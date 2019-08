Samsung Galaxy Note 10 Plus İnceleme: Fiyat Çarpıcı!

Galaxy Note serisi, her zaman S Pen kalemi ile üretkenliğe odaklanan en çok özellik barındıran, en gelişmiş Samsung amiral gemisi telefon olmuştur. Galaxy Note 10 Plus ise bir çok yönden Samsung’un 2019 başında satmaya başladığı S10 serisinden farklı bir cihaz değil.

Aynı işlemciyi paylaşıyorlar ve çok benzer kameraları ve pil ömürleri bulunuyor.

Öyleyse S Pen yeni Note serisini almak için tek neden midir? Yeni deneyim için ince farklar satın almaya değer kılacak mı hep beraber bakalım.

Kutunun içinde ne var:

S Pen ile Telefon

25 watt duvar şarj cihazı (USB-C)

USB-C – USB-C kablosu

USB-C kulak içi kulaklıklar (AKG tarafından ayarlanmıştır)

S Pen için cımbız ve 2x ekstra uç

SIM aracı

Normal USB adaptörüne 1x USB-C

1x USB-C’den microUSB adaptörüne

Kullanım kılavuzu

Tasarım

Büyük boy, güzel tasarım ve kulaklık girişi yok

Samsung, bu yıl ilk defa Note serisi için 2 farklı boyutta telefon üretti. S 10 ebatlarında kompakt sayılabilecek bir telefon ve dev Note 10 Plus. Bu tür telefonların kenarları kolay tutuş için kavisli olarak üretiliyor fakat zaten kılıf gelince bu tasarım gizlenmiş oluyor. Kılıfsız kuru elde tutmak zor ve kaygan bir tutuşu var.

Bu narinlik çok şık bir telefon getiriyor karşımıza. S10 serisi için bu zerafet iyi ama Note gibi daha maskülen bir telefon modeli için fazla. 3 resmi renk tonu bulunuyor.

Klasik siyah, beyaz renkleri haricinde “Aura Glow” adında Huawei ile benimsenen degrade renklendirmesi var. Aura Glow biraz daha çarpıcı gözüküyor.

Samsung’un önceki amiral gemisi telefonlarında olduğu gibi IP68 su ve toza dayanıklılık sertifikasına sahip.

Ve evet, duyduklarınız doğru: Not 10+ üzerinde 3,5 mm kulaklık girişi yok.

Bu kağıt üzerinde dev telefonu rakipleri ile yan yana görün.

Telefon boyutlarına göre karşılaştırın

Ekrandaki Parmak İzi Tarayıcı ve Yüzün Kilidini Açma

Mükemmel değil ama daha iyi

Note 10 Plus, Samsung’un S10 serisine bu yılın başlarında getirdiği teknolojiyle aynı olarak ekranın altına yerleştirilmiş bir ultrasonik parmak izi tarayıcı kullanıyor.

O zamanlar parmak izi tarayıcısının biraz vur-kaç olduğunu ve ilk başta parmak izlerinizi tanımadığını tespit ettik. Huawei P30 Pro ve OnePlus 7 Pro’dakiler gibi yeni optik parmak izi tarayıcılarıyla karşılaştırıldığında , daha yavaş ve tam olarak doğru gözükmüyordu. Ve ne yazık ki, aynı şey Not 10 Plus için de geçerlidir: Hala ultrasonik parmak izi okuyucusunun yeni optik sensörler kadar iyi olmadığını düşünüyoruz.

Eski, güzel resim tabanlı yüz kilit açma özelliğini de kullanabilirsiniz. Bu, iPhone’larda Face ID ile elde ettiğiniz ayrıntılı 3B taramalarla karşılaştırılamaz: güvenli değil ve düşük ışıkta iyi çalışmaz, ancak kullanma seçeneğiniz vardır.

Ekran

İnanılmaz renkler ve 6.8 inç ekran

Bir amiral gemisi telefon istiyorsanız bunun illk sebeplerinden birisi ekran olmalı. Note 10 Plus birinci sıfır ekran ile bunu sunuyor.

Her biri çok parlak olan devasa, 6,8 inçlik AMOLED ekrana sahip, dış mekanlarda kolayca görülebiliyor, güzel, canlı renkler gösteriyor, mükemmel kontrast, mükemmel bakış açıları… genel olarak harika bir ekran.

Çözünürlüğün Quad HD + olduğunu da bilmelisiniz, ancak varsayılan olarak, pil tasarrufu için ekran varsayılan olarak Full HD + olarak ayarlanmıştır ve gerçekten de fark çok küçüktür. Daha yüksek çözünürlüğe geçmeyi denedik, ancak normal kullanımda netlikte çok fazla bir fark olmadığını fark ettik, bu yüzden telefonu varsayılan Full HD + ayarında kullandık.

Ayrıca birkaç farklı renk ayarınız var: doğal ve canlı renk modlarına sahipsiniz. Doğal olanı daha gerçekçi görünüyor, ancak gerçekten etkileyici, doygun renkleri görmek istiyorsanız canlı moda geçmelisiniz.

Ayrıca şu an merkezde olan delikli kamerayı da belirtmeliyiz. Oldukça küçük, S10’daki delikten daha küçük ve tam ekran video izlerken biraz dikkat dağıtıcı olsa da, bunu pek umursamayabilirsiniz.

Bu ekranla ilgili harika olan her şeye rağmen, yeni bir endüstri trendinin gerisinde kaldığını da belirtmeliyiz: 90-hertz yenileme hızı. OnePlus 7 Pro ve birkaç oyun telefonunda bu kadar yüksek yenileme hızları var ve Galaxy Note 10 Plus bu harika teknolojiyi kullanmıyor.

Son olarak, bu ekranla sizi rahatsız edebilecek bir şey de not etmeliyiz: çok küçük çerçevelere sahip olduğundan, genellikle hayalet dokunuşlarımız olacaktır. Kılıf ile kullandığınızda böyle bir sorun kalmayacak muhtemelen ama tasarı da her şey değil gibi geliyor.

Arayüz ve İşlevsellik

Galaxy Note 10 Plus, en yeni Samsung yazılımı olan Android 9 Pie’nin üzerine One UI 1.5 ile birlikte geliyor. Ve oldukça iyi görünüyor: Bir kullanıcı arayüzü artık ekranın alt kısmına daha kolay erişilebilen daha fazla kontrolle tek elle kullanım için daha iyi optimize edilmiş durumda.

Klasik Samsung optimizason sorunları var, yıllardır tam olarak neden düzeltilmiyor bilmyoruz fakat genel olarak akıcı ve güzel.

Burada en çok sevdiğimiz yeni özellik yüzeysel bir şey: duvar kağıtları! Yeni canlı lockscreen duvar kağıtları kesinlikle çarpıcı görünen modern akıllı telefon sanatının lezzetli bir parçasıdır. Yerleşik statik duvar kağıtlarının seçimi de çok etkileyici, kabarcıklı bir temanın etrafında toplanmış ve ekranın en iyi özelliklerini sunuyor.

Galaxy Note 10 Plus S Pen

Note 10 Plus yeni S Pe tasarımına sahip ve daha sağlam bir yapısı var. Önceki S Pen kalemler daha plastik bir duruşu vardı. Bu sefer premium hissi var.

Herkes için, bilinen bir form ve büyüklükte, tek bir fiziksel düğme ile. S Pen’i telefonunuzu bile uyandırmadan aldığınız ve notları doğrudan not alabileceğiniz kilit ekranı notlar hala burada ve her zamanki gibi elverişli.

10 saate kadar dayanan yeni pili ile geliyor. Note’a yerleştirdiğinizde otomatik olarak şarj olur. Artık kamera uygulamasını da kontrol edebiliyorsunuz. Düğmeye basılı tutun ve geçiş yapmak için yana kaydırın. Yakınlaştırmak için daire çizmeniz yeterli.

Elle yazılmış metinleri tanımakta çok iyi ve kolayca Microsoft Word dosyasına dönüştürebiliyor.

Fotoğraf makinesinde S Pen’i kullanarak birinin yüzünün üstüne çizmek için AR Doodle seçeneğiniz de var. Eğlenceli ama daha fazlası değil.

İşlemci, Performans ve Bellek

Bir telefonda şimdiye kadarki en hızlı depolama çözümü

Snapdragon 855 ve Samsung’un kendi Exynos 9825 işlemcisi ile bölgelere göre geliyor. Şimdilik 2 işlemciyi karşılaştırma fırsatımız olmadı. 855 bilinen bir işlemci fakat araştırma yaparken Exynos’u kontrol etmelisiniz.

Kağıt üzerinde bir canavar olan Note 10, çok yüksek puanlar alıyor ve oyunlarda bir canavar. 12 GB RAM ise Note 10 Plus’ın ayrı bir güzelliği.

Kaçırmış olabileceğiniz küçük bir ayrıntı, Note 10+ ünitesinin temel sürümde yalnızca 256 GB’lık inanılmaz bir depolama alanına sahip olması değil, aynı zamanda bu depolama alanının da yeni UFS 3.0 standardında olması ve sahip olduğumuz tüm telefonların en hızlı depolanmasıdır.

Yerleşik depolama sizin için yeterli değilse, bu Not 10+ modelinin microSD kartlar aracılığıyla bellek genişletmeyi destekler.

Çift SIM kartta VEYA tek SIM kartlı microSD kart yapılandırmasında kullanabileceğiniz anlamına gelen karma kart yuvasına sahiptir.

Kamera

Samsung Galaxy Note 10+ modelinde Galaxy S10 serisinde gördüklerimize çok benzeyen bir fotoğraf makinesi var, ancak burada burada yapılan birkaç küçük ayar var, bu yüzden aynı değil.

Teknik olarak, Note 10+ arkasında ve biri önde olmak üzere dört kamera ile birlikte gelir.

İşte özellikler:

12MP ana kamera, f / 1.5-f / 2.4, OIS

16MP ultra geniş kamera, 2.2

12MP 2X telefoto kamera, f / 2.1, OIS

DerinlikVision VGA

10MP ön kamera

DepthVision, diğer şirketlerin görüntüdeki derinliği daha iyi belirlemeye yardımcı olan ve Canlı Odak moduyla yardımcı olmak için kullanılan Uçuş Süresi (ToF) kamerası olarak adlandırdığı şeydir.

Görüntü kalitesi

Samsung, S10 serisinden renk üretimini biraz değiştirdi ve sensörden biraz daha fazla detay çıkarmayı başardı, böylece biraz daha iyi fotoğraflar elde edebiliyordunuz.

Buradaki renkleri seviyoruz: onları% 100 gerçekçi değil. 3 farklı lenste bir birine yakın renkler çıkarıtıyor.

iPhone ve Pixel ile karşılaştırıldığında Galaxy dengeli ve neşeli renkleriyle dikkat çekiyor. iPhone’dan daha iyi bir iş çıkarıyor. Her zaman böyle değildir, ancak genellikle Not 10 Plus kameralarla çok tutarlı ve sevimli sonuçlar elde edersiniz.

Gece Modu, S10 serisi için bir güncelleme olarak geldi, ancak telefoto lensle çalışmadı. Not 10+ ile, Gece Modu şimdi üç kameranın hepsiyle çalışır. Bu kesinlikle Google’ın Gece modu kadar hızlı değil, sadece birkaç saniye süren çekimler ve ardından görüntülerin kaydedilmesi kadar hızlı değil, ancak sabrınız varsa perdeli siyah koşullarda bile çerçeveye çok daha fazla ışık ve renk getiriyor.

Ayrıca özçekimler için 10 megapiksel kameranız var. Ayrıca Canlı Odağı destekler, böylece arka planı bulanıklaştırabilir ve çok iyi bir iş çıkarır.

Videoya geçerken standart seçenekleriniz vardır: 4K60, 4K30 ve sonra FullHD 60 ve FullHD 30.

Süper Sabit modunda çok iyi sonuçlar alacaksınız. Süper Steady modu, S10 serisindeki ultra geniş açılı kameranın bir mahsulünü kullanarak çalışmak için kullanılır, ancak Not 10 Plus’da normal kamera ile de çalışır.

Pil ömrü

Note 10 Plus, rakiplerinin çoğundan daha büyük ve geçen yılın Note 9’unda 4.000mAh hücresinden daha büyük olan büyük bir 4300mAh bataryaya sahiptir.

Gerçek yaşam kullanımı, telefonun oldukça iyi çalıştığını, ancak gerçekten olağanüstü bir batarya ömrüne sahip Huawei P30 Pro gibi telefonlarla rekabet edemediğini gösteriyor. Not 10 Plus çoğu kullanıcı için endişe duymadan tam bir gün sürecek, ancak bundan daha fazlası olmayacak.

15 dakika içinde:% 33

30 dakika:% 61

1 saat:% 98

Oranlarında şarjınız dolacaktır.

Fiyat ve Alternatifler

Samsung bu sene Türkiye’ye özel fiyatlandırma yapmadı. iPhone nasıl satıyorsa bende satarım demiş olmalı ki 11.400 TL gibi kocaman fiyat tabelası ile satışa çıktı. Pardon büyük olan tabela değil sadece fiyat!

Bizde döviz değişikliği olmadı ve yurt dışı telefon fiyatlarında değişiklik olmadı. Fakat fiyat bu şekilde oldu.

Yurt dışı telefon fiyatları

Samsung Galaxy Note 10+ 256GB: 1,100 ABD Doları

Samsung Galaxy S10 + 128GB: 900 ABD Doları (Türkiye satış fiyatı: 6400 TL)

iPhone XS Max 256GB: 1,250 Dolar

OnePlus 7 Pro 256GB: 750 Dolar

Piksel 3 XL 128GB: 700 ABD doları

Sonuç

Bazı noktalarda Note 10 Plus gerçekten etkileyici: rafine tasarımı, güzel Aura Glow kaplama, daha işlevsel S Pen, inanılmaz ekran, aynı zamanda en hızlıdisk ve en yüksek kalitede hoparlörler..

Bizce Note’u Note yapan sadece S PEN. Eh bir S PEN için bu rakamlara çıkmaya gerek var mı? Sorunun cevabı sizde.