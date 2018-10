PlayStation Plus Kasım 2018 Oyunları Belli oldu

PlayStation®Plus üyelerinin Kasım ayında ücretsiz olarak kütüphanelerine ekleyip oynayabilecekleri oyunlar belli oldu.

İstanbul, TÜRKİYE – 31 Ekim 2018 – Sony Interactive Entertainment (SIE), üyelerine PlayStation’da çevrimiçi multiplayer oyun oynama, aylık bedava oyunlar ve daha birçok ayrıcalıklı hizmet sunan PlayStation®Plus servisinin Kasım ayı oyunlarını duyurdu. PlayStation®Plus üyeliği bulunan PS4 sahipleri, 6 Kasım tarihinden itibaren Bulletstorm: Full Clip Edition ve Yakuza Kiwami oyunlarını hiçbir ek ücret ödemeden kütüphanelerine ekleyip oynayabilecekler.

Playstation Plus Oyunları

Bulletstorm: Full Clip Edition (PlayStation®4)

Terk edilmiş gezegene düşen Grayson Hunt’ın önünde artık iki seçenek vardır; hayatta kalmaya çalışacak ya da intikamını alacaktır. Elit suikast grubu Dead Echo’nun bir üyesi olan Grayson, kendisine yapılanların intikamını almak için bu gezegenden kurtulmak zorundadır. Bulletstorm, tek kişilik senaryosunun yanı sıra birbirinden eğlenceli multiplayer modlarıyla uzun süren bir eğlence sunuyor.

Yakuza Kiwami (PlayStation®4)

Kazuma Kiryu, 10 yıl önce en yakın arkadaşını suç çetelerinin elinden kurtaramamıştır. Yakuza ailesinden kovulduktan sonra hapse düşen Kiryu, serbest kalsa da şehir artık tanıyamadığı bir hal almıştır. Kiryu, kendini Haruka isimli gizemli kız ile birlikte, Tojo Clan’ın kasasından çalınan 10 milyon yen sonrası oluşan kaosun tam ortasında bulur. Şimdi hayatta kalmaya çalışıp bu gizemli olayı çözmek zorundadır.

Kütüphanenize Eklemeyi Unutmayın

PlayStation®Plus Kasım ayı oyunları olan Bulletstorm: Full Clip Edition ve Yakuza Kiwami’yi 6 Kasım tarihinden itibaren kütüphanenize ekleyebilir, üyeliğiniz süresince oynayabilirsiniz. Henüz eklemediyseniz Ekim ayı bedava oyunları olan Laser League ve Friday the 13th: The Game’i şimdiden kütüphanenize eklemeyi unutmayın.

Kasım ayında PlayStation 3 sahipleri Jackbox Party Pack 2 ve Arkedo Series oyunlarını, PS Vita sahipleri ise Burly Men At Sea ve Roundabout oyunlarını ücretsiz olarak indirebilecek.

PlayStation®Plus Hakkında

Dünya çapında 31,5 milyondan fazla kullanıcı sayısına* ulaşan PlayStation®Plus (PS Plus), Sony Interactive Entertainment’ın (SIE) sunduğu ücretli üyelik servisidir. PS Plus üyeliği bulunan oyuncular, PS4’te milyonlarla oyuncu ile çevrimiçi multiplayer oyunlar oynayabilir, her ay PlayStation’ın sunduğu 2 bedava oyuna sahip olabilir, sadece PS Plus üyelerine özel indirimlerden ve avantajlardan yararlanabilir ve kendilerine sağlanan 10 GB bulut depolama alanına oyun kayıtları yapabilirler.

PS Plus servisi için 1 aylık, 3 aylık ve 12 aylık üyelik seçenekleri bulunur. PS4 sahipleri ayrıca, PS Plus’ın 14 günlük ücretsiz deneme sürümü ile tam üyeliğin tüm avantajlarından yararlanabilirler. Daha fazla bilgi için tıklayınız. (Link: https://www.playstation.com/tr-tr/explore/playstation-plus/)

*Aralık 2017 itibarıyla

*PlayStation®Plus'a yalnızca PlayStation®Store ve yüksek hızlı internet erişimi olan Sony Entertainment Network (SEN) hesabı sahipleri abone olabilir. PSN Hizmet Koşulları'nı eu.playstation.com/legal adresinde bulabilirsiniz.