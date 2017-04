Samsung Galaxy Note 5 Sahiplerinin Yapması Gereken 13 İşlem

Tebrikler, yeni bir Galaxy Note 5 sahibi oldunuz. Artık Samsung'un en iyi cihazına sahipsiniz. Peki yeni cihazınızla neler yapmalısınız. İşte size 13 maddelik bir liste.

1 - Tüm erişimi sağlayabilmek için Samsung hesabı oluşturun

Note 5 kurulumunda sizden ilk istenecek işlemlerden birisidir Samsung hesabı oluşturmak. Bu işlem zorunlu değil ama yapmazsanız kalvuzda bazı maddeleri atlayacaksınız. Zaten bir hesabınız varsa oturum açarak bu adımı geçebilirsiniz. İlk adımda bu hesabı geçmek isterseniz atlayabilirsiniz, daha sonra mesela yeni tema indirirken sizden tekrar isteyecektir.

2 - Kayıp ya da çalıntı telefon felaketi yaşanmadan önleminizi alın

Telefon sahiplerinin başına gelebilecek en kötü durumlardan birisidir telefonun çalınması veya kaybolması. Yanlış ellere geçmesi tam bir faciaya dönüşebilir. Özellikle kişisel bilgilerinize çok önem veriyorsanız yapmanız gereken bir kaç işlem var.

Android Aygıt Yöneticisini etkinleştirin

Google Android olarak satılan her cihazda bir Aygıt Yöneticisi bulunur. Bazı Galaxy Note 5 modellerinden otomatik olarak devre dışı gelebilir. Bu özelliğin açık mı kapalı mı olduğunu kontrol etmek istiyorsanız aşağıdaki adımları deneyin.

1. Ayarlar > Kilit Ekranı > Güvenlik

2. Aşağıya doğru kaydırın ve Diğer Güvenlik Ayarlarına geçiş yapın

3. Cihaz yöneticine tıklayın

4. Android Aygıt Yöneticisinin aktif olduğundan emin olun

Şimdi bu sayfaya gidebilirsiniz

Kilit Ekranının güvenliğini ayarlayın

Telefonunuzun kurcalanmasını önlemek için harika bir yoldur. Galaxy Note 5 üzerinde ekran kilitlemek için 4 seçenek vardır. Desen, PIN, parmak izi ve parola. Bunlardan Parmak izi güvenliği en iyi yöntem. Diğer maddelerde bunun hakkında detaylıca yazacağız.

1. Ayarlar > Kilit Ekranı > Güvenlik

2. Ekran kilidi tipi

3. Listeden yöntemlerden birini seçin

4. Her yöntemin kurulum sürecinde telefon size rehberlik edecek

3 - Parmak izi tarayıcıyı kurun

Yukarda belirttiğim gibi parmak izi şifre kullanmak en iyi güvenlik şeklidir. Samsung parmak izi kullanımında hız ve güvenlikte iyileştirmeler yapmıştır. Bu telefonu kilitleme işlemi için en hızlı yoldur. Parmak izi kilit eklemek için;

1.Ayarlar > Kilti ekranı ve güvenlik

2. Ekran kilidi tipini seçin

3. Parmak izi ekle

4. Parmak izi %100 tarandıktan sonra yönergeleri takip edin

5. Bir yedekleme parolası oluşturun

6. Parmak izi aktif edin

7. Şimdi sadece home tuşuna parmağınızı tutun ve telefonunun kilidini ayarlayın

Cihazınıza 5 farklı parmak izi ekleyebilirsiniz.

4. S-PEN

Note telefonları benzersiz kılan bir üründür. Note 5'in kalemi hoparlörün alt yanına sıkışmış olarak gelir. Burayı sadece itin ve açılsın. Kalemi çıkardığınızda bir eklentide aktif hale gelir.

İşte S-PEN ile yapabileceiğiniz bir kaç işlem

Not almak

Resimlerin üzerini çizin

Şekilleri ayarlayın ve metni kesin

El yazısı tanımlama

Canınız sıkıldıüında kalemi tıklamak

S-PEN'i kaybederseniz yani telefondan uzaklaştırırsanız otomatik olarak telefonda uyarı çıkacaktır. Bu özellik otomatik olarak aktiftir. Eğer kontrol etmek isterseniz;

Ayarlar > S-pen

S pen uyarılarını açık olduğunu kontrol edin

5. Yararsız yazılımlardan kurtulun

Galaxy Note 5 ile gelen önceden yüklenmiş bazı uygulamalar bulunuyor.

Bunlardan kurtulmak istiyorsanız;

Bütün uygulamaları açın

Kaldırmak istediğiniz uygulamanın üzerine basılı tutunUygulamalar kapanacak ve devre dışı veya kaldır diye bir seçenek çıkacaktır

Çöp kutusuna doğru sürükleyin ya da devre dışı bırakın

Eğer engellenmiş bir uygulamayı yeniden yüklemek isterseniz Ayarlar > Uygulamalar > Uygulama gidip tekrar aktif edebilirsiniz.

6. Yeni tema ile her şeyi özelleştirin

Mobil telefonlarda yeni tema destekleri oldukça fazlalaştı. Android en güçlü yanlarından biriside cihazın her noktasını özelleştirebirmek. Duvar kağıdı, simgeler ve sesler gibi bir çok özelliği değiştirebilirsiniz.

Ana ekranda boş bir yere uzun süre basılı tutun

Temaları tıklayın

Önceden yüklü temelardan birisini seçin veya Tema Mağazasını ziyaret edin

Beğendiğiniz temayı seçin ve indirin

Temayı yükleyebilir ve değiştirebilirsiniz

7 - Kapalı ekranda not alın

S pen den biraz daha bahsedelim. Sonuçta Note model bir telefon aldınız. S-pen in önceki modellerde bulunmayan bir özelliği de kapalı ekranda not almak özelliğidir. Aklınıza gelen bir notu anında not alabilirsiniz.

Ayarlar > S-pen

Kapalı ekranda not alma açık oldup olmadığını kontrol edin

Hepsi bu

Ekran kapalı iken S-PEN i çekin ve siyah not defteriniz karşınızda. Yazı veya karalamadan sonra alt kısımdan kaydedebilirsiniz.

8 - S-PEN uygulamalarına hızlı erişim

S-PEN in bir başka büyük özelliği ekrana dokunmadan çalışabilmesi. Bu özellikle en sevdiğiniz uygulamalara hızlıca ulaşabilirsiniz.

Ayarlar > S-pen

Hava komutu

Kısayol seçin ve ardından 3 uygulama seçin

S pen her kaldırıldığında bu 3 uygulamayı göreceksiniz

9 - Tek elle Note 5 kullanın

Galaxy Note 5 büyük bir telefon. Daha önce Phablet kullanmayanlar için alışma süreci gerektirir. Tek elle not almak için ağır kalabilirsiniz. Aşağıdaki ayarlarla bunu aşabilirsiniz.

Ayarlar > Ekran > Tek elle çalıştırma

Daha sonra seçeneklerden keyfinize göre ilerleyin

10 - Hızlı ayarları kontrol edin

Samsung hızlı ayarları ilk entegre eden markalardan birisi oldu. Note 5 ile bir çok hızlı ayar özelliği de gelmiş oldu. Bunların arasından en çok kullanmak istediklerinizi ayarlayabilirsiniz.

Bildirim çubuğunu aşağıya çekin

Sağ üst köşede düzenlemeye basın

Sürükle ve bırak yöntemi ile kısayolları ayarlayın

11 - Gizli menüden hız artışı alın

Bu menüde anlatacağımız komutlar bütün Android telefonlar için geçerli diyebiliriz.

Animasyonlar bütün telefonlar için fabrika çıkışında biraz hantal gelebiliyor. Bu animasyon geçişlerindeki efektleri kendiniz gizlinmiş menüden yapabilirsiniz. Aslında bu menünün gizli olmasının sebebi telefona istemediğiniz durumları yaşatma ihtimali olduğu içindir. Menünün asıl ismi Geliştirici Seçenekleridir.

Galaxy Note 5 Geliştirici Seçenekleri nasıl aktif edilir

Ayarlar > Cihaz Hakkında

Build numarasını bulun ve 7 kere tıklayın

Geliştirici seçenekleri açılıyor ve açıldı gibi uyarılar alacaksınız

Açıldıktan sonra bulunduğunuz menüden geriye gidip yeni gelen Geliştirici Seçenekleri menüsünü açın

Pencere animasyon ölçeiğini bulun ve beğeninize göre hızları ayarlayın. 3 seçenekte fabrika çıkışı 1x olarak gelir. Bunu 0,5x yapmanızı öneririz. Ben G3 üzerinde hepsini kapatıyorum. (Malum yazılım sorunları) Siz ayarları arttırıp azaltıp aradaki farklara bakabilirsiniz.

12 - Pil ömrünü optimize edin

Herhangi bir akıllı telefonun en önemli sorunu pil ömrüdür. Telefonunuz zamansız bir anda şarjı bittiğinde yapacağınız pek bir şey kalmıyor. Ayrıca Samsung Note 4' e göre Note 5 üzerinden pil kapasitisini biraz düşürdü.

Güç tasarruf modunu etkinleştirin

Pil tasarrufu için en etkin yol yerleşik Ultra Güç Tasarruf Modu. Bu mod aktf olduğunda telefon siyah beyaz bir arayüzde açılır ve bir çok arka plan etkinliği devre dışı kalır. Hala arama yapmak, mesaj göndermek gibi özellikler ise aktif kalacak.

Biraz daha insaflı pil tasarruf modu da var. Ekran parlaklığı aşırı düşerve işlemci biraz daha yavaş çalışacaktır. Bu modda açılması için şarj durumunu %50 ile %15 arasına ayarlayabilirsiniz.

Bu modları aktifleştirmek için Ayarlar > Pil menüsünü takip edin. Her iki seçenekte ekranın üst kısmında bulunmaktadır.

Saf siyah duvar kağıdı kullanın

Pil tasarrufu için artık geleneksel olarak siyah duvar kağıdı kullanılıyor. Smasung AMOLED ekranı siyah ekran için çok daha az pil tüketecektir. Dilerseniz karanlık temelarda kullanabilirsiniz.

13 - SD Kart olmaması canınızı sıkmasın!?

Samsung'un Galaxy Note 5 üzerinde de SD kart desteği sunmaması sizi fazla üzmesin. Zaten telefonu almışssınız artık. Bulut çözümlerle sıkıntınızı giderebilirsiniz fakat buluttaki dosyalarınız için sürekli internete ihtiyacınız olacak. Google Drive, One Drive ve Dropbox ücretsiz alanların haricinde bir kaç dolara yüklü alanlarda sunmaktadırlar.

