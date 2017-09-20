NBA 2K18 Sony Eurasia aracılığıyla Türkiye’de

Sony Eurasia, Take-Two Interactive iş birliğinin ardından ilk olarak NBA 2K18 oyununun PlayStation formatını Türkiye’deki oyunseverlerin beğenisine sundu.

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Türkiye’de PlayStation konsol, oyun ve aksesuarlarının dağıtımını yapan Sony Eurasia, 2K Interactive ile yeni iş birliğinin açıklanmasının ardından ilk 2K oyununun dağıtımına başladı.

Bu kapsamda basketbol oyunu denildiğinde akla gelen ilk isim olan NBA 2K serisinin heyecanla beklenen NBA 2K18 oyunu Türkiye’de oyunseverlerle buluştu.

NBA 2K18 oyununun ilk kez tanıtıldığı basın toplantısında konuşan PlayStation Türkiye Oyun Ürün Müdürü Sercan Sülün, “PlayStation Türkiye olarak oyuncuları odağımıza koyarak, her zaman onlara en iyi deneyimi yaşatmayı hedefliyoruz. Bunun yanında dünyada olduğu gibi Türkiye’de de çok büyük ve önemli ortaklıklara imza atıyoruz. İşimizin kapsamını ve oyunculara sunduğumuz fırsatları daha da büyüten bu ortaklıklardan sonuncusu, Eylül başında duyurduğumuz Take-Two iş birliği idi. Sony Eurasia olarak, Take-Two bünyesinde yer alan Rockstar Games ve 2K tarafından geliştirilen tüm oyunların PlayStation formatlarının dağıtımını üstlenmiş bulunuyoruz. Bu iş birliğinin ardından dağıtımını üstlendiğimiz NBA 2K18’i tüm oyun ve basketbolseverlerle buluşturmaktan dolayı çok heyecanlıyız” dedi.

Rüya takımını kurmak ve NBA’de kendi kariyerini çizmek mümkün

Bir basketbol simülasyon oyunu olan NBA 2K serisi, 1999 yılından bu yana NBA (Ulusal Basketbol Birliği) iş birliği ile geliştiriliyor. Oyuncular çoğunlukla gerçek hayatta var olan veya kişiselleştirilmiş basketbol oyuncularıyla ve takımlarıyla NBA oyunları oynuyor.

NBA 2K18, seriye bazı yeni özellikler getiriyor. “The Neigborhood” özelliği ile oyuncular hem saha içinde hem de saha dışında bir NBA atletinin hayatını gerçek anlamda deneyimleyebilecekleri bir dünyada buluşuyor. “MyGM” özelliği ise bir spor oyununda ilk defa olarak, oyun düşkünlerinin yıllardır çok sevdiği tüm kullanıcı kontrolü ve ekip oluşturma özelliklerini sürdürerek, hikaye üzerinden ilerleyen bir deneyim sunuyor. Oyuncuların kritik noktalarda yaptığı seçimler ve verdiği kararlar, oyunun gidişatını belirliyor.

NBA 2K18’in gelişmiş grafikleri ile her NBA oyuncusunun, yara izlerinden çatlak izlerine ve hatta solmuş dövmelerine kadar en ince detaylarıyla gerçek hayattaki eşlerinin aynısı gibi görünmeleri için büyük emek verildi. Yeni oyun için tüm oyuncuların yüzü ve vücut yapısı, oynayanlara en gerçekçi hissi yaşatabilmek için yeniden tasarlandı.

NBA 2K18 ile gelen yeni hareket sistemi, oyun kontrolünü bambaşka bir gerçekçilik boyutuna getiriyor. Bu çığır açan teknoloji, mümkün olan en iyi oyun deneyimini sunmak için dinamik olarak animasyonlar oluşturuyor ve kontrolü tamamen oyuncuya veriyor.

NBA 2K18’in Türkiye’deki tavsiye edilen satış fiyatı 269 TL

Sunumların ardından davetliler, ünlü fotoğraf sanatçısı Mehmet Turgut’un da katıldığı bir gösteri maçı izledi ve ardından deneyim alanında yeni oyunu test etme fırsatı buldu. Etkinlik kapsamında düzenlenen ödüllü NBA 2K18 yarışmasının kazananına NBA 2K18 Legend Edition oyunu hediye edildi. Etkinliğin yiyecek sponsorluğunu günlük açılan taze hamuruyla pizza sektöründe fark yaratan Little Caesars Pizza üstlendi.