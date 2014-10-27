HTC One M8 ile ilgili 10 sorun ve çözümü
HTC'nin yakışıklı telefonu M8, kaliteli tasarımı ve özellikleri ile gözde bir telefon. Sensu UI ile birleşen M8'in performansı da şarşırtıcı derecede iyi. Bazı kullanıcıların rapolarına göre bahsedilen sorunlar bulunmakta ve bunlardan 10 tanesine yer veriyoruz.
Not: Aşağıdaki sorunlar her HTC ONE M8 model telefonda bulunmamaktadır. Büyük bir ihtimalle bu problemleri yaşamayacaksınız. Listemiz gerçekten şanssız olanlar içindir.
Problem 1 : SIM kart okumuyor
Sim kartınız doğru ve düzgün yerleştirildiğinden emin olun.
Sim kartınızı tepsiye yerleştirdiğinizde ince geliyorsa, üstüne ince bir tabaka koyun. Altın kısma gelmemesine dikkat edin.
Ayarlarınızı ontrol edin ve Uaçk Modunun kapalı olduğunu kontrol edin.
Cihazdan SIM kartı çıkartın ve mikrofiber bez üstüne küçük miktar damlatıp altın kısmı temizleyin.
Sim kartınızı başka bir cihazda test ederek kontrol edin. Yeni bir SIM kart alma ihtiyacınız olabilir.
HTC ONE M8 nano SIM kart kullanır. Sim kartınızı keserken kenarlarına zarar vermiş olabilirsiniz.
Problem 2: Telefon rastgele çöküyor
Bazı kullanıcılar telefonun rutin kullanım sırasında çöktüğünü belirtiyor. Bu durumlarda ayarlar > Güç kullanım menüsünden hangi uygulamaların yüksek tüketim yaptığını kontrol edin. Bu şekilde bir sonuç çıkmaz ise bütün uygulamalarınızı kaldırıp tekrar test edin.
Bu da çözüm olmadıysa Fabrika ayarlarına geri dönün.
Problem 3 : Telefon çok yavaş çalışıyor
Bu rapor edilen sorun için "telefon çok yavaş çalışıyor ve uygulamalar hızlı kurulmuyor" gibi şikayetler var.
Olası çözümler:
Cihaz üzerinde son yüklenen uygulamaları durdurmaya çalışın. Uygulamalar > Ayarlar Uygulamayı seçip "zorla durdur" u seçin.
3. parti uygulamalardan gelen olası çakışmaları önlemek için telefonunuzu yeniden başlatın. Sadece güç düğmesine basılı tutarak yeniden başlatma işlemini seçin.
Problem 4 : Çağrı sesi çok düşük
Arama > Çağrı ayarlarını açın
Hoparlörü kulağınızdan uzak tutun ve konumuzunu değiştirin.
Hoparlörün içinde toz parçası veya kırıntı olmadığınıza dikkat, mümkünse basınçlı hava tutun.
Problem 5 : LED düzgün çalışmıyor
Telefonun LED'i mesaj ve mail bildirimleri gibi durumlarda yanıp sönmesi gerekiyor. Gelen raporlara göre şarj sırasın turuncu veya yeşil led ışık görüntülenirken bildirim ışıkları yanmamakta.
Problem 6 : Wi-fi dzügün çalışmıyor
HTC ONE M8'in sorunlarından biriside kablosuz bağlantının yani Wi-fi bağlantısının düzgün bir şekilde bağlanmadığını ifade ettiler. Bağlantı kesilmesi ve yavaş bağlantı en çok raporlanan sorunlardan.
Olası çözümler:
Ayarlar menüsünden Uçak modunu aç / kapğa yapın daha sonra telefonu yeniden başlatın.
Modeminizi yeniden başlatın
Wifi analyzer ile https://play.google.com/store/apps/details?id=com.farproc.wifi.analyzer&hl=tr en iyi kanalları görüntüleyin ve modem ayarlarından kablosuz ağınızı en iyi kanala geçirin. Daha sonra tekrar bağlanmayı deneyin.
Ayarlara gidin ve güç tasarrufu açıksa kapatın.
Sistem güncellemesi var mı diyerke kontrol edin. Varsa yüklemeyi yapıp tekrar kontrol edin.
Bütün kablosuz bağlantılarını silin ve tekrardan elle girin.
Problem 7: E-posta uygulaması çalışmıyor
HTC, E-posta çözümleri için kendi uygulamasını kullanıcılarına sunuyor. Bu uygulama için bazı sorunlar rapor ediliyor.
Olası çözümler:
Çoğu zaman yahoo mail hesabı bağlanmasında sorunlar çıkıyor. Varsayılan değerlerde HTC posta servisi Yahoo ile çalışmıyor. Mail ayarlarınızda App diğer IMAP / POP3 ayrlarını girin.
Sorun devam ederse IMAP - Manuel kurulum seçerek
Gelen suncusuna imap.mail.yahoo.com
Bağlantı noktası: 993
Giden suncusu: smtp.mail.yahoo.com
http://www.bandcleaner.com/
Port: 465 Güvenlik türü SSL seçin.
Uygulamayı zorla durduru seçin. Uygulamalar > Posta > Ayarlar > Zorla durdur
Yazılım güncellemesi deneyin. Ayarlar > Yazılım Güncellemeleri kontrol edin.
Problem 8 : Ekran döndürme yavaş veya takılıyor
Bazı ONE M8 kullanıcıları ekran döndürmenin aşırı hassas veya yeterince hızlı yanıt vermediğini rapor ediyorlar.
Olası çözümler
Kullanmadığınız uygulamaları zorla kapat seçeneğini seçin.
Güç tuşuna basılı tutarak telefonunuzu kapatıp tekrar açın. Bu işlem bellekteki dosyaları silecektir.
Sert ve düz bir yüzeye telefonu koyun ve G-Sensor kalbirasyon ayarlarına gidin. Ayarlar > Ekran > Hareketler > G-SENSOR kalibrasyonu
Hiç bir iyileşme olmuyorsa yedeklerinizi alın ve telefonu fabrika ayarlarına alın.
Problem 9: Takılma ve ölü piksel sorunu
Ölü piksel sorunu raporları her telefon için geöerli bir sorundur. Garanti yoluya çözüm arayabilirsiniz. Önce aşağıdaki çözümleri deneyin.
Tam parlaklıkta telefonu 30 dk çalıştırın. Bu ölü pikselleri yakabilir.
Google Play Store üzerinden bir uygulama indirin. Ölü piksel bulma ve düzeltme uygulaması https://play.google.com/store/apps/details?id=com.htc.chris.blackspotdetect (Bu uygulama için yenitablet.com garanti vermez. Cihazınızı çok fazla açık tutmanız gerekebilir. Telefonunuz sağlamsa bu uygulamayı kullanmayın. Ölü piksellerin sayısını da yükletme olasılığı var.)
Bunların hiçbirisi yardımcı olmuyorsa servis ile görümeniz gerekiyor.
Problem 10: Bluetooth bağlantı sorunları
Arabanız ile cihazı eşleştirirken veya farklı bir cihaza bağlanırken Bluetooth bağlantı sorunları yaşamanız olası. Akıllı telefonların en büyük sorunlarından birisidir.
Olası çözümler:
Bluetooth ayarlarından bütün bağlantıları silin. Daha sonra tekrar bağlanmayı deneyin.
Telefon yazılımını güncellemeyi deneyin.
Cihazı yeniden adlandırın ve özel karakterler kullanmayın. Bu karakterler bağlantı eşleşmelerinde sorunlar yaşatabilir.
Bu sorunlar HTC ONE M8 için rapor edilmiş genel sorunlardan bazılarıdır. Listede görmediğiniz sorunlar varsa bize bildirin yardımcı olmaya çalışalım.
HTC ONE M8 Güvenli Modda açmak için;
Telefonu güç tuşundan basılı tutun ve açılan menüde cihazı güvenli modda başlat tuşunu seçin.
Bu işlem işinize yaramazsa teleofnu tamamen kapatın. Güç tuşuna basılı tutun ve HTC logosu gözükene kadar bekleyin. Güvenli mod ortaya çıkınca tekrar basın ve güvenli moddan çkın.
Fabrika ayarları:
Ayalara gidin ce yedekle reset menüsüne gelin. SAıfırlaya basın, depolama menüsünden tüm verileri silme tuşuna basın. Hafıza kartınıda silmek için tıklayın ve aktif edin. (Yedeklerinizi almayı unutmayın)
HTC ONE M8 Donanım tuşlarını kullanarak resetleme (Format atma)
Güç tuşuna ve ses kısma tuşuan basılı tutun ve Android logosu çıkana kadar bekleyin. Ardından tuşları bırakın ve ses tuşlarını kullanarak Fabrika ayarlarına geri dönme seçeneğini seçin.
Onaylamak için güç tuşunu kullanın.
Ben htc one m8 telefonumun şarj aletinin bağlantılarının yönünü ters bağladım ve telefonum titremeye başladı bu sorun neden olabilir bu konu hakkında yardıma ihtiyacım var.
Telefondan bir uygulama silmek istedigim zaman telefon kendi kendine kapaniyor aciliyor ama uygulamayi silemiyorum.bu konuda bana yardim edin
Tek bir uygulama mı yapıyor, hepsi mi?
merhabalar. htc one m8 cihazımın sensör ayarı bozuldu ve bu sebepten dolayıda motion launch çalışmıyor ne yapabilirim
Uzun zamandır araştırmasını yaptığım bu konu için size teşekkür ederim. Çok sade ve açıklayıcı bir yazı olmuş teşekkürler.
Programlardan ve oyunlardan resim kaydediyor bi bakiyorum 400 tane resim var hepsi logo bunu nasil duzeltirim bilgisi olan varmi
sistem güncelleöesi istiyor indir dediğimde telefon belleği hazır değil telefon belleği salt okunur modda takılmış oldugundan yazılım güncellmesi kaydetmekte kullanılamıyor . hatalı alıyorum ne yapmalıyım tşkürler
Hafıza kartını çıkartıp bir deneyin. Hafıza kartını ayrıca pc ye takıp sağ tıklayarak salt okunur modu iptal edin. Hafıza kartı kullanmıyorsanız belirtin.
Telefon belleği salt okunur modda olduğu için güncelleme dosyası indirilemiyor. ne demek bu. Sd kart kullanmıyorum cihaz HTC M8 bu ne saçmalık anlamadım, yardımcı olurmusunuz…
Gelen mesajlari ve wtsp mesajlarinida ekranda görünürlugunü kaldirmak istiyorum nasil yapabilirim
Ekran bildirim mesajının üstüne basılı tutun ayarlar açılacaktır.
htc m8 kullacısıyım alalı 1 hafta oldu.. sistem güncellemeleri yaptım aldığım gibi uğraştım bir kaç saat.. mesenger de donmalar var neden sizce? .. whatsapp ta wifi açıkken resim ve video alışverişi olmuyor.. mobil veri açıkken oluyor bu neden olabilir ?
mesennger donmasını halletmek için Messenger ayarlarına girin ordan bildirim seslerini uyarıları titreşimi kapatın
telefon belleği salt okunur modda takılmış oldugundan yazılım güncellmesi kaydetmekte kullanılamıyor . ne yapmam gerekiyor bu sorunu nasıl çözerim
benim htc öne m8 uçak modunda takılı kaldı ne yapabilirim
htc one m8 telefona güncelleme geldi.dosyayı indirdiğimde salt okunur takılı diyor. bunu nasıl düzeltebilirim.
Hafıza kartı kullanıyorsanız tekrar biçimlendirme yapın. Pc den yapmanız daha iyi olur.
Bende yeni htc öne m8s aldım gogle play uygulamaları durdurdu diyor devamlı ekranda: sadece whatsapp ve telefon rehberimi yüklettim cevap verirseniz sevinirim
htc m8 aldım ilgün farkettim ki masaj yama yazıları çıktığında gölgeli olarak titreme yapıyor çok kısa servise göndermem gerekiyormu acaba
htc one m8 telefonum galeriye kendiliğinden fotoğraf indiriyor.özellikle messenger daki smilingler.günde yüzlerce foto siliyorum:(( facebook messenger gbibi uygulamarı silip tekrar yükledim ama değişen bişey olmadı.lütfen bilgisi olan varsa yardımcı olsunn
Messenger ayarlarına bakın, whatsappta olduğu gibi medyayı otomatik indir gibi bir seçenek var mı bakın. Kullanmadığım için ben bir şey diyemiyorum.
Merhaba htc m8 kullanicisiyim telefonumun arka kamerası calismamaktadir sadece selfi seçeneği bulunmaktadır oda fotoğrafı ters çekmektedir Arka kamerayı tekrar kullanmam için ne yapmam gerekli acaba yardım edebilecek biri var mi şimdiden teşekkürler..
Sizin yapabileceiğiniz bir şey gözükmüyor. Servise göstermelisiniz.
Ekran resmi çekmek istiyorum ama sınırlı alandan dolayı hata veriyor ne yapabilirim
şaban kardeşim o go play sıfırla dondur basdan kur
Ben HTC M8 kullaniyorum. Satin aldigima 5aydan gecti. Son zaman zaman kendisi kapaniyor ‘ve acilmiyor. Surekli donuyor. En onemlisi fleş kartimi kabul etmiyor, yani çikartilmis falan yaziliyor. Fles kartim baska telefonlarda gozukuyor… Lutfen yardimci olun
Fabrika ayarlarına almayı deneyin ya da servisle görüşmeniz gerekecek.
htc one m8 e yeni bir güncelleme daha geldi fakat telefon hafızasında yer olduğu halde yetersiz alan diyor güncelleme yapmıyor nedeni nedir acaba?
yeni güncelemede yetersiz alan diyor ama telefon hafızası boşluk var nedeni nedir
Recovery yapmayı denediniz mi?
Htc one m8 i garantiye gönderdim lensleri sikintiliydi telefon garanti den geldikten sonra ekranında report issue feedback şeklinde bir uyarı yer alıyor dokundugunuzda ekran görüntüsü alıp geri bildirim yapmaya calisiyor telefondan bunu nasıl kaldirabilirim sürekli ekranda simge olarak durmasından rahatsızım yardımcı olursanız sevinirim
Bir uygulama ya da telefonun arayüzü oluşan hatayı bildirmenizi istiyor. Bunun için ya uygulamayı sileceksiniz ya da fabrika ayarlarına geri almanız gerekiyor.
TELEFON ŞARJDAYKEN EKRAN ÖNCEDEN KAPANMIYORDU GEÇENLERDE SARJ SIFIRA İNDİ KENDİ KENDİNE KAPANDI TÜM AYARLARI BAŞTAN YAPMAK ZORUNDA KALDIM AMA EKRAN AYARINI YAPADIM TELEFONDA GİRMEDİĞİM MENÜ KALMADI NE YAPMAM GEREKİYOR LÜTFEN YARDIMCI OLUN
Telefon kapanınca neden ve hangi ayarları baştan yapmak zorunda kaldınız. Ayrıca ekran ayarından kastınız nedir? Parlaklık gibi mi?
Benim telefonu bu gün kapattım 1 saat sonra açtım açılmadı 4 – 5 kere denedim ondan sonra açılmaya başladı acaba neden böyle oluyor
Sarj 20 nin altina dusunce genelde 18 14 10 kaldgnda tl kapniyor tekrar acilmior sarja takmak gerkiyor sarza takip tekrar actgmda ise telefonn tanitim bilgileri tekrar gelior tl ilk defa acmis gibi guc seceneklerindeki ayarlar falan degisiyor fabrika ayarlarina geri yukledim ama sorun devam ediyor.
Batarya sorununa benziyor. Ucuz pillerden alıp test edebilirsiniz.
2 aylk telefonin bataryasinda sorun olmamasi lasm ama banada bataryadan gibi geliyor servise gondersem bataryayi degistirirlermi sizce
Bataryalar garanti kapsamına girer. Pil tamamen bitmeden cihazın kapanması batarya sorununu gösteriyor.
Telefonum güncelleme yapıldıktan sonra yeniden başlatıldığında veya şarj bittikten sonra telefon açıldığında zil sesi, erişebilirlik ayarları (güç tuşuyla telefonu kapatma) bluetooth ayarları ve motion launch hareketleri sıfırlanıyor. bunun çözümü nedir?
buyuk ihtimalle programlar sd karta kurulu oldugu icindir.. telefonu baslatirken varsayilan olarak sectigin uygulamalari telefona tasi.. veya ise yararmi bilmiyorum ama ayarlar/ gizlilik /yedekle geriyukle ayarlari isaretli olsun.. ilgili olabilir diye dusunuyorum..
merhaba.. htcm8 kullanıcısıyım. telefon orjinal kulaklığı ilk önce ses iyice gitti hatta kulaklıkla hiç konuşulamaz oldu, şimdi ise kulaklığı tanımıyor. kulaklık başka telefonlarda ya da bilgisayarda çalışıyor. belki sorun kulaklıktadır diye yeni orjinal bir kulaklık aldım, onda da ses çok az çıkıyor, resmen fısıltı gibi.. bunu nasıl çözebilirim?
kolay gelsın benım ıkı gun once telefonum lavobaya dustu ama suyla teması cokk az ama arkadasların zoruyle hemen kapatıp kurulayıp kurutuca prınce koydum bır gun durdu cıkardım actım sorun yoktu ama tek hattı kabul etmedı sonraa sımdı acılmıyor oksıtlenme nasıl oluyor bırde sarj olmuyor %18 VE HEMEN %1 Gosterıyor garantı kapsamında. garantıye gondersem bılınırmı daha borcu bıtmedı vodafonde almıstımm sımdıden ılgılendıgınız tesekkur ederım.
Merhaba HTC M8S telefonun kızılötesi gözünün çalışıp çalışmadığını nasıl anlayabilirim. Googleplay’den bir sürü kumanda programı indirip denedim, ayrı ayrı tv markalarıyla denedim bir türlü kumanda özelliğini çalıştıramadım.
Iyi gunler ben sistem guncellemelerini yuklemek istedgmde yukleme bittikten sonra telefon yeniden basliyor ve mavi siyah bir ekran cikiyor icerisinde menuler var ve burdan guncellemeyi nasil yukleyebilirim?
Güncellemeden önce telefonu fabrika ayarlarına alıp deneyin.
selamlar htc 8 telefonum ekranı sağ taraafı 1 cm genişliğinde dokunmatiği basmıyor, bu konu ile ilgili bilgisi olan arkadaş varmı aceba
Merhaba telefonumun ekranina sürekli res atma talebi geliyor, yani power tuşu ile ses tusunun üst tuşuna 10 saniye basın falan diyor yapiyorum acilinca tekrar diyor, sürekli ekranima bu geliyor ne yapmam lazim
Telefonu kapatın. Güç tuşuna ve ses kısma tuşuan basılı tutun ve Android logosu çıkana kadar bekleyin. Ardından tuşları bırakın ve ses tuşlarını kullanarak Fabrika ayarlarına geri dönme seçeneğini seçin.
Onaylamak için güç tuşunu kullanın.
Güncelemeden sonra ekran zaman aşımı süresini değiştirmeme rağmen, sürekli eski haline dönüyor (15saniye) telefonu kullanmaktan bıktım, güncellemeden onceki hali çok güzeldi, güvenli moda alınca sorun olmuyor fakat öyle de telefonumu kullanamam, yardımcı olabilirmisiniz..
Telefonumda konuşma esnasında hoparlörü açınca karşıya ses gitmiyor ya da bunun gibi görüntülü konuşma yapınca da sesim gitmiyor. Kulaklık takınca da çalışmıyor bu sistem. Ne yapmalıyım?
böyle problemler var mıymış bu telefonda?? 1 yıldır hor kullanıyorum 😀 maaşallahı var, bozulmadı henüz ama sıkıldım 😉 htc 10 alıcam, htc nin üst modelerini tavsiye ederim 5 yıldır htc kullanıcısıyım. çevremde de ciddi problem yaşayan yok
Merhaba. 1 senedir HTC One M8 kullanıyorum,telefondan gayet memnunum fakat Facebook uygulamasında bildirim sorunu yaşıyorum.Arkadaşlık isteği talebi geldiğinde sense ara yüzünde hiç bir şekilde görünmüyor.Bütün herşeyi denedım,araştırmalar yaptım fakat sonuç aynı.Mail hesabıma ‘Şu kişi size arkadaşlık isteğinde bulundu’ diyor fakat benim istediğim ekran kilitliyken arayüzde görünmesi..Bu durum sanırım yazılımsal..Yardımcı olursanız sevinirim..
merhaba benim Htc m8de ayarlar kisminda yazilim guncelleme sozu yok neden ola bilir bu ?????????
Telefonum htc one m8. Telefon kendi kendi bir şey güncelledi şarjda olduğu için göremedim telefona baktığımda sanki işletim sistemini güncellemişim gibi android uygulamaları yükleniyor şeklinde uyarı veriyordu yükleme bitti telefon açıldı. sürekli hata raporu gönder, gönderme uyarısı almaktayım. hangisine basarsam basayım gitmiyor sürekli ekranda. Telefonu kapattım açtım şimdide ekrana sürekli “Maalesef sense giriş durdu” yazıyor alttada tamam var ve tamamdan başka hiç bir şey diyemiyorum!!!!! ne yapmam gerek?
Bende aynı sorunu yaşamıştım. Telefonun bütün uygulamaları hata raporu veriyordu. Virüs bulaştığını düşünerek bildirim penceresinden ayarlara girdim ve format attım. Bir sonra düzeldi.
Merhaba bir buçuk yıldır HTC One M8 kullanıcısıyım. Telefonumdan gayet memnundum ta ki düne kadar. Çok yavaşladı ve hiçbir şekilde fotoğraf çekme video yükleme yapamıyorum bu durumda ne yapmam gerekiyor?
HTC ONE M8 ve HTC ONE A9 iki cihazıda kullanmaktayım. Gayette memnundum fakat iki cihazımda da dün akşam itibari ile fotoğraf video çekememe, Kamera ekranında hiç bir seçeneği aktif edememe gibi durumlar söz konusu. Ve bu durum cihaz kullanımına dayalı değil. Öyle olsa bir cihazda olurdu fakat ne hikmetse dün akşam iki cihazımda da aynı anda aynı sorunu yaşamaya başladım.. Bu konu da her hangi bir çözüme ulaşabilen var mı ?
İkisine birden aynı uygulamayı yüklemek gibi benzer bir işler buna sebep olmuştur.
m8 kullanıcısıyım telefonum sarjdayken sarjı bitmeye başladı bazen çok fazla güç kulllandığınızdan telefonunuzu sarj edemiyorsunuz lütfen uygulamarı kapatın uyarısı alıyordum gidip şarj soketini değiştirdim şarjından hala verim alamıyorum şarjım çok geç doluyor
Pil yetersiz gibi gözüküyor, farklı pil denediniz mi?
Son zamanlarda benim telefonda da ciddi bir yavaşlama söz konusu. İşin ilginç kısmı, bu gün fotoğraf uygulaması hata verince başka sorun yaşayan var mı diye forumlara girdiğimde; Emre bey ve sevgi hn’da aynı sorunları yaşamaları konunun yazılımsal olduğunu gösteriyor. Son dönem yapılan güncellemelerin durumuna bakmak lazım.
2 senedir kullanmakta oldugum htc m8’de 28 Haziran itibariyle kamera problemi yasamaya basladim. Video ve kamera cekimi yapmiyor ve kamera ekrani kullanilmiyor. Yazilimsal oldugunu dusundum ancak, son kamera guncellemesi cok once idi.
merhaba,
ben de 2 yıldır M8 kullanmaktayım ve aynı tarihte benim de başıma geldi kamera ve video çalışmadı. fabrika yarlarına geri döndürdüm düzeldi ancak ekranda dokunmatık sorunlar olmaya başladı.
Bu sorun HTC Konuş özelliğinin hatalı bir güncellemesinden kaynaklanıyordu, şu an düzelmiş durumda.
Merhabalar benim sorunum son güncelleme ile başladı, güncellemeyi tam hatırlamadığım için isim veremeyeceğim. Soruna gelirsek, telefonum hızlı batarya tüketmeye başladı ve batarya göstergesi %20’nin altına düştüğü an telefonum direkt olarak kendini kapatıyor ve bazen fabrika ayarlarına dönüyor. Ayrıca Telefonumun sadece kendi ayarları değil ek olarak indirdiğim uygulama ayarları da sıfırlanıyor. Sıfırlanmış ayarları kısayoldan nasıl eski haline getireceğimi bilmediğim için de eski ayarlarımı baştan başlamak suretiyle uzun yoldan ayarlamak zorunda kalıyorum. Bilmiyorum belkide benden başka böyle bir sorunla karşılaşan olmamıştır fakat olmuşsa eğer yada bu soruna çözüm bulabilmiş arkadaşlar varsa yardımlarını bekliyorum, teşekkürler.
Ayni sorun bende de var servise mi yollasam diye dusunuyorum telefon saeji bitip kendi kendine kapandigin da sifirlanmis sekilde aciliyor deliricem artik.
Merhaba lar benim tl ekranı kendi kendine her yöne dönüyor ama ekran dondurması kapalıyken her arama geldiğinde hoparlörler Kendi kendine açiliyor
aynı sorun bendede dün başladı ve halen çözüm bulamadım.çözüm bulursanız paylaşın lütfen
1-Ayarlar > uygulamalar > Çalışan Hizmetler sekmesine girin.
2-üstte en sağ tarafta bulunan “çalışan hizmetler” sekmesini seçin
3-google ve navigasyon ile ilgili tüm çalışan uygulamaları tek tek seçip durdurun.
1-Ayarlar > uygulamalar > Çalışan Hizmetler sekmesine girin.
2-üstte en sağ tarafta bulunan “çalışan hizmetler” sekmesini seçin
3-google ve navigasyon ile ilgili tüm çalışan uygulamaları tek tek seçip durdurun.
selam arkadaşlar htc m8 telefonumda kameradaki simgelerden 1 tanesi yok zengin çekim modları awb yazısının sağında olan internettekilere bakıyorum onlarda var mesela kamerayı açınca fotoğraf simgesi var kamera simgesi var awb var ev var diğrei yok zengin çekim modu yani resimi derinleştirici ve halka içine alıp resimi daraltma
Bende bu yılın başında aldım telefonumu. İlk başlarda hiç sorun yaşamadım. Bir ara kamera çalışmadı. Telefona format attıktan sonra düzeldi. Şimdi de yaklaşık 1-2 haftadır telefonun şarjı bitip kapandığında sıfırlanmış olarak açılıyor. Bir kere uygulama sayfasının düzeni değişti, klasörler falan gitmişti. Yeniden başlatmama rağmen eski haline dönmedi tek tek düzenlemek zorunda kaldım. Sadece bu da değil uygulamaları, oyunları sanki ilk kez yüklemiş gibi hepsine yeniden giriş yapıyor, hepsini yeniden ayarlıyorum. Bu sorunla karşılaşan ve çözüm bulan biri var mı acaba? Yardımcı olursanız çok sevinirim.
Hizlandirici koruyucu vb program var mi telefonda
Aynı sorun bende de var. Hızlandırıcı felan ne var ne yok kaldırdım resetledim ama hala şarj bitince sifirliyor
Merhaba,
HTC one mini 2 kullanıyorum, aracın radyosuna bluetooth ile bağlanabiliyorum ve burdan telefon konuşması yapabiliyorum ancak telefondaki müziği bluetoohth üzerinden aktarmak istediğimde olmuyor, telefondan müzik çalıyor gibi görünüyor ancak sesi hoparlöre aktarmıyor, bluetoohth u devre dışı bıraktığımda telefondan dinleyebiliyorum ancak, çözümü bilen var mı ?
m8 telefonumuda güncelleme yaparken bir karışıklık oldu ve telefon herhangi bir güncelleme yapamıyor bazen yaparken play store durduruldu hatası veriyor.sistem güncellemesi ise hiç yapamıyor telefon salt modda olduğu için yapılamıyor diyor lütfen yardım edin
Fabrika ayarlarına aldınız mı hiç?
1 senedir m8s kullaniyorum 6.0 guncellemesinden sonra cihazin ses seviyesi cok dustu ne yapabilirim
HTC one m 8 e Dana guncelleme gelmedi Daha 4 4 2 De kullaniom HTC one m 8 telefonum
Mrb.. htc ailesine bende HTC M8S ile katdım markayi seviyorum ama bu telefondan hic memnun degilim sarji hic dayanmiyor full dolduruyorum sarj aletini cikarir cikarmaz internete girmemle %97 oluyor bu normalmi
htc one m8 kullanıyorum bugünden itibaren ekranın üst tarafından 1-2 cm dokunmatiği basmıyor yardımcı olur musunuz
htc one m8 kullanıyorum son günlerde sık sık kendiğilinden kapanıyor ve açılmıyor telefoncuya götürünce hemen açılıyor akşamına gene kapanıyor sorun nedir napmalıyım ?
2 yıldır htc one mini kullanıyorum. Son 5 aydır sıkıntı yaşıyorum. Geçersiz sim kart uyarısı veriyor. Başka bi hat takıp denedim hiç bi sorun olmadı. Hattan olduğunu düşünüp yeni hatla değiştirdim. Fakat bunda da aynı problemi yaşıyorum. Nasıl duzeltilebilir? Problem nedir? Yardımcı olabilir misiniz?
telefon ekranı kapandı ve farklı bi ekran cıktı benden güvenlik şifresi istiyo
M8 kullanıyorum on kamera acilmiyor sadece simsiyah oluyor ekran
telefonu kapatıp tekrar acın düzelir
Htc m8 tlf num sim kartı tanımıyor yardımcı olabilirmisiniz farklı sim kartları da denedim sizce teknik arizami
telefonuma güncelleme geldi telefonu guncelledigimde %24-25 oldugu zaman ddonuyor ve üçgen içerisinde ünlem isaretı cıkıyor kırmızı renkte oluyor 4-5 dk bekledikten sonra telefon kapanıyor ve tekrar acılıyor ama güncellenmemis oluyor 4-5 defa yaptım ama yinede aynı hatayı veriyor
Guncelleme oncesi fabrika ayarlarına almayi denediniz mi?
ekran açıkken yukarıdan aşagıya yatay cizgiler ve tüm ekranı kaplıyor 4 5 saniye sonra düzeliyor ama düzeldikten 10 saniye sonra yine aynı şey oluyor sorunu nasıl çözebilirim (htc one m8s)
Ekran sorununa benziyor. Telefon ekranları düşme, sıvı teması ve fazla baskı sonrasında bu tepkileri verebiliyor. Sonuç olarak yazılımsal müdahale ile düzelmesi zor.
Merhaba bende HTC one m8 var çok memnunum ama sesli aramada bir türlü düzelmiyor ben â diyorum o b anlıyor çok berbat bunun bir çözümü varmi yardımcı olurmusunuz
Telefonun dili Türkçe mi?
Benim htc öne m8 kendinden kapanıyor lütfen bir çare bulun
Merhaba ben de 2 senedir htc one m8 kullanıyorum, telefonumdan çok memnumum fakat son zamanlarda ekran dokunmatiginde sorun yaşadım. Durduk yere küçük bir yuvarlak çıkıyor ekranda ve kendi kendine bi yerlere giriyor telefonum. Aynı sorunu yaşayan veya yardımcı olabilecek biri var mi acaba?
Merhaba, m8 kullanicisiyim uzun suredir hic bir sikinti yoktu ama bikac gundur ekran zaman aşımında sorun var. Sureyi 2dakikaya ayarlayıp bir kenara koyuyorum 2dakika sonra kilitlenmesi gerekirken biraktigim gibi kilitlenmeden kaliyor. 15saniyeye ayarliyorum dakikalar gecsede ekran kilidi devreye girmiyor illa benim kilidi kapamam gerekiyor kapayip actim ama bi degisiklik olmadi ne yapabilirim?
Ekran koruyucu dan veya bir uygulama yüzünden olabilir.
Donusunuz icin tesekkurler, Ekran koruyucu uzun zamandir aynisini kullaniyorum ve hangi uygulamadan kaynakli oldugunu nasil anlayabilirim?
Uygulamalarda aktif calisan uygulamar listesini gorebilirsiniz. Tam olaeak belli olmaz. Sorun bu yuzden de olmayabilir tabi.
Sorun yukledigim bi programdan kaynakliymis kaldirdigimda sorun halloldu yardiminiz icin tesekkurler.
merhaba m8 kullanıcısıyım uzun zamandır tekrarlayan bi sorunum var telefon kendi kendine kapanmaya başladı o bişey deil de tekrar açıldıktan sonra kendini optimize ediyor ve herşeyi siliyor konu ile ilgili yardım ederseniz sevinirim
Hayırlı günler ya benim telefonumda güncelleme tuşu yok bana yardımcı olabilecek arkadaş varmı yani güncelleme yapamıyorum
M8 kullanicisiyim telefona güncelleme gelmiyor hatta seçenekleri bile kapalı yazmıyor bide ekran kendi kafasına göre basıyor öyle kaliyor
TABLETİNİZ YENİDEN BAŞLATMAK İÇİN GÜÇ VE SES SEVİYESİNİ YUKARU DÜĞ.NE 10 SÜREYE BASILI TUTUN . DEYİP DURUYOR HER 2 DK BİR YAPIYORUM RESET ATIYOR SİZCE NE OLABİLİR?