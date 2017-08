GTA 5 Görev Listesi

GTA 5 oyununda tam 69 zevkli görev sizleri bekliyor. Bu görevlerin hepsini yaptığınızda hikaye tamamlanıyor ama sadece oyunun %50 sini tamamlamış sayılıyorsunuz.

GTA 5 Görevleri

- Prologue

- Franklin and Lamar

- Repossession

- Complications

- Father/Son

- Chop

- Marriage Counseling

- Daddy’s Little Girl

- Friend Request

- The Long Stretch

- Casing the Jewel Store

- Carbine Rifles

- Bugstars Equipment

- BZ Gas Grenades

- The Jewel Store Job (The Loud / The Smart)

- Mr. Philips

- Nervous Ron

- Trevor Philips Industries

- Crystal Maze

- Friends Reunited

- Fame or Shame

- Dead Man Walking

- Hotel Assassination

- The Multi-Target Assassination

- Hood Safari

- Three’s Company

- By the Book

- Did Somebody Say Yoga?

- Scouting the Port

- Minisub

- Trash Truck

- Boiler Suits

- Masks

- Tow Truck

- Cargobob

- The Merryweather Heist (Freighter / Offshore)

- Blitz Play: Intro

- I Fought the Law

- Eye in the Sky

- Mr. Richards

- The Vice Assassination

- The Bus Assassination

- Caida Libre

- Deep Inside

- Minor Turbulence

- The Construction Assassination

- Paleto Score Setup

- Military Hardware

- Predator

- The Paleto Score

- Derailed

- Monkey Business

- Hang Ten

- Surveying the Score

- Bury the Hatchet

- Pack Man

- Fresh Meat

- The Ballad of Rocco

- Cleaning Out the Bureau

- Reuniting the Family

- Architect’s Plans

- Fire Truck

- The Bureau Raid (Fire Crew / Roof Entry)

- The Wrap Up

- Reuniting the Family

- Doting Dad

- Legal Trouble

- Lamar Down

- Meltdown

- Parenting 101

- Planning the Big Score

- Stings

- Gauntlet

- Getaway Vehicle

- Driller

- Sidetracked

- The Big Score (Subtle / Obvious)

- Something Sensible

- The Time’s Come

- The Third Way

GTA 5 oyununu bütün görevleri yapsanız bile %100 olmaz. Bu sebeple aşağıdaki davranışları da sergilemelisiniz .

69 adet görevin hepsi oyunu %50 yapar.

Rastgele Olaylar

14 adet rastgele olayı bitirmeniz gerekiyor, toplamda 40 rastgele olay var. %15 ekler.

Toplanabilir Öğeler

Size %7,5 verecek bu görevler aşağıdaki gibidir.

50 Spaceship Parts Parçası (Uzay Gemisi)

50 Letter Scraps (Mektup Kalıntıları)

25 Under the Bridges (Köprülerin Altından Geçme)

8 Uçuş Noktası

25 Stunt Jumps (Çılgın Atlayış)

Strangers & Freaks

Bu görevler size %10 verecektir.

Tonya (5 görev)

Beverly (5 görev)

Hao (5 yarış)

Barry (Franklin)

Fanatic (Franklin)

Dom (4 görev)

Omega (50 Uzay gemisi parçaları toplamak gerekiyor)

Dreyfuss (50mektup parçası topladıktan sonra açılır)

Hobiler ve Spor (%10)

Strip Club'da kucak dansı.

5 sokak yarışı. Hepsinde derece yapmalısın.

6 off-road yarışı. Hepsinde derece yapmalısın.

4 deniz yarışı. Hepsinde derece yapmalısın.

LS Gunclub atışları. Hepsinde derece yapmalısın.

12 uçuş okulu kursu. Hepsinde derece yapmalısın.

13 paraşüt atlayışı.

Tenis, Dart ve Golf'te bir kere kazanın.

3 Triathlon Yarışı Hepsinde derece yapmalısın.

Kalan görevler ise %7.5 verir

5 mekan al

İnternetten uçak al

Sinemaya git

Chop ile gez ve oyna

Bir ile etkileşime gir (+18 görev)

Booty call (Striptiz klübünde bir kadın ile arkaya gidin, beğeni sayacını doldurun ve beraber eve gitmeyi teklif edin.)

Bir dükkan soy

Arkadaşlarla 4 aktivite (bar, striptiz klübü, sinema ve dart)

Kazandırdıkları

* Career Criminal başarımı.

* Mount Chiliad, Fort Zancudo Sandy Shores bölgelerinde UFO'lar.

* Franklin'in gardrobunda %100 yazılı turuncu bir tişört.

* Franklin için The Last One isimli bir görev açılır.