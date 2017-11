League of Legends Büyük Güncellemesi 8 Kasım’da Geliyor

League of Legends Oyuncuları İçin Eğlencenin Sınırları Ortadan Kalkıyor

League of Legends, 8 Kasım’dan itibaren devreye girecek Sezon Öncesi Dönem güncellemesiyle bugüne dek oyunculara yaşatacağı en büyük değişimlerden birine hazırlanıyor. Yeni dönemde seviye sınırının kalkması daha önce en fazla 30’uncu seviye olabilen oyunculara sürekli gelişebilme ve yepyeni hedeflere ulaşma olanağı sunacak. Ayrıca yenilenerek zenginleştirilen rün sistemi, birbirinden farklı yeni stratejilerin ve heyecan verici yeni oyun tarzlarının Vadi’ye aktarılmasına olanak sağlayacak.

Seviye Sınırının Kalkması Yeni Ödülleri Beraberinde Getiriyor

League of Legends’da, başından beri 30 olan seviye sınırının kalkmasıyla oyuncular kendilerini sürekli geliştirebilme fırsatı bulacak. Her seviye artışında oyunculara ödül olarak içinde cevher, mavi öz ve nadir ifadelerin bulunduğu kapsüller sunulacak. Ayrıca dönüm noktası olarak belirlenen özel seviyeler, özel ödülleri de beraberinde getirecek. Böylece oyunda kaydedilen her ilerleme heyecan verici bir sürece dönüşürken, Vadi’de uzun zaman geçirenler özel ifadelerle deneyimlerini herkese gösterme fırsatı bulacak.

Sezon ortası güncellemesiyle birlikte, oyun oynadıkça biriken ve mağazada alışveriş yapmak için kullanılabilen IP’ler mavi öze dönüşecek. Yeni mavi öz, Ganimet ve Mağaza dahil olmak üzere eskiden IP ve mavi özün kullanıldığı her yerde geçerli olacak. Sezon Öncesi Dönem başlangıcında sınırlı bir süre için açık kalacak olan Mavi Öz Mağazası; özel totem görünümleri, renkler ve kıdemli oyuncular için Urfwick (Urf postuna bürünmüş Warwick) gibi nadir içeriklere ev sahipliği yapacak.

Rünler ve Kabiliyetler Birleşiyor, Yepyeni Oyun Tarzları Doğuyor

Sezon Öncesi Dönem güncellemesiyle rün ve kabiliyetler tek bir sistem altında birleşecek. Böylece oyuncular şampiyon seçimi sırasında oyun stillerini, seçtikleri şampiyona ve kişisel tercihlerine göre düzenleyebilecek. Tamamı ücretsiz 60 yeni rünle oyuncular, favori şampiyonlarına ve oyun tarzlarına göre güçlendirilmiş saldırı ve sürekli hasar, anlık yüksek hasar, güçlendirilmiş yetenekler ve kaynak yönetimi, dayanıklılık, kitle kontrolü, yaratıcı araçlar ve kural esnetme gibi özelleşmiş oyun tarzlarını seçerek Vadi’de yepyeni ve heyecan verici stratejileri hayata geçirecek.