Netflix’in ilk Danimarka orijinal dizisi The Rain’in prömiyeri 25 Nisan’da Kopenhag’da gerçekleştirildi

Galaya dizinin başrol oyuncuları Alba August, Mikkel Boe Følsgaard, Lucas Lynggaard Tønnesen, Lars Simonsen, Iben Hjejle, Angela Bundalovic, Jessica Dinnage, Sonny Lindberg, Lukas Løkken, Bertil De Lorenzi ve Johannes Bah Kuhnke’nin yanı sıra dizinin yaratıcıları Jannik Tai Mosholt, Esben Toft Jacobsen, Christian Potalivo ve yönetmenleri Kenneth Kainz ile Natasha Arthy de katıldı.

Netflix’in ilk Danimarka orijinal dizisi The Rain’in dünya prömiyeri dün akşam Danimarka’nın Kopenhag şehrinde yer alan Svejsehallen’de gerçekleştirildi. Danimarkalı besteci/şarkıcı Oh Land’ın sahne aldığı etkinliğe dizinin yaratıcıları ve başrol oyuncuları da katıldı.

Dünya artık bildiğimiz dünya değildir. Yağmurla taşınan bir virüsün İskandinavya’daki insanların neredeyse tamamını hunharca yok etmesinden altı yıl sonra sığınaklarından dışarı çıkan Danimarkalı iki kardeş, dışarıda medeniyete dair hiçbir şey kalmadığını görürler. Hayatta kalan bir grup gençle birlikte, terk edilmiş İskandinavya topraklarında tehlike dolu bir maceraya atılıp bir yaşam belirtisi bulmaya çalışırlar.

Ortak geçmişlerinden ve toplumsal kurallardan bağımsız bir şekilde kim olmak istediklerini özgürce seçebildikleri bu dünyada hayatta kalmaya çalışan grup, bir zamanlar yaşadıkları dünyayla birlikte yok olduğunu sandıkları gençlik ikilemlerinin, sevginin ve kıskançlığın kıyamet sonrası bu yeni dünyada hâlâ var olduğunu fark ederler.

Yağmur seni kime dönüştürecek?

The Rain, Jannik Tai Mosholt (Borgen, Rita, Follow the Money), Esben Toft Jacobsen (The Great Bear, Beyond Beyond) ve Christian Potalivo (Dicte, The New Tenants, Long Story Short) tarafından hayata geçirildi. Dizinin senaryosu, yapımcı Christian Potalivo ile birlikte aynı zamanda dizi sorumlusu olarak da görev alan Jannik Tai Mosholt tarafından kaleme alındı. Yapımcılığını Miso Film’in üstlendiği yapımın yürütücü yapımcılığında ise Jonas Allen ve Peter Bose bulunuyor.

The Rain, 4 Mayıs 2018’de tüm dünya ile aynı anda sadece Netflix’te!