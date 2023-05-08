İnterneti başkasının kullanmasını engellemenin yolu

Artık her evde internet bulunuyor ve akıllı telefonlar laptoplar tabletlere kablosuz modemler ile bağlantı kuruluyor. Ne kadar çok bağlantı o kadar düşük internet hızı demektir. Evinizde akıllı cihazları Wifi ile bağladınız internette geziniyorsunuz ancak bazen yavaşlık hız düşüklüğü ile karşı karışa kalabilirsiniz. Bazı uygulamalar sayesinde komşularınız wifi şifrenizi kırmış sizin internetinize bağlanmış olabilir. Peki bunu nasıl öneleyebilirsiniz? Sizden habersiz internetinize bağlanan kullanıcıları nasıl ağınızdan atabilirsiniz?

Arkadaşınız, komşunuz veya herhangi biri için wifi’yi kesebilirsiniz. Aynı ağa bağlı olan tüm kişilerin wifi bağlantısını kesebilirsiniz. Tek yapmanız gereken Android’de Wifikill Apk kullanmak.

Wifikill, Google PlayStore’da ücretsiz olarak sunulan bir uygulamadır. Wifikill Uygulamasını Android cihazınıza yüklemek ve kullanmak için aşağıdaki adımları uygulamanız yeterlidir.

İlk yapmanız gereken Android Cihazınızda Google Play mağazasını açın, ardından WiFiKill Pro uygulamasını arayın ve yükleyin. WiFiKill uygulamasını açtıktan sonra ‘tara’ya tıklayın, ardından uygulama zaten bağlı olduğunuz aynı ağa bağlı cihazları algılamaya başlayacaktır. Aynı cihaza bağlı bilinmeyen cihazların isimlerin yanında bulunan butonu tıklayın ve o ağ artık devre dışı.