daha fazlasını yapabiliyor.

Bu ürünlerle bir araya gelen Samsung hizmetleriyle kullanıcılara bağlantılı ve kullanışlı bir Galaxy deneyimi sunuluyor. Samsung Health uygulaması kusursuz takip özellikleri ile kullanıcıların sağlık ve antrenman hedeflerini tutturmasına yardımcı oluyor. Samsung Knox, savunma sanayi düzeyindeki güvenlik çözümleriyle verilerinizi koruyor. Samsung’un akıllı platformu Bixby[11] ise hayatınızı kolaylaştıran, organize eden ve bağlantıda kalmanızı sağlayan entegre destek sunuyor.

Galaxy Note 10 Modelleri ve Çıkış Tarihi

Galaxy Note 10 ve Galaxy Note 10+; Ay tozu grisi, Duman siyahı, Fildişi beyazı renk seçenekleriyle 08 Ağustos itibariyle Türkiye’de Samsung Online Mağazası shop.samsung.com/tr/ üzerinden ön siparişe sunulacak. 8 GB RAM ve 256 GB dahili depolamaya sahip Galaxy Note 10’un tavsiye edilen perakende satış fiyatı KDV dahil 9.899 TL; 12 GB RAM ve 256 GB dahili depolamaya sahip Galaxy Note 10+’ın tavsiye edilen perakende satış fiyatı ise KDV dahil 11.399 TL olarak açıklandı.

Galaxy Note 10, Note 10+ Teknik Özellikler

Galaxy Note 10

Galaxy Note 10+

Ekran

6,3 inç FHD+

Dinamik AMOLED Sonsuz-O Ekran,

2280×1080 (401ppi)

HDR10+ Sertifikalı

6,8 inç Quad HD+

Dinamik AMOLED Sonsuz-O Ekran

3040×1440 (498ppi)

HDR10+ Sertifikalı

* Ekran, yuvarlatılmış kenarları dikkate almadan tam bir dikdörtgen olarak çaprazlama ölçülmüştür. Gerçek izlenebilir alan yuvarlatılmış kenarlar ve kamera deliği nedeniyle daha azdır.

* Galaxy Note 10+’ın varsayılan çözünürlüğü Full HD+’tır, Ayarlar’dan Quad HD+ olarak değiştirilebilir.

Kamera

Arka: Üçlü Kamera

– Ultra Geniş: 16MP F2.2 (123°)

– Geniş açılı: 12MP F1.5/F2.4 OIS (77°)

– Telefoto: 12MP F2.1 OIS (45°)

Ön: 10MP F2.2 (80°)

Arka: Dörtlü Kamera

– Ultra Geniş: 16MP F2.2 (123°)

– Geniş açılı: 12MP F1.5/F2.4 OIS (77°)

– Telefoto: 12MP F2.1 OIS (45°)

– Derinlik Kamerası: VGA

Ön: 10MP F2.2 (80°)

Gövde

71,8 x 151,0 x 7,9mm, 168 g

(BLE S Pen: 5,8 × 4,35 × 105,08 mm,3,04 g)

77,2 x 162,3 x 7,9 mm, 196 g

(BLE S Pen: 5,8 × 4,35 × 105,08 mm 3,04 g)

* Galaxy Note 10+ 5G mmWave modeli 198 gramdır.

Uygulama İşlemcisi

– 7nm 64-bit Sekiz çekirdekli işlemci (Maks. 2,7 GHz + 2,4 GHz + 1,9 GHz)

* Pazar ve mobil operatöre göre değişebilir

Bellek

– 8 GB RAM ve 256 GB dahili depolama

– 12 GB RAM ve 256 GB dahili depolama

* Model, renk, pazar ve mobil operatöre göre değişebilir.

* İşletim sisteminin ve cihaz özelliklerinin çalışması için kullanılan yazılımların kapladığı alan nedeniyle kullanıcıya sunulan bellek daha düşüktür. Kullanıcıya sunulan gerçek bellek mobil operatöre göre değişiklik gösterebilir ve yazılım güncellemeleri sonrasında değişebilir.

SIM Kartı

LTE

Tek SIM

Tek SIM

* Pazar ve mobil operatöre göre değişebilir.

* SIM kart ve MicroSD kart ayrı satılır.

* Hibrit SIM tepsisi yalnızca Galaxy Note 10+ LTE modelinde bulunur.

Pil[12]

3.500 mAh (tipik)

4.300 mAh (tipik)

*Tipik değer bağımsız laboratuvar koşullarında test edilmiştir. Tipik değer, IEC 61960 standartlarına göre test edilen pil örnekleri arasındaki pil kapasitesi değişimi göz önünde bulundurularak elde edilen tahmini ortalama değerdir. Galaxy Note 10 için ölçülen minimum kapasite 3400 mAh ve Galaxy Note 10+ için ise 4170 mAh’dır. Gerçek pil ömrü ağ ortamına, kullanım şekline ve diğer faktörlere göre değişiklik gösterir.

* Kablolu Süper Hızlı Şarj özelliği, QC2.0, AFC ve PD3.0 ile uyumludur.

* Hızlı Kablosuz Şarj 2.0 ile kablosuz şarj hızları WPC ve PMA ile uyumludur.

* Kablosuz PowerShare: Kablosuz PowerShare özelliği WPC Qi kablosuz şarj uyumlu Samsung veya diğer marka akıllı telefonlarla sınırlıdır.

İşletim Sistemi

Android 9.0 (Pie)

Ağ

LTE

Gelişmiş 4×4 MIMO, 7CA’ya kadar, LAA, LTE Cat.20

– 2,0 Gbps’e kadar İndirme / 150 Mbps’e kadar Yükleme

* Gerçek hız pazara, operatöre ve kullanıcı ortamına göre değişir.

Bağlantı Seçenekleri

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2.4/5GHz), VHT80 MU-MIMO, 1024QAM

– 1,2 Gbps’e kadar İndirme / 1,2 Gbps’e kadar Yükleme

*Pazar ve mobil operatöre göre değişebilir.

Bluetooth® v 5.0, ANT+, USB Type-C, NFC, Konum (GPS, Galileo*, Glonass, BeiDou*)

*Galileo ve BeiDou kapsamı sınırlı olabilir. BeiDou tüm pazarlarda bulunmayabilir.

Ödeme

NFC, MST

*Pazar, mobil operatör ve servis sağlayıcılara göre değişir.

Sensörler

İvmeölçer, Barometre, Ultrasonik Parmak İzi Sensörü, Jiroskop, Jeomanyetik Sensör, Hall Sensörü, Yakınlık Sensörü, RGB Işık Sensörü

(BLE S Pen: Jiroskop ve ivmeölçere sahip 6 eksenli sensör)

Kimlik Doğrulama

Kilit Türü: Desen, PIN, Parola

Biyometrik Kilit Türleri: Parmak izi sensörü, Yüz tanıma

Ses

Stereo hoparlörler ve kulaklık: AKG tarafından geliştirilen ses

(Kutuda yer alan kulaklık: Type-C bağlantı, hibrit kanal türü, 2 yönlü dinamik birim)

Dolby Atmos teknolojisiyle çevresel ses (Dolby Digital, Dolby Digital Plus dahil)

Ses Çalma Biçimleri:

MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DSF, DFF, APE

Video

MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM