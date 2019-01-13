Google Hizmetlerin Otomatik Chrome Oturumu Açmayı İptal Etmek

Google Chrome ile bir kere herhangi bir üründe (genellikle Gmail) oturum açtığınızda diğer Google hizmetlerinde de oturum açmış sayılıyorsunuz. Bu Chrome'un bir özelliğidir. Pratikte hangi Google hizmetine girerseniz girin sağ üst köşede Google profil resminizi göreceksiniz.

Bazı kullanıcılar ki muhtemelen büyük bir çoğunluk, bu özelliğin harika bir kolaylık olduğunu düşünüyor. Fakat Google Chrome üzerinde bütün Google hizmetlerinde otomatik oturum açmayı istemeyebilirsiniz. Bunun sebebi için henüz bir örneğimiz yok ama Chrome'un son sürümlerinde bu özelliği devre dışı bırakma desteği geldi.

Chrome Otomatik Google Oturum Açma Nasıl Devre Dışı Bırakılır

Daha önce yapmadıysanız Chrome'u açın ve en son sürüme güncelleme yapın.

Url adres çubuğunda aşağıdaki, adrese gidin.

chrome://settings/privacy

Veya sağ üstte bulunan 3 noktalı ayar menüsünü açın. Açılan menüde ayarlara tıklayın. Yine açılan sayfada sol üst köşede bu sefer yatay çizginin olduğu alanı tıklayın ve açılan menüde Gelişmiş > Gizlilik ve Güvenlik sekmesini ziyaret edin.

Yeni gelen sayfada en üstte ayarı göreceksiniz.

"Chrome'da oturum açmaya izin verin"

Bu özelliği kapatarak Chrome'da oturum açmadan Gmail gibi Google sitelerinde oturum açabilirsiniz.

Buradaki açık olan ayarı kapalı duruma getirin. Google işleme onay vermek için neler olacağını gösterecek.

Bu işlemi yaptığınız da Google hesaplarınızın oturumu kapanacak. Yer işaretleri, geçmiş, şifreler ve diğer ayarların değişiklikleri artık Google hesabınızda senkronize edilmeyecek. Ancak mevcut veriler Google hesabınızda kalmaya devam edecek. Bundan sonraki yönetim ise Google Hesap Özeti'den yapılmaya devam edecek.

Bu işleme onay verdikten sonra cihazdan silinme işlemi tamamlanacak. Google'ın yazdığına göre bu bilgiler bulut ortamından silinmeyecek ve gmail hesabınızda kalacak. Yani tekrar bir cihazda oturum açtığınızda dilerseniz eski bilgileri getireceksiniz.

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