Instagramda engellediğim kişileri nasıl görebilirim

Instagram, günümüzde sosyal medya pazarında trend olan platformlardan biridir. Instagram sayısız ilginç özelliği nedeniyle çoğu kullanıcının favori sosyal medya platformlarından biri haline geldi. Ancak sosyal medyayı kullanırken gizliliğinize dikkat etmek çok önemlidir. Biri sizi tehdit etmeye çalışırsa, veya rahatsız ederse onu instagram’da engelleyebilir ve Instagram engellenenler listesini görebilirsiniz.

Engellediğiniz tüm Instagram hesaplarını görmek için uygulamanızda instagram engelleme listesini bulabilirsiniz. Bu yazımızda instagramda engellediklerimin listesini nasıl görebilirim sorusuna cevap bulacağız.

Instagram’da Engellediklerimin Listesini Nasıl Görüntüleyebilirim

Instagram’da engellenenler listenizi Instagram ayarlarındaki gizlilik bölümünde kolayca bulabilirsiniz. Bu yöntemi açıklayan adımları hem mobil hem de dizüstü cihazlarda bulmak için okumaya devam edin.

Instagram’da Engellediklerimin Listesi nerede? Instagram Bloklananlar Listesi Nasıl Bulunur?

Instagram’da engellenenler listemi görüntülemek için alttaki adımları .

1. Mobil cihazınızda Instagram‘ı açın.

2. Aşağıda gösterildiği gibi sağ alt köşeden Profil simgenize dokunun.

3. Şimdi ekranın sağ üst köşesindeki üç çizgi olan yere basın.

4. Ardından, Ayarlar üzerine dokunun.

5. Menüden Gizlilik seçeneğine dokunun.

6. Aşağı kaydırın ve Bağlantılar bölümünün altındaki Engellenen hesaplara dokunun.

Instagram’da engellediğiniz tüm hesapların bir listesine sahip olacaksınız.

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Bilgisayarda Instagram Engellediklerim Listemi Nasıl Görebilirim?

Instagrama bilgisayardan giriş yaptığınızda engellenenler listenizi görüntülemek için instagramın web sürümünü kullanabilirsiniz. Instagramın web versiyonunda Instagram engellenenler listesini görmek için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

1. Instagram web sitesini ziyaret edin ve Telefon numaranızı, kullanıcı adınızı veya e-posta adresinizi ve Parolanızı kullanarak giriş yapın.

2. Sağ üst köşeden profil simgenize tıklayın.

3. Aşağıda vurgulandığı gibi Ayarlar’a tıklayın.

4. Ardından, sol menüden Gizlilik ve Güvenlik seçeneğine tıklayın.

5. Şimdi, aşağıda gösterildiği gibi, URL’nizin sonunda privacy_and_security yerine access_tool’u ekleyin.

6. Engellediğiniz hesaplar altında Tümünü Göre tıklayın .

Instagram’da engellediğiniz tüm hesapları burada bulacaksınız.

Instagram’da Biri Sizi Engellediğinde Ne Olur?

Birisi sizi Instagram’da engellerse , aşağıda listelendiği gibi karşılaşacağınız birkaç sonuç olacaktır:

Hesaplarını arayamazsınız.

Yüklediği medyalarından hiçbirini göremezsiniz.

Ayrıca profil resmini görmezsiniz ve onlarla sohbet edemezsiniz.

Hesapları sizin için kalıcı olarak silinecek.

O kişinin sizi engellediğini veya hesabını devre dışı bırakıp bırakmadığını doğrulamak istiyorsanız, hesabını başka bir Instagram hesabından arayabilirsiniz.

Instagram’da Engellediğiniz Biri Sizi Engelleyebilir mi?

Hayır, Instagram’da daha önce birini engellediyseniz, hesabınızı Instagram’da bulamazlar. Bu nedenle hesabınızı engelleme veya kısıtlama seçeneğine bile sahip olmayacaklar.

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Instagram’da Engellenenler Listemden Birisi Neden Kayboldu?

Instagram engellenenler listesini görmeye çalıştığınızda engellenen bir hesap bulamadıysanız, bunun ortaya çıkmasının aşağıda listelendiği gibi birkaç nedeni olabilir:

Birinin engelini kaldırdığınızda hesabı Instagram engellenenler listesinden kaybolur. Bu durumda normalde o hesabı Instagram’da aradığınızda muhtemelen hesabı bulacaksınız.

Instagram’da birinin engellemesini kaldırdıktan ve hesap aramasında hesabını arattığınızda bulamıyorsanız kullanıcı hesabını silmiş olabilir ya da o kişi sizi engellemiş olabilir.

Umarız bu makale faydalı olmuştur ve Instagram’da engellenenler listemi görüntülemeyi öğrenmişsinizdir. Sorularınızı veya önerilerinizi yorumlar bölümüne bırakabilirsiniz.