OPPO’DAN MOBİL FOTOĞRAFÇILIKTA ÇIĞIR AÇACAK BİR YENİLİK: 10X KAYIPSIZ ZOOM TEKNOLOJİSİ

Son 10 yıldır kameralı cep telefonları üreten OPPO, akıllı telefon endüstrisinde ses getirecek yeni 10x kayıpsız zoom teknolojisini tanıttı.

Global akıllı telefon pazarının öncü markası OPPO, trendleri belirleyen yenilikler yapmaya devam ediyor. Akıllı telefon kameraları teknolojilerinde pek çok “ilk”e imza atan OPPO, şimdi de 10x kayıpsız yakınlaştırma teknolojisini açıkladı.

Çin’de düzenlenen “2019 Geleceğin Teknolojisi İletişim Konferansı”nda 10x kayıpsız zoom teknolojisini tanıtan OPPO, bu çığır açan yeniliğini 25-28 Şubat tarihleri arasında Barselona’da yapılacak Dünya Mobil Kongresi’nde (MWC 2019 - Mobile World Congress) dünya sahnesine çıkaracak.

Üçlü kamera sorunsuz bir şekilde 10x zoom sağlıyor

OPPO yeni 10x zoom teknolojisini kullanabilmek için, “Ultra Geniş Açı + Ultra Clear Master + Telefoto”dan oluşan üç kameralı bir çözüm geliştirdi. Ultra geniş açılı kamera, geniş açılı vizöre benzersiz bir özellik katan 15.9 mm'lik eşdeğer odak aralığına sahip. Sistemde birinci kamera fotoğraf kalitesini sağlıyor. Yüksek büyütmeli zoom özelliğini desteklemek için orijinal "peep-up yapısı" ile birlikte 159 mm eşdeğer odak aralığına sahip telefoto kamera, kaliteli uzun mesafeli çekimler gerçekleştiriyor.

Her üç kamera da kendi avantajlarını en üst düzeye çıkarmak için birlikte çalışıyor. Röle biçiminde 10x zoom elde etmek için çeşitli zoom aralıklarında görüntüleme kalitesi optimize ediliyor. OPPO, tüm aralıklarda görüntü kalitesini korumak için hem standart hem de telefoto fotoğraf makinelerinde çift OIS optik görüntü sabitleme özelliği sunuyor.

Daha net bir telefoto kalitesi yaratmak için orijinal teknoloji

Üçlü kamera yapısına ek olarak, OPPO'nun öncü "periskop yapısı" da 10x kayıpsız zoom elde ederken önemli bir görev üstleniyor. Periskoptan ilham alan tasarım, telefonun genişliğini ve kalınlığını, mercek setinin yanal düzenlemesi ve kırılması yoluyla tam olarak kullanıyor.

OPPO, kamera modülünün güvenilirliğini sağlamak için endüstri standartlarında düşme testleri uyguladı. Ayrıca her turda ön ve arka tarafta 10.000 kez ve geri kalan dört tarafta 2.000 kez olmak üzere toplam 28.000 damla testi gerçekleştirildi.

OPPO yeni nesil biyometriyi başlattı

OPPO’nun bir başka sürprizi de mevcut ana optik çözümün 15 katına kadar bir alanı etkin bir şekilde tanıyan yeni bir geniş bölge optik parmak izi tanıma teknolojisi oldu. Kullanıcılar, alanın her yerinde parmak izi kullanarak kilidi açabiliyor. Ekrandaki optik parmak izi sensörü, kullanıcılara aynı zamanda kolay, doğal ve özgür bir deneyim sunuyor.

OPPO’nun geniş bölge optik parmak izi tanıma teknolojisi, iki parmaklı eşzamanlı giriş ve kimlik doğrulaması da dahil olmak üzere tek parmak izinin 50.000 katı güvenlik seviyesine ulaşan yenilikçi işlevler sunuyor. Ek olarak, söz konusu yeni nesil çözüm, "optik şifreleme" özelliğini de kapsıyor. Optik şifreleme alanındaki tüm uygulamalar tek bir tıklamayla etkinleştirilebiliyor. OPPO’nun optik alan ekranlı parmak izi teknolojisine sahip ürünleri 2019 yılında piyasaya sürülecek.

OPPO, mobil bilgi işlem optiği alanında sürekli olarak keşif ve yenilikler yaparak endüstrinin ön saflarında yer alıyor. Hibrit optik zoom teknolojisinin öncüsü olan OPPO'nun yenilikçiliği, mobil fotoğrafçılığı profesyonel görüntü kalitesine bir adım daha yaklaştırıyor.

OPPO, mobil görüntülemenin gelişimini yönlendirmeye devam edecek.