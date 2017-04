HTC One M8 ile ilgili 10 sorun ve çözümü

HTC'nin yakışıklı telefonu M8, kaliteli tasarımı ve özellikleri ile gözde bir telefon. Sensu UI ile birleşen M8'in performansı da şarşırtıcı derecede iyi. Bazı kullanıcıların rapolarına göre bahsedilen sorunlar bulunmakta ve bunlardan 10 tanesine yer veriyoruz.

Not: Aşağıdaki sorunlar her HTC ONE M8 model telefonda bulunmamaktadır. Büyük bir ihtimalle bu problemleri yaşamayacaksınız. Listemiz gerçekten şanssız olanlar içindir.

Problem 1 : SIM kart okumuyor

Sim kartınız doğru ve düzgün yerleştirildiğinden emin olun.

Sim kartınızı tepsiye yerleştirdiğinizde ince geliyorsa, üstüne ince bir tabaka koyun. Altın kısma gelmemesine dikkat edin.

Ayarlarınızı ontrol edin ve Uaçk Modunun kapalı olduğunu kontrol edin.

Cihazdan SIM kartı çıkartın ve mikrofiber bez üstüne küçük miktar damlatıp altın kısmı temizleyin.

Sim kartınızı başka bir cihazda test ederek kontrol edin. Yeni bir SIM kart alma ihtiyacınız olabilir.

HTC ONE M8 nano SIM kart kullanır. Sim kartınızı keserken kenarlarına zarar vermiş olabilirsiniz.

Problem 2: Telefon rastgele çöküyor

Bazı kullanıcılar telefonun rutin kullanım sırasında çöktüğünü belirtiyor. Bu durumlarda ayarlar > Güç kullanım menüsünden hangi uygulamaların yüksek tüketim yaptığını kontrol edin. Bu şekilde bir sonuç çıkmaz ise bütün uygulamalarınızı kaldırıp tekrar test edin.

Bu da çözüm olmadıysa Fabrika ayarlarına geri dönün.

Problem 3 : Telefon çok yavaş çalışıyor

Bu rapor edilen sorun için "telefon çok yavaş çalışıyor ve uygulamalar hızlı kurulmuyor" gibi şikayetler var.

Olası çözümler:

Cihaz üzerinde son yüklenen uygulamaları durdurmaya çalışın. Uygulamalar > Ayarlar Uygulamayı seçip "zorla durdur" u seçin.

3. parti uygulamalardan gelen olası çakışmaları önlemek için telefonunuzu yeniden başlatın. Sadece güç düğmesine basılı tutarak yeniden başlatma işlemini seçin.

Problem 4 : Çağrı sesi çok düşük

Arama > Çağrı ayarlarını açın

Hoparlörü kulağınızdan uzak tutun ve konumuzunu değiştirin.

Hoparlörün içinde toz parçası veya kırıntı olmadığınıza dikkat, mümkünse basınçlı hava tutun.

Problem 5 : LED düzgün çalışmıyor

Telefonun LED'i mesaj ve mail bildirimleri gibi durumlarda yanıp sönmesi gerekiyor. Gelen raporlara göre şarj sırasın turuncu veya yeşil led ışık görüntülenirken bildirim ışıkları yanmamakta.

Problem 6 : Wi-fi dzügün çalışmıyor

HTC ONE M8'in sorunlarından biriside kablosuz bağlantının yani Wi-fi bağlantısının düzgün bir şekilde bağlanmadığını ifade ettiler. Bağlantı kesilmesi ve yavaş bağlantı en çok raporlanan sorunlardan.

Olası çözümler:

Ayarlar menüsünden Uçak modunu aç / kapğa yapın daha sonra telefonu yeniden başlatın.

Modeminizi yeniden başlatın

Wifi analyzer ile https://play.google.com/store/apps/details?id=com.farproc.wifi.analyzer&hl=tr en iyi kanalları görüntüleyin ve modem ayarlarından kablosuz ağınızı en iyi kanala geçirin. Daha sonra tekrar bağlanmayı deneyin.

Ayarlara gidin ve güç tasarrufu açıksa kapatın.

Sistem güncellemesi var mı diyerke kontrol edin. Varsa yüklemeyi yapıp tekrar kontrol edin.

Bütün kablosuz bağlantılarını silin ve tekrardan elle girin.

Problem 7: E-posta uygulaması çalışmıyor

HTC, E-posta çözümleri için kendi uygulamasını kullanıcılarına sunuyor. Bu uygulama için bazı sorunlar rapor ediliyor.

Olası çözümler:

Çoğu zaman yahoo mail hesabı bağlanmasında sorunlar çıkıyor. Varsayılan değerlerde HTC posta servisi Yahoo ile çalışmıyor. Mail ayarlarınızda App diğer IMAP / POP3 ayrlarını girin.

Sorun devam ederse IMAP - Manuel kurulum seçerek

Gelen suncusuna imap.mail.yahoo.com

Bağlantı noktası: 993

Giden suncusu: smtp.mail.yahoo.com

Port: 465 Güvenlik türü SSL seçin.

Uygulamayı zorla durduru seçin. Uygulamalar > Posta > Ayarlar > Zorla durdur

Yazılım güncellemesi deneyin. Ayarlar > Yazılım Güncellemeleri kontrol edin.

Problem 8 : Ekran döndürme yavaş veya takılıyor

Bazı ONE M8 kullanıcıları ekran döndürmenin aşırı hassas veya yeterince hızlı yanıt vermediğini rapor ediyorlar.

Olası çözümler

Kullanmadığınız uygulamaları zorla kapat seçeneğini seçin.

Güç tuşuna basılı tutarak telefonunuzu kapatıp tekrar açın. Bu işlem bellekteki dosyaları silecektir.

Sert ve düz bir yüzeye telefonu koyun ve G-Sensor kalbirasyon ayarlarına gidin. Ayarlar > Ekran > Hareketler > G-SENSOR kalibrasyonu

Hiç bir iyileşme olmuyorsa yedeklerinizi alın ve telefonu fabrika ayarlarına alın.

Problem 9: Takılma ve ölü piksel sorunu

Ölü piksel sorunu raporları her telefon için geöerli bir sorundur. Garanti yoluya çözüm arayabilirsiniz. Önce aşağıdaki çözümleri deneyin.

Tam parlaklıkta telefonu 30 dk çalıştırın. Bu ölü pikselleri yakabilir.

Google Play Store üzerinden bir uygulama indirin. Ölü piksel bulma ve düzeltme uygulaması https://play.google.com/store/apps/details?id=com.htc.chris.blackspotdetect (Bu uygulama için yenitablet.com garanti vermez. Cihazınızı çok fazla açık tutmanız gerekebilir. Telefonunuz sağlamsa bu uygulamayı kullanmayın. Ölü piksellerin sayısını da yükletme olasılığı var.)

Bunların hiçbirisi yardımcı olmuyorsa servis ile görümeniz gerekiyor.

Problem 10: Bluetooth bağlantı sorunları

Arabanız ile cihazı eşleştirirken veya farklı bir cihaza bağlanırken Bluetooth bağlantı sorunları yaşamanız olası. Akıllı telefonların en büyük sorunlarından birisidir.

Olası çözümler:

Bluetooth ayarlarından bütün bağlantıları silin. Daha sonra tekrar bağlanmayı deneyin.

Telefon yazılımını güncellemeyi deneyin.

Cihazı yeniden adlandırın ve özel karakterler kullanmayın. Bu karakterler bağlantı eşleşmelerinde sorunlar yaşatabilir.

Bu sorunlar HTC ONE M8 için rapor edilmiş genel sorunlardan bazılarıdır. Listede görmediğiniz sorunlar varsa bize bildirin yardımcı olmaya çalışalım.

HTC ONE M8 Güvenli Modda açmak için;

Telefonu güç tuşundan basılı tutun ve açılan menüde cihazı güvenli modda başlat tuşunu seçin.

Bu işlem işinize yaramazsa teleofnu tamamen kapatın. Güç tuşuna basılı tutun ve HTC logosu gözükene kadar bekleyin. Güvenli mod ortaya çıkınca tekrar basın ve güvenli moddan çkın.

Fabrika ayarları:

Ayalara gidin ce yedekle reset menüsüne gelin. SAıfırlaya basın, depolama menüsünden tüm verileri silme tuşuna basın. Hafıza kartınıda silmek için tıklayın ve aktif edin. (Yedeklerinizi almayı unutmayın)

HTC ONE M8 Donanım tuşlarını kullanarak resetleme (Format atma)

Güç tuşuna ve ses kısma tuşuan basılı tutun ve Android logosu çıkana kadar bekleyin. Ardından tuşları bırakın ve ses tuşlarını kullanarak Fabrika ayarlarına geri dönme seçeneğini seçin.

Onaylamak için güç tuşunu kullanın.