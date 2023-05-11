Instagram’da beğeniler nasıl gizlenir?

Instagram, herkes tarafından kullanılan popüler uygulamalardan biri. Gerek post çıkması gerekse kısa hikayeler, reelsler yaparak etkileşimi arttırmak isteyebilirsiniz. Ancak bu etkileşimi arttırırken postlarınızın beğenilerinin sayılarının görünmesini istemeyebilirsiniz. Instagram bu noktada size bir seçenek sunarak yeni bir özellik çıkardı. Beğenilerinizi isterseniz sadece siz görebilirsiniz.

Instagram gönderisi yüklemeden önce cihazınızda yapacağınız birkaç işlem ile beğenileri kolayca kapatabilirsiniz. Bunu şu şekilde yaparsınız;

Normalde yaptığınız gibi, Instagram gönderinizi oluşturun. Yayınlamadan önce ekranın en altına kadar kaydırın ve Gelişmiş Ayarlar’ı seçin. Açmak için ekranın üst kısmındaki Bu Gönderideki Beğenmeyi ve Görüntüleme Sayısını Gizle‘nin yanındaki anahtara dokunun. Fotoğrafınızı veya videonuzu göndermek için geri okuna dokunduktan sonra Paylaş’a basın.

Diyelim ki daha önce bir paylaşım yaptınız ama beğenmeyi ve görüntüleme sayısını kapatmayı unuttunuz. Sonradan bunları kapatabilirsiniz. İşte yapmanız gereken talimatlar;

Instagram beğenilerini gizlemek istediğiniz gönderiye gidin. Sağ üst köşede, gönderinizin yukarısındaki üç noktayı tıklayın. Beğeni Sayısını Gizle’yi seçin.

Sizi takip eden kişiler kendi profilleri için beğeni sayılarını devre dışı bırakmamış olsalar bile, bu ayar etkinleştirilmişse diğer Instagram kullanıcıları gönderinizdeki genel beğeni sayısını göremezler. Başka bir deyişle, bir gönderideki beğenileri gizledikten sonra başkaları bu sayıyı göremez.

Yine de profil sayfanızda söz konusu gönderi için beğenileri ve görüntülemeleri görüntüleyebilirsiniz. Daha önce bir gönderi paylaşmış olsanız bile, beğeni sayısını daha sonra gösterip göstermemeye karar verebilirsiniz.

INSTAGRAM BEĞENİLERİNİN GİZLENMESİ PERFORMANSI ETKİLER Mİ?

Instagram açısından, hayır. Beğeni ve görüntüleme sayısını kapatmanızın hiç bir etkisi yoktur. Beğenilerinizi diğer kullanıcılardan ve kendinizden gizli tutmayı seçebilseniz de, program yine de onları takip edecek ve bir derecelendirme göstergesi olarak kullanacaktır.

Algoritma özünde ilk olarak hangi içeriği göreceğinizi belirler (Hikayelerde, gönderilerde ve Keşfet sayfasında). Siparişin oluşturulma yöntemi her kişiye özeldir; nelerden keyif aldığınıza, neleri izlediğinize ve nelere yorum yaptığınıza bağlı. Beğeni sayıları iş hayatında bir tür sosyal kanıt olarak kullanılabilir.

Instagram’da markanızı ilk kez keşfeden kişiler, beğeni sayılarınıza göre şirketinizin ne kadar büyük veya yerel olduğunu hızlı bir şekilde belirleyebilir. Bununla birlikte, mükemmel içerik, birleşik bir görünüm ve yorumlarda topluluğunuzla akıllı etkileşim, gönderilerinizin sonunda aldığı beğeni sayısından çok daha önemlidir.