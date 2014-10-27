HTC One M8 ile ilgili 10 sorun ve çözümü

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PetaBayt

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105 Cevaplar

  1. yusuf dedi ki:
    16 Temmuz 2015, 09:37

    Ben htc one m8 telefonumun şarj aletinin bağlantılarının yönünü ters bağladım ve telefonum titremeye başladı bu sorun neden olabilir bu konu hakkında yardıma ihtiyacım var.

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  2. Elay dedi ki:
    13 Ağustos 2015, 13:36

    Telefondan bir uygulama silmek istedigim zaman telefon kendi kendine kapaniyor aciliyor ama uygulamayi silemiyorum.bu konuda bana yardim edin

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  3. kubilay dedi ki:
    25 Ağustos 2015, 23:49

    merhabalar. htc one m8 cihazımın sensör ayarı bozuldu ve bu sebepten dolayıda motion launch çalışmıyor ne yapabilirim

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  4. Eskişehirde Çilingir dedi ki:
    29 Ağustos 2015, 00:58

    Uzun zamandır araştırmasını yaptığım bu konu için size teşekkür ederim. Çok sade ve açıklayıcı bir yazı olmuş teşekkürler.

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  5. Gurkan dedi ki:
    03 Eylül 2015, 02:02

    Programlardan ve oyunlardan resim kaydediyor bi bakiyorum 400 tane resim var hepsi logo bunu nasil duzeltirim bilgisi olan varmi

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  6. mehmet dedi ki:
    03 Eylül 2015, 10:21

    sistem güncelleöesi istiyor indir dediğimde telefon belleği hazır değil telefon belleği salt okunur modda takılmış oldugundan yazılım güncellmesi kaydetmekte kullanılamıyor . hatalı alıyorum ne yapmalıyım tşkürler

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    • PetaBayt dedi ki:
      03 Eylül 2015, 13:28

      Hafıza kartını çıkartıp bir deneyin. Hafıza kartını ayrıca pc ye takıp sağ tıklayarak salt okunur modu iptal edin. Hafıza kartı kullanmıyorsanız belirtin.

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      • Ramazan YÜCEL dedi ki:
        10 Kasım 2015, 02:04

        Telefon belleği salt okunur modda olduğu için güncelleme dosyası indirilemiyor. ne demek bu. Sd kart kullanmıyorum cihaz HTC M8 bu ne saçmalık anlamadım, yardımcı olurmusunuz…

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  7. ecem dedi ki:
    04 Eylül 2015, 12:38

    Gelen mesajlari ve wtsp mesajlarinida ekranda görünürlugunü kaldirmak istiyorum nasil yapabilirim

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  8. vehbi dedi ki:
    06 Eylül 2015, 02:59

    htc m8 kullacısıyım alalı 1 hafta oldu.. sistem güncellemeleri yaptım aldığım gibi uğraştım bir kaç saat.. mesenger de donmalar var neden sizce? .. whatsapp ta wifi açıkken resim ve video alışverişi olmuyor.. mobil veri açıkken oluyor bu neden olabilir ?

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    • mustafa dedi ki:
      16 Kasım 2015, 18:19

      mesennger donmasını halletmek için Messenger ayarlarına girin ordan bildirim seslerini uyarıları titreşimi kapatın

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  9. ertuğrul dedi ki:
    10 Eylül 2015, 01:11

    telefon belleği salt okunur modda takılmış oldugundan yazılım güncellmesi kaydetmekte kullanılamıyor . ne yapmam gerekiyor bu sorunu nasıl çözerim

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  10. nevzat dedi ki:
    16 Eylül 2015, 00:05

    benim htc öne m8 uçak modunda takılı kaldı ne yapabilirim

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  11. esat dedi ki:
    23 Eylül 2015, 13:17

    htc one m8 telefona güncelleme geldi.dosyayı indirdiğimde salt okunur takılı diyor. bunu nasıl düzeltebilirim.

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  12. şaban dedi ki:
    28 Eylül 2015, 20:17

    Bende yeni htc öne m8s aldım gogle play uygulamaları durdurdu diyor devamlı ekranda: sadece whatsapp ve telefon rehberimi yüklettim cevap verirseniz sevinirim

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  13. erkan dedi ki:
    24 Ekim 2015, 23:19

    htc m8 aldım ilgün farkettim ki masaj yama yazıları çıktığında gölgeli olarak titreme yapıyor çok kısa servise göndermem gerekiyormu acaba

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  14. çiğdem dedi ki:
    31 Ekim 2015, 22:44

    htc one m8 telefonum galeriye kendiliğinden fotoğraf indiriyor.özellikle messenger daki smilingler.günde yüzlerce foto siliyorum:(( facebook messenger gbibi uygulamarı silip tekrar yükledim ama değişen bişey olmadı.lütfen bilgisi olan varsa yardımcı olsunn

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    • PetaBayt dedi ki:
      31 Ekim 2015, 23:51

      Messenger ayarlarına bakın, whatsappta olduğu gibi medyayı otomatik indir gibi bir seçenek var mı bakın. Kullanmadığım için ben bir şey diyemiyorum.

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  15. Mustafa dedi ki:
    24 Kasım 2015, 08:07

    Merhaba htc m8 kullanicisiyim telefonumun arka kamerası calismamaktadir sadece selfi seçeneği bulunmaktadır oda fotoğrafı ters çekmektedir Arka kamerayı tekrar kullanmam için ne yapmam gerekli acaba yardım edebilecek biri var mi şimdiden teşekkürler..

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  16. vedat dedi ki:
    03 Aralık 2015, 21:47

    Ekran resmi çekmek istiyorum ama sınırlı alandan dolayı hata veriyor ne yapabilirim

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  17. mahmut dedi ki:
    20 Aralık 2015, 03:55

    şaban kardeşim o go play sıfırla dondur basdan kur

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  18. ZzZ dedi ki:
    08 Ocak 2016, 14:53

    Ben HTC M8 kullaniyorum. Satin aldigima 5aydan gecti. Son zaman zaman kendisi kapaniyor ‘ve acilmiyor. Surekli donuyor. En onemlisi fleş kartimi kabul etmiyor, yani çikartilmis falan yaziliyor. Fles kartim baska telefonlarda gozukuyor… Lutfen yardimci olun

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  19. alihaydar dedi ki:
    31 Ocak 2016, 12:47

    htc one m8 e yeni bir güncelleme daha geldi fakat telefon hafızasında yer olduğu halde yetersiz alan diyor güncelleme yapmıyor nedeni nedir acaba?

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  20. alihaydar dedi ki:
    31 Ocak 2016, 12:49

    yeni güncelemede yetersiz alan diyor ama telefon hafızası boşluk var nedeni nedir

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  21. Özlem dedi ki:
    24 Şubat 2016, 22:23

    Htc one m8 i garantiye gönderdim lensleri sikintiliydi telefon garanti den geldikten sonra ekranında report issue feedback şeklinde bir uyarı yer alıyor dokundugunuzda ekran görüntüsü alıp geri bildirim yapmaya calisiyor telefondan bunu nasıl kaldirabilirim sürekli ekranda simge olarak durmasından rahatsızım yardımcı olursanız sevinirim

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    • PetaBayt dedi ki:
      24 Şubat 2016, 23:03

      Bir uygulama ya da telefonun arayüzü oluşan hatayı bildirmenizi istiyor. Bunun için ya uygulamayı sileceksiniz ya da fabrika ayarlarına geri almanız gerekiyor.

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  22. HASAN EVLİYAOĞLU dedi ki:
    23 Mart 2016, 00:28

    TELEFON ŞARJDAYKEN EKRAN ÖNCEDEN KAPANMIYORDU GEÇENLERDE SARJ SIFIRA İNDİ KENDİ KENDİNE KAPANDI TÜM AYARLARI BAŞTAN YAPMAK ZORUNDA KALDIM AMA EKRAN AYARINI YAPADIM TELEFONDA GİRMEDİĞİM MENÜ KALMADI NE YAPMAM GEREKİYOR LÜTFEN YARDIMCI OLUN

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    • PetaBayt dedi ki:
      23 Mart 2016, 00:49

      Telefon kapanınca neden ve hangi ayarları baştan yapmak zorunda kaldınız. Ayrıca ekran ayarından kastınız nedir? Parlaklık gibi mi?

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  23. Demir dedi ki:
    25 Mart 2016, 14:57

    Benim telefonu bu gün kapattım 1 saat sonra açtım açılmadı 4 – 5 kere denedim ondan sonra açılmaya başladı acaba neden böyle oluyor

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    • kemal dedi ki:
      25 Mart 2016, 21:58

      Sarj 20 nin altina dusunce genelde 18 14 10 kaldgnda tl kapniyor tekrar acilmior sarja takmak gerkiyor sarza takip tekrar actgmda ise telefonn tanitim bilgileri tekrar gelior tl ilk defa acmis gibi guc seceneklerindeki ayarlar falan degisiyor fabrika ayarlarina geri yukledim ama sorun devam ediyor.

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  24. kemal dedi ki:
    26 Mart 2016, 00:13

    2 aylk telefonin bataryasinda sorun olmamasi lasm ama banada bataryadan gibi geliyor servise gondersem bataryayi degistirirlermi sizce

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  25. Orkun dedi ki:
    28 Mart 2016, 22:43

    Telefonum güncelleme yapıldıktan sonra yeniden başlatıldığında veya şarj bittikten sonra telefon açıldığında zil sesi, erişebilirlik ayarları (güç tuşuyla telefonu kapatma) bluetooth ayarları ve motion launch hareketleri sıfırlanıyor. bunun çözümü nedir?

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    • htcci dedi ki:
      28 Mart 2016, 23:29

      buyuk ihtimalle programlar sd karta kurulu oldugu icindir.. telefonu baslatirken varsayilan olarak sectigin uygulamalari telefona tasi.. veya ise yararmi bilmiyorum ama ayarlar/ gizlilik /yedekle geriyukle ayarlari isaretli olsun.. ilgili olabilir diye dusunuyorum..

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  26. ahmet dedi ki:
    01 Nisan 2016, 17:13

    merhaba.. htcm8 kullanıcısıyım. telefon orjinal kulaklığı ilk önce ses iyice gitti hatta kulaklıkla hiç konuşulamaz oldu, şimdi ise kulaklığı tanımıyor. kulaklık başka telefonlarda ya da bilgisayarda çalışıyor. belki sorun kulaklıktadır diye yeni orjinal bir kulaklık aldım, onda da ses çok az çıkıyor, resmen fısıltı gibi.. bunu nasıl çözebilirim?

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  27. nur dedi ki:
    01 Nisan 2016, 20:07

    kolay gelsın benım ıkı gun once telefonum lavobaya dustu ama suyla teması cokk az ama arkadasların zoruyle hemen kapatıp kurulayıp kurutuca prınce koydum bır gun durdu cıkardım actım sorun yoktu ama tek hattı kabul etmedı sonraa sımdı acılmıyor oksıtlenme nasıl oluyor bırde sarj olmuyor %18 VE HEMEN %1 Gosterıyor garantı kapsamında. garantıye gondersem bılınırmı daha borcu bıtmedı vodafonde almıstımm sımdıden ılgılendıgınız tesekkur ederım.

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  28. kaan dedi ki:
    08 Nisan 2016, 13:26

    Merhaba HTC M8S telefonun kızılötesi gözünün çalışıp çalışmadığını nasıl anlayabilirim. Googleplay’den bir sürü kumanda programı indirip denedim, ayrı ayrı tv markalarıyla denedim bir türlü kumanda özelliğini çalıştıramadım.

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  29. Kemal arslan dedi ki:
    16 Nisan 2016, 19:36

    Iyi gunler ben sistem guncellemelerini yuklemek istedgmde yukleme bittikten sonra telefon yeniden basliyor ve mavi siyah bir ekran cikiyor icerisinde menuler var ve burdan guncellemeyi nasil yukleyebilirim?

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  30. duran dedi ki:
    24 Nisan 2016, 18:34

    selamlar htc 8 telefonum ekranı sağ taraafı 1 cm genişliğinde dokunmatiği basmıyor, bu konu ile ilgili bilgisi olan arkadaş varmı aceba

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  31. Mehmet dedi ki:
    27 Nisan 2016, 09:00

    Merhaba telefonumun ekranina sürekli res atma talebi geliyor, yani power tuşu ile ses tusunun üst tuşuna 10 saniye basın falan diyor yapiyorum acilinca tekrar diyor, sürekli ekranima bu geliyor ne yapmam lazim

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    • PetaBayt dedi ki:
      27 Nisan 2016, 15:09

      Telefonu kapatın. Güç tuşuna ve ses kısma tuşuan basılı tutun ve Android logosu çıkana kadar bekleyin. Ardından tuşları bırakın ve ses tuşlarını kullanarak Fabrika ayarlarına geri dönme seçeneğini seçin.
      Onaylamak için güç tuşunu kullanın.

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  32. turgay dedi ki:
    30 Nisan 2016, 14:16

    Güncelemeden sonra ekran zaman aşımı süresini değiştirmeme rağmen, sürekli eski haline dönüyor (15saniye) telefonu kullanmaktan bıktım, güncellemeden onceki hali çok güzeldi, güvenli moda alınca sorun olmuyor fakat öyle de telefonumu kullanamam, yardımcı olabilirmisiniz..

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  33. UmaySfk dedi ki:
    27 Mayıs 2016, 00:01

    Telefonumda konuşma esnasında hoparlörü açınca karşıya ses gitmiyor ya da bunun gibi görüntülü konuşma yapınca da sesim gitmiyor. Kulaklık takınca da çalışmıyor bu sistem. Ne yapmalıyım?

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  34. Tevfik dedi ki:
    15 Haziran 2016, 09:13

    böyle problemler var mıymış bu telefonda?? 1 yıldır hor kullanıyorum 😀 maaşallahı var, bozulmadı henüz ama sıkıldım 😉 htc 10 alıcam, htc nin üst modelerini tavsiye ederim 5 yıldır htc kullanıcısıyım. çevremde de ciddi problem yaşayan yok

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  35. Hasan dedi ki:
    18 Haziran 2016, 11:30

    Merhaba. 1 senedir HTC One M8 kullanıyorum,telefondan gayet memnunum fakat Facebook uygulamasında bildirim sorunu yaşıyorum.Arkadaşlık isteği talebi geldiğinde sense ara yüzünde hiç bir şekilde görünmüyor.Bütün herşeyi denedım,araştırmalar yaptım fakat sonuç aynı.Mail hesabıma ‘Şu kişi size arkadaşlık isteğinde bulundu’ diyor fakat benim istediğim ekran kilitliyken arayüzde görünmesi..Bu durum sanırım yazılımsal..Yardımcı olursanız sevinirim..

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  36. Mamed dedi ki:
    22 Haziran 2016, 20:48

    merhaba benim Htc m8de ayarlar kisminda yazilim guncelleme sozu yok neden ola bilir bu ?????????

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  37. Gökhan dedi ki:
    23 Haziran 2016, 04:15

    Telefonum htc one m8. Telefon kendi kendi bir şey güncelledi şarjda olduğu için göremedim telefona baktığımda sanki işletim sistemini güncellemişim gibi android uygulamaları yükleniyor şeklinde uyarı veriyordu yükleme bitti telefon açıldı. sürekli hata raporu gönder, gönderme uyarısı almaktayım. hangisine basarsam basayım gitmiyor sürekli ekranda. Telefonu kapattım açtım şimdide ekrana sürekli “Maalesef sense giriş durdu” yazıyor alttada tamam var ve tamamdan başka hiç bir şey diyemiyorum!!!!! ne yapmam gerek?

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    • Eylül dedi ki:
      04 Ağustos 2016, 02:14

      Bende aynı sorunu yaşamıştım. Telefonun bütün uygulamaları hata raporu veriyordu. Virüs bulaştığını düşünerek bildirim penceresinden ayarlara girdim ve format attım. Bir sonra düzeldi.

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  38. sevgi dedi ki:
    28 Haziran 2016, 11:04

    Merhaba bir buçuk yıldır HTC One M8 kullanıcısıyım. Telefonumdan gayet memnundum ta ki düne kadar. Çok yavaşladı ve hiçbir şekilde fotoğraf çekme video yükleme yapamıyorum bu durumda ne yapmam gerekiyor?

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    • emre dedi ki:
      28 Haziran 2016, 21:31

      HTC ONE M8 ve HTC ONE A9 iki cihazıda kullanmaktayım. Gayette memnundum fakat iki cihazımda da dün akşam itibari ile fotoğraf video çekememe, Kamera ekranında hiç bir seçeneği aktif edememe gibi durumlar söz konusu. Ve bu durum cihaz kullanımına dayalı değil. Öyle olsa bir cihazda olurdu fakat ne hikmetse dün akşam iki cihazımda da aynı anda aynı sorunu yaşamaya başladım.. Bu konu da her hangi bir çözüme ulaşabilen var mı ?

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  39. bora dedi ki:
    29 Haziran 2016, 18:55

    m8 kullanıcısıyım telefonum sarjdayken sarjı bitmeye başladı bazen çok fazla güç kulllandığınızdan telefonunuzu sarj edemiyorsunuz lütfen uygulamarı kapatın uyarısı alıyordum gidip şarj soketini değiştirdim şarjından hala verim alamıyorum şarjım çok geç doluyor

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  40. İbrahim dedi ki:
    30 Haziran 2016, 12:53

    Son zamanlarda benim telefonda da ciddi bir yavaşlama söz konusu. İşin ilginç kısmı, bu gün fotoğraf uygulaması hata verince başka sorun yaşayan var mı diye forumlara girdiğimde; Emre bey ve sevgi hn’da aynı sorunları yaşamaları konunun yazılımsal olduğunu gösteriyor. Son dönem yapılan güncellemelerin durumuna bakmak lazım.

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  41. Murat dedi ki:
    01 Temmuz 2016, 00:15

    2 senedir kullanmakta oldugum htc m8’de 28 Haziran itibariyle kamera problemi yasamaya basladim. Video ve kamera cekimi yapmiyor ve kamera ekrani kullanilmiyor. Yazilimsal oldugunu dusundum ancak, son kamera guncellemesi cok once idi.

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    • gorkem dedi ki:
      05 Temmuz 2016, 18:24

      merhaba,
      ben de 2 yıldır M8 kullanmaktayım ve aynı tarihte benim de başıma geldi kamera ve video çalışmadı. fabrika yarlarına geri döndürdüm düzeldi ancak ekranda dokunmatık sorunlar olmaya başladı.

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      • emre dedi ki:
        08 Temmuz 2016, 14:04

        Bu sorun HTC Konuş özelliğinin hatalı bir güncellemesinden kaynaklanıyordu, şu an düzelmiş durumda.

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  42. Kerem dedi ki:
    18 Temmuz 2016, 23:19

    Merhabalar benim sorunum son güncelleme ile başladı, güncellemeyi tam hatırlamadığım için isim veremeyeceğim. Soruna gelirsek, telefonum hızlı batarya tüketmeye başladı ve batarya göstergesi %20’nin altına düştüğü an telefonum direkt olarak kendini kapatıyor ve bazen fabrika ayarlarına dönüyor. Ayrıca Telefonumun sadece kendi ayarları değil ek olarak indirdiğim uygulama ayarları da sıfırlanıyor. Sıfırlanmış ayarları kısayoldan nasıl eski haline getireceğimi bilmediğim için de eski ayarlarımı baştan başlamak suretiyle uzun yoldan ayarlamak zorunda kalıyorum. Bilmiyorum belkide benden başka böyle bir sorunla karşılaşan olmamıştır fakat olmuşsa eğer yada bu soruna çözüm bulabilmiş arkadaşlar varsa yardımlarını bekliyorum, teşekkürler.

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    • Altuğ dedi ki:
      01 Ağustos 2016, 17:57

      Ayni sorun bende de var servise mi yollasam diye dusunuyorum telefon saeji bitip kendi kendine kapandigin da sifirlanmis sekilde aciliyor deliricem artik.

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  43. Fadime dedi ki:
    27 Temmuz 2016, 11:05

    Merhaba lar benim tl ekranı kendi kendine her yöne dönüyor ama ekran dondurması kapalıyken her arama geldiğinde hoparlörler Kendi kendine açiliyor

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    • Erol dedi ki:
      27 Temmuz 2016, 13:23

      aynı sorun bendede dün başladı ve halen çözüm bulamadım.çözüm bulursanız paylaşın lütfen

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      • PetaBayt dedi ki:
        27 Temmuz 2016, 14:04

        1-Ayarlar > uygulamalar > Çalışan Hizmetler sekmesine girin.
        2-üstte en sağ tarafta bulunan “çalışan hizmetler” sekmesini seçin
        3-google ve navigasyon ile ilgili tüm çalışan uygulamaları tek tek seçip durdurun.

        Cevapla
    • PetaBayt dedi ki:
      27 Temmuz 2016, 14:04

      1-Ayarlar > uygulamalar > Çalışan Hizmetler sekmesine girin.
      2-üstte en sağ tarafta bulunan “çalışan hizmetler” sekmesini seçin
      3-google ve navigasyon ile ilgili tüm çalışan uygulamaları tek tek seçip durdurun.

      Cevapla
  44. tahir dedi ki:
    28 Temmuz 2016, 15:08

    selam arkadaşlar htc m8 telefonumda kameradaki simgelerden 1 tanesi yok zengin çekim modları awb yazısının sağında olan internettekilere bakıyorum onlarda var mesela kamerayı açınca fotoğraf simgesi var kamera simgesi var awb var ev var diğrei yok zengin çekim modu yani resimi derinleştirici ve halka içine alıp resimi daraltma

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  45. Eylül dedi ki:
    04 Ağustos 2016, 02:11

    Bende bu yılın başında aldım telefonumu. İlk başlarda hiç sorun yaşamadım. Bir ara kamera çalışmadı. Telefona format attıktan sonra düzeldi. Şimdi de yaklaşık 1-2 haftadır telefonun şarjı bitip kapandığında sıfırlanmış olarak açılıyor. Bir kere uygulama sayfasının düzeni değişti, klasörler falan gitmişti. Yeniden başlatmama rağmen eski haline dönmedi tek tek düzenlemek zorunda kaldım. Sadece bu da değil uygulamaları, oyunları sanki ilk kez yüklemiş gibi hepsine yeniden giriş yapıyor, hepsini yeniden ayarlıyorum. Bu sorunla karşılaşan ve çözüm bulan biri var mı acaba? Yardımcı olursanız çok sevinirim.

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  46. ali dedi ki:
    05 Ağustos 2016, 15:54

    Merhaba,
    HTC one mini 2 kullanıyorum, aracın radyosuna bluetooth ile bağlanabiliyorum ve burdan telefon konuşması yapabiliyorum ancak telefondaki müziği bluetoohth üzerinden aktarmak istediğimde olmuyor, telefondan müzik çalıyor gibi görünüyor ancak sesi hoparlöre aktarmıyor, bluetoohth u devre dışı bıraktığımda telefondan dinleyebiliyorum ancak, çözümü bilen var mı ?

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  47. uğur dedi ki:
    06 Ağustos 2016, 13:20

    m8 telefonumuda güncelleme yaparken bir karışıklık oldu ve telefon herhangi bir güncelleme yapamıyor bazen yaparken play store durduruldu hatası veriyor.sistem güncellemesi ise hiç yapamıyor telefon salt modda olduğu için yapılamıyor diyor lütfen yardım edin

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  48. Cagatay dedi ki:
    19 Ağustos 2016, 21:49

    1 senedir m8s kullaniyorum 6.0 guncellemesinden sonra cihazin ses seviyesi cok dustu ne yapabilirim

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  49. Mehmet dedi ki:
    26 Ağustos 2016, 08:30

    HTC one m 8 e Dana guncelleme gelmedi Daha 4 4 2 De kullaniom HTC one m 8 telefonum

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  50. Caner dedi ki:
    04 Eylül 2016, 09:05

    Mrb.. htc ailesine bende HTC M8S ile katdım markayi seviyorum ama bu telefondan hic memnun degilim sarji hic dayanmiyor full dolduruyorum sarj aletini cikarir cikarmaz internete girmemle %97 oluyor bu normalmi

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  51. Melisa dedi ki:
    07 Eylül 2016, 02:28

    htc one m8 kullanıyorum bugünden itibaren ekranın üst tarafından 1-2 cm dokunmatiği basmıyor yardımcı olur musunuz

    Cevapla
  52. nur dedi ki:
    03 Kasım 2016, 11:04

    htc one m8 kullanıyorum son günlerde sık sık kendiğilinden kapanıyor ve açılmıyor telefoncuya götürünce hemen açılıyor akşamına gene kapanıyor sorun nedir napmalıyım ?

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  53. Sema dedi ki:
    20 Kasım 2016, 23:48

    2 yıldır htc one mini kullanıyorum. Son 5 aydır sıkıntı yaşıyorum. Geçersiz sim kart uyarısı veriyor. Başka bi hat takıp denedim hiç bi sorun olmadı. Hattan olduğunu düşünüp yeni hatla değiştirdim. Fakat bunda da aynı problemi yaşıyorum. Nasıl duzeltilebilir? Problem nedir? Yardımcı olabilir misiniz?

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  54. numan dedi ki:
    07 Aralık 2016, 01:37

    telefon ekranı kapandı ve farklı bi ekran cıktı benden güvenlik şifresi istiyo

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  55. ahmet girgin dedi ki:
    17 Aralık 2016, 19:56

    M8 kullanıyorum on kamera acilmiyor sadece simsiyah oluyor ekran

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  56. Ersin dedi ki:
    06 Ocak 2017, 16:20

    Htc m8 tlf num sim kartı tanımıyor yardımcı olabilirmisiniz farklı sim kartları da denedim sizce teknik arizami

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  57. Samet Çağrı Köse dedi ki:
    09 Ocak 2017, 23:24

    telefonuma güncelleme geldi telefonu guncelledigimde %24-25 oldugu zaman ddonuyor ve üçgen içerisinde ünlem isaretı cıkıyor kırmızı renkte oluyor 4-5 dk bekledikten sonra telefon kapanıyor ve tekrar acılıyor ama güncellenmemis oluyor 4-5 defa yaptım ama yinede aynı hatayı veriyor

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  58. Mamiiii dedi ki:
    15 Ocak 2017, 18:57

    ekran açıkken yukarıdan aşagıya yatay cizgiler ve tüm ekranı kaplıyor 4 5 saniye sonra düzeliyor ama düzeldikten 10 saniye sonra yine aynı şey oluyor sorunu nasıl çözebilirim (htc one m8s)

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    • PetaBayt dedi ki:
      15 Ocak 2017, 19:18

      Ekran sorununa benziyor. Telefon ekranları düşme, sıvı teması ve fazla baskı sonrasında bu tepkileri verebiliyor. Sonuç olarak yazılımsal müdahale ile düzelmesi zor.

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  59. Remzi dedi ki:
    18 Ocak 2017, 15:29

    Merhaba bende HTC one m8 var çok memnunum ama sesli aramada bir türlü düzelmiyor ben â diyorum o b anlıyor çok berbat bunun bir çözümü varmi yardımcı olurmusunuz

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  60. Azat dedi ki:
    24 Ocak 2017, 13:17

    Benim htc öne m8 kendinden kapanıyor lütfen bir çare bulun

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  61. Aysu dedi ki:
    25 Ocak 2017, 12:02

    Merhaba ben de 2 senedir htc one m8 kullanıyorum, telefonumdan çok memnumum fakat son zamanlarda ekran dokunmatiginde sorun yaşadım. Durduk yere küçük bir yuvarlak çıkıyor ekranda ve kendi kendine bi yerlere giriyor telefonum. Aynı sorunu yaşayan veya yardımcı olabilecek biri var mi acaba?

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  62. merii dedi ki:
    05 Şubat 2017, 21:09

    Merhaba, m8 kullanicisiyim uzun suredir hic bir sikinti yoktu ama bikac gundur ekran zaman aşımında sorun var. Sureyi 2dakikaya ayarlayıp bir kenara koyuyorum 2dakika sonra kilitlenmesi gerekirken biraktigim gibi kilitlenmeden kaliyor. 15saniyeye ayarliyorum dakikalar gecsede ekran kilidi devreye girmiyor illa benim kilidi kapamam gerekiyor kapayip actim ama bi degisiklik olmadi ne yapabilirim?

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    • PetaBayt dedi ki:
      05 Şubat 2017, 21:15

      Ekran koruyucu dan veya bir uygulama yüzünden olabilir.

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      • merii dedi ki:
        05 Şubat 2017, 21:34

        Donusunuz icin tesekkurler, Ekran koruyucu uzun zamandir aynisini kullaniyorum ve hangi uygulamadan kaynakli oldugunu nasil anlayabilirim?

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        • PetaBayt dedi ki:
          05 Şubat 2017, 21:58

          Uygulamalarda aktif calisan uygulamar listesini gorebilirsiniz. Tam olaeak belli olmaz. Sorun bu yuzden de olmayabilir tabi.

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          • merii dedi ki:
            05 Şubat 2017, 23:33

            Sorun yukledigim bi programdan kaynakliymis kaldirdigimda sorun halloldu yardiminiz icin tesekkurler.

  63. MURAT dedi ki:
    10 Şubat 2017, 18:14

    merhaba m8 kullanıcısıyım uzun zamandır tekrarlayan bi sorunum var telefon kendi kendine kapanmaya başladı o bişey deil de tekrar açıldıktan sonra kendini optimize ediyor ve herşeyi siliyor konu ile ilgili yardım ederseniz sevinirim

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  64. Ramiz63 dedi ki:
    16 Mart 2017, 15:49

    Hayırlı günler ya benim telefonumda güncelleme tuşu yok bana yardımcı olabilecek arkadaş varmı yani güncelleme yapamıyorum

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  65. şener kurkut dedi ki:
    30 Mart 2017, 13:32

    M8 kullanicisiyim telefona güncelleme gelmiyor hatta seçenekleri bile kapalı yazmıyor bide ekran kendi kafasına göre basıyor öyle kaliyor

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  66. NUHEFE dedi ki:
    13 Nisan 2017, 15:25

    TABLETİNİZ YENİDEN BAŞLATMAK İÇİN GÜÇ VE SES SEVİYESİNİ YUKARU DÜĞ.NE 10 SÜREYE BASILI TUTUN . DEYİP DURUYOR HER 2 DK BİR YAPIYORUM RESET ATIYOR SİZCE NE OLABİLİR?

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