Letgo’dan 2 Yılda 75 Milyon indirme ve 400 milyon ürün

2. el eşya alım satımında global çapta bir girişim olan Letgo'da son rakamlar belli oldu. ABD'de Über ve Whatsapp gibi uygulamaları geride bırakarak en hızlı büyüyen 2. uygulama oldu.

Saniyeler için ürün ekleyip satışa hazır hale getirebildiğinizi Letgo, 2 yılda 400 milyon ürünü otomatik olarak tanımladı.

Türkiye başta olmak üzere ABD ve çeşitli ülkelerdeki en hızlı büyüyen ikinci el eşya alım satım uygulaması olan letgo, geçen yıla kıyasla indirilme oranını 2,5 katına çıkararak, 75 milyon indirme rakamına ulaştığını duyurdu. 2015 yılından bu yana kullanıcılarının 200 milyondan fazla ürün listelediklerini açıklayan şirket, satıcıların her gün yarım milyonu aşkın yeni ürün eklediklerini belirtti. Yeni yayınlanan comScore raporuna göre letgo, Amerika’da Uber, Lyft, WhatsApp, Wish, Venmo ve benzeri uygulamaları geride bırakarak en hızlı büyüyen ikinci uygulama konumuna ulaştı.

Benzer ikinci el pazar yerlerinden farklı olarak letgo, yapay zeka ve fotoğraf tanıma teknolojisiyle ikinci el eşya alım satımını çok kolay ve zahmetsiz hale getirdi. Akıllı telefonlar için özel olarak geliştirilen letgo'nun sahip olduğu teknoloji ve kullanıcısına sunduğu kolaylık, popülerliğinin artmasında anahtar rolü oynadı. letgo’nun otomatik ürün tanıma ve kategorize etme teknolojisi sayesinde kayak takımından diz üstü bilgisayara kadar her türlü ürünü listelemek için sadece bir fotoğraf çekmek yeter hale geldi. Bu teknoloji ile letgo, bugüne kadar günlük 1,3 milyon, toplam ise 400 milyon ürün fotoğrafını otomatik olarak tanımlandığı açıkladı.

Çalışan sayısı 165'e ulaşan şirket ayrıca, letgo’da alışveriş yapan kullanıcıların uygulamanın sohbet özelliğini kullanarak birbirlerine halihazırda 3 milyar mesaj gönderdiğini, günlük mesaj sayısının 9 milyona ulaştığını belirtti. Bu özellik sayesinde kullanıcıların kişisel telefon numaralarını paylaşma gerekliliği ortadan kalkıyor veya kullanıcılar uzun süren e-posta gönderme ve bekleme sürecine katlanmak zorunda kalmıyor. Alıcılar ve satıcılar, birbirlerinin letgo profilini kolaylıkla görüntüleyerek, profillerde önceki ürün listelemelerinin yanı sıra, diğer kullanıcılara ilettiği yorumlar ve puanları görebiliyor.

letgo kurucu ortağı Alex Oxenford, şöyle konuştu: "letgo, 'yeni'den önce 'ikinci el' seçeneğini olağanüstü kolay bir şekilde akla getiriyor. İkinci el alışverişte eskiden başımızı ağrıtan durumları teknolojimizle kolaylığa çeviriyoruz ve on milyonlarca alıcı ve satıcıyı, bulundukları konumda birbirine bağlıyoruz. Tam da bu nedenle letgo, sadece iki yılda alanının en hızlı büyüyen uygulaması haline geldi."

letgo Hakkında

letgo, dünya genelinde 75 milyonun üzerinde yüklemeyle ikinci el ürün alışverişinde en hızlı büyüyen uygulamadır. Şimdiden Amerika'daki en popüler uygulamalar arasında yerini alan letgo'nun kullanıcıları elektronikten otomobile, nadide koleksiyon parçalarından kıyafet ve dekorasyona kadar her şeyi alıp satabiliyor. Ücretsiz olan uygulama kullanıcıların artık kullanmadıkları ürünleri kolaylıkla satmalarına ya da fırsatlar yakalamalarına imkân sunuyor. letgo'da bir ürünü satışa çıkarmak için ürünün fotoğrafını çekmek yeterlidir; letgo ileri teknolojisi sayesinde gerisini kendi tamamlar. letgo, yapay zeka ve resim tanıma özelliği sayesinde, bir kullanıcının eklediği ürünün başlığını belirleyip otomatik olarak kategorize edebilen, türünün tek uygulamasıdır. Kullanıcılar yakınlardaki listelemelere kolayca göz atabilir ve uygulama üzerinden birbirleriyle anlık olarak iletişime geçebilirler. letgo, 2015 yılında Alec Oxenford ve Jordi Castello tarafından kurulmuş, yine kurucu ortaklar arasında yer alan Enrique Linares ise hemen akabinde aralarına katılmıştır. Alec Oxenford ayrıca kısa sürede milyonlarca mobil cihaza yüklenen OLX’in de kurucusudur.

Wired tarafından 2016’nın “En Çok Tercih Edilen Yeni Uygulamalarından”, Google tarafından ise yılın “En İyi Uygulamalarından” biri olarak gösterilen letgo’nun yatırımcıları arasında Naspers, Accel, Insight Venture Partners, New Enterprise Associates, 14W, Eight Roads Ventures, Mangrove Capital Partners ve FJ Labs bulunuyor. Merkezi Hollanda’da yer alan letgo’nun New York ve Barcelona’da ofisleri bulunmaktadır. Daha fazla bilgi için letgo.com adresini ziyaret edebilir ve Android ve iOS cihazlarınıza letgo uygulamasını indirebilirsiniz.