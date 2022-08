PlayStation Plus Ağustos ayı ücretsiz oyunlarının listesi

Sony PlayStation, abonelik hizmetini yenilemeye devam ediyor. Ağustos ayı için toplam da 12 yeni oyun ekleyeceğini duyurdu.

PlayStation Plus hizmeti sayesinde her ay belirlediği oyunları ücretsiz oynama veya oyunlara indirimli sahip olma özelliği sunuyor. PlayStation Plus, geçtiğimiz ay yenilenerek Xbox Game Pass benzeri bir servise dönüştü.

Platform oyun kütüphanesine dönüşerek her ay oyunlar ekleniyor ve oyun severler bu hizmetten faydalanabiliyor.

Sony, ağustos ayında PlayStation Plus abonelerine sunacağı yeni oyunları açıkladı.

PS PLUS AĞUSTOS AYI OYUN LİSTESİ



Listedeki oyunların tamamı Extra, Premium veya Deluxe üyeleri için 12 Ağustos’ta erişime açılacak.

Bugsnax (PS5, PS4)

Dead by Daylight (PS5, PS4)

Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands (PS4)

Yakuza 0 (PS4)

Yakuza Kiwami (PS4)

Yakuza Kiwami 2

EVERSPACE (PS4)

Metro Exodus (PS5, PS4)

MONOPOLY Madness (PS4)

MONOPOLY Plus (PS4)

Trials of Mana (PS4)

UNO (PS4)

Yeni oyunlar heyecanlandırsa da PS Deluxe aboneleri için hayal kırıklığı oldu. Çünkü Sony, Deluxe abonelerinin PS1, PS2, PSP ve PS3 oyunlarını da alacağını açıklamıştı. Ancak açıklanan Ağustos ayı oyun listesinde eski konsollardan hiçbir oyun bulunmuyor.