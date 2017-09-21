PC pazarının lideri Lenovo, Akıllı Telefon pazarında da emin adımlarla ilerliyor

Geçtiğimiz günlerde görkemli bir lansmanla Motorola markalı yeni ürünlerinin tanıtımını yapan Lenovo, akıllı telefon sektöründe emin adımlarla ilerlediğini açıkladığı rakamlar ile gösterdi. Akıllı telefon sektöründe yeni bir kategoriye öncülük eden Moto Z serisinin son üyesi olan Moto Z2 Play ve Moto Modların tanıtıldığı toplantıda Lenovo, akıllı telefon pazarında 2016’nın ilk yarıyıl rakamlarına göre IDC’de %144, GFK’da ise %80 büyüme kaydettiğini açıkladı.

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Dünyanın ve Türkiye’nin 1 numaralı bilgisayar üreticisi, sunucu alanında ve Motorola markası ile akıllı telefon pazarında hızla büyüyen teknoloji devi Lenovo, Moto Z ailesinin en yeni ürünlerini yaptığı lansman ile tanıttı. Akıllı telefon dünyasında yeni bir kategoriye öncülük eden Moto Z serisinin son modeli Moto Z² Play ve yeni Moto Modların tanıtıldığı toplantıda Lenovo ayrıca sektörde başarılı ve emin adımlarla ilerlediğini vermiş olduğu rakamlar ile açıkladı.

Akıllı telefon kategorisindeki büyümeye Motorola markası ile devam edecek olan Lenovo, bu kategorideki 2017’nin ilk yarıyıl IDC sonuçları değerlendirildiğinde 2016 senesinin aynı dönemine oranla pazar payını %144 oranında arttırırken GFK sonuçlarına bakıldığında ise %80 oranında büyüyerek zincir mağazalar segmentinde pazardaki 3.lüğünü devam ettirdiğini açıkadı. Lenovo’nun kendi kategorisinde tek olan Motorola markalı ürünleri ile önümüzdeki dönemde de başarılı sonuçlar elde edeceği öngörülüyor.