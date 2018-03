iOS 11.3 İlkbahadar Güncellemesi Yayınlandı

Apple, Ocak ayında, şirketin tüm uyumlu cihazlarına kurulum için hazır olan büyük bir bahar güncellemesi olan iOS 11.3‘ün ön duyurusunu yaptı. Bu ücretsiz güncelleme, bir çok yeni özellik getirdi, bunun önemli bir kısmı sadece birkaç ülkede mevcut olacak.

Bu güncellemenin en önemli taraflarından birisi ise pil yönetiminin gelmesi oldu. Artık pilin ne kadar kullanıldığını görebileceksiniz ve yapılan yavaşlatmayı engelleyebileceksiniz. Geçtiğimiz aylarda ortaya çıkan bu durum yeni telefon satabilmek için Apple’ın kullanıcılarından habersiz olarak yaptığı bir işlemdi. Yıllardır bu sayede daha fazla telefon satan firmanın eski telefon modellerini artık daha uzun bir süre kullanabileceksiniz.

Ayarlar > Pil > Pil Sağlığı menüsünü takip ederek, telefonunuzun mevcut batarya kapasitesini öğrenebilir ve pil kapasitesine göre cihazınızın performansını değiştirebilirsiniz.

Bu özellik sadece aşağıdaki iPhone modelleri için geçerli olacak.

iPhone 6

iPhone 6 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone SE

iPhone 7

iPhone 7 Plus

Yeni ARKit 1.5

Diğer önemli bir özellik ise Yeni ARKit 1.5. iOS 11 ile beraber gelen bu özellik “arttırılmış gerçeklik” alanına hizmet veriyor. Yeni gelen sürümde ise masa, sandalye, kapı ve duvar gibi objeleri artık algılayabilen bir yapıya ulaştı. Daha fazla çözünürlüğün yanında 2 boyutlu nesneleri 3 boyutlu olarak ta algılayabilecek.

Apple Sağlık Uygulaması

Bu uygulama gelen güncellemeler ile yeni özelliklere kavuştu. Artık kullanıcının sağlık geçmişi tek ekrandan takip edilebilecek.

iOS 11.3 Aşağıdaki cihazları destekliyor

iPhone: iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone SE, iPhone 5s

iPad: 12.9 inç iPad Pro (birinci ve ikinci nesil), 9.7inç iPad Pro, iPad (beşinci nesil, altıncı nesil), iPad Air 2, iPad Air, iPad Mini 4, iPad Mini 3, iPad Mini 2

iPodTouch (altıncı nesil)