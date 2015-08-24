Samsung Galaxy Note 5 Sahiplerinin Yapması Gereken 13 İşlem

Ağustos 24th, 2015 Akıllı Telefonlar 65 comments

Samsung Galaxy Note 5 Sahiplerinin Yapması Gereken 13 İşlem

Tebrikler, yeni bir Galaxy Note 5 sahibi oldunuz. Artık Samsung'un en iyi cihazına sahipsiniz. Peki yeni cihazınızla neler yapmalısınız. İşte size 13 maddelik bir liste.

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1 - Tüm erişimi sağlayabilmek için Samsung hesabı oluşturun

samsung-hesabi

Note 5 kurulumunda sizden ilk istenecek işlemlerden birisidir Samsung hesabı oluşturmak. Bu işlem zorunlu değil ama yapmazsanız kalvuzda bazı maddeleri atlayacaksınız. Zaten bir hesabınız varsa oturum açarak bu adımı geçebilirsiniz. İlk adımda bu hesabı geçmek isterseniz atlayabilirsiniz, daha sonra mesela yeni tema indirirken sizden tekrar isteyecektir.

2 - Kayıp ya da çalıntı telefon felaketi yaşanmadan önleminizi alın

android-device-manager

Telefon sahiplerinin başına gelebilecek en kötü durumlardan birisidir telefonun çalınması veya kaybolması. Yanlış ellere geçmesi tam bir faciaya dönüşebilir. Özellikle kişisel bilgilerinize çok önem veriyorsanız yapmanız gereken bir kaç işlem var.

Android Aygıt Yöneticisini etkinleştirin

Google Android olarak satılan her cihazda bir Aygıt Yöneticisi bulunur. Bazı Galaxy Note 5 modellerinden otomatik olarak devre dışı gelebilir. Bu özelliğin açık mı kapalı mı olduğunu kontrol etmek istiyorsanız aşağıdaki adımları deneyin.

1. Ayarlar > Kilit Ekranı > Güvenlik
2. Aşağıya doğru kaydırın ve Diğer Güvenlik Ayarlarına geçiş yapın
3. Cihaz yöneticine tıklayın
4. Android Aygıt Yöneticisinin aktif olduğundan emin olun

Şimdi bu sayfaya gidebilirsiniz

Kilit Ekranının güvenliğini ayarlayın

Telefonunuzun kurcalanmasını önlemek için harika bir yoldur. Galaxy Note 5 üzerinde ekran kilitlemek için 4 seçenek vardır. Desen, PIN, parmak izi ve parola. Bunlardan Parmak izi güvenliği en iyi yöntem. Diğer maddelerde bunun hakkında detaylıca yazacağız.

1. Ayarlar > Kilit Ekranı > Güvenlik
2. Ekran kilidi tipi
3. Listeden yöntemlerden birini seçin
4. Her yöntemin kurulum sürecinde telefon size rehberlik edecek

3 - Parmak izi tarayıcıyı kurun

note-5-parmak-izi-okuyucu

Yukarda belirttiğim gibi parmak izi şifre kullanmak en iyi güvenlik şeklidir. Samsung parmak izi kullanımında hız ve güvenlikte iyileştirmeler yapmıştır. Bu telefonu kilitleme işlemi için en hızlı yoldur. Parmak izi kilit eklemek için;

1.Ayarlar > Kilti ekranı ve güvenlik
2. Ekran kilidi tipini seçin
3. Parmak izi ekle
4. Parmak izi %100 tarandıktan sonra yönergeleri takip edin
5. Bir yedekleme parolası oluşturun
6. Parmak izi aktif edin
7. Şimdi sadece home tuşuna parmağınızı tutun ve telefonunun kilidini ayarlayın

Cihazınıza 5 farklı parmak izi ekleyebilirsiniz.

4. S-PEN

note-5-s-pen-petabayt

Note telefonları benzersiz kılan bir üründür. Note 5'in kalemi hoparlörün alt yanına sıkışmış olarak gelir. Burayı sadece itin ve açılsın. Kalemi çıkardığınızda bir eklentide aktif hale gelir.

İşte S-PEN ile yapabileceiğiniz bir kaç işlem

Not almak
Resimlerin üzerini çizin
Şekilleri ayarlayın ve metni kesin
El yazısı tanımlama
Canınız sıkıldıüında kalemi tıklamak

S-PEN'i kaybederseniz yani telefondan uzaklaştırırsanız otomatik olarak telefonda uyarı çıkacaktır. Bu özellik otomatik olarak aktiftir. Eğer kontrol etmek isterseniz;

Ayarlar > S-pen
S pen uyarılarını açık olduğunu kontrol edin

5. Yararsız yazılımlardan kurtulun

yarsiz-yazilim-kaldirma-petabaytcom

Galaxy Note 5 ile gelen önceden yüklenmiş bazı uygulamalar bulunuyor.

Bunlardan kurtulmak istiyorsanız;

Bütün uygulamaları açın
Kaldırmak istediğiniz uygulamanın üzerine basılı tutunUygulamalar kapanacak ve devre dışı veya kaldır diye bir seçenek çıkacaktır
Çöp kutusuna doğru sürükleyin ya da devre dışı bırakın

Eğer engellenmiş bir uygulamayı yeniden yüklemek isterseniz Ayarlar > Uygulamalar > Uygulama gidip tekrar aktif edebilirsiniz.

6. Yeni tema ile her şeyi özelleştirin

note-5-tema-petabayt

Mobil telefonlarda yeni tema destekleri oldukça fazlalaştı. Android en güçlü yanlarından biriside cihazın her noktasını özelleştirebirmek. Duvar kağıdı, simgeler ve sesler gibi bir çok özelliği değiştirebilirsiniz.

Ana ekranda boş bir yere uzun süre basılı tutun
Temaları tıklayın
Önceden yüklü temelardan birisini seçin veya Tema Mağazasını ziyaret edin
Beğendiğiniz temayı seçin ve indirin
Temayı yükleyebilir ve değiştirebilirsiniz

7 - Kapalı ekranda not alın

note-5-not-alma-kapali-ekran

S pen den biraz daha bahsedelim. Sonuçta Note model bir telefon aldınız. S-pen in önceki modellerde bulunmayan bir özelliği de kapalı ekranda not almak özelliğidir. Aklınıza gelen bir notu anında not alabilirsiniz.

Ayarlar > S-pen
Kapalı ekranda not alma açık oldup olmadığını kontrol edin
Hepsi bu

Ekran kapalı iken S-PEN i çekin ve siyah not defteriniz karşınızda. Yazı veya karalamadan sonra alt kısımdan kaydedebilirsiniz.

8 - S-PEN uygulamalarına hızlı erişim

s-pen-uygulama-ekleme

S-PEN in bir başka büyük özelliği ekrana dokunmadan çalışabilmesi. Bu özellikle en sevdiğiniz uygulamalara hızlıca ulaşabilirsiniz.

Ayarlar > S-pen
Hava komutu
Kısayol seçin ve ardından 3 uygulama seçin
S pen her kaldırıldığında bu 3 uygulamayı göreceksiniz

9 - Tek elle Note 5 kullanın

tek-elle-note-5-kullan

Galaxy Note 5 büyük bir telefon. Daha önce Phablet kullanmayanlar için alışma süreci gerektirir. Tek elle not almak için ağır kalabilirsiniz. Aşağıdaki ayarlarla bunu aşabilirsiniz.

Ayarlar > Ekran > Tek elle çalıştırma
Daha sonra seçeneklerden keyfinize göre ilerleyin

10 - Hızlı ayarları kontrol edin

note-5-hizli-ayarlar

Samsung hızlı ayarları ilk entegre eden markalardan birisi oldu. Note 5 ile bir çok hızlı ayar özelliği de gelmiş oldu. Bunların arasından en çok kullanmak istediklerinizi ayarlayabilirsiniz.

Bildirim çubuğunu aşağıya çekin
Sağ üst köşede düzenlemeye basın
Sürükle ve bırak yöntemi ile kısayolları ayarlayın

11 - Gizli menüden hız artışı alın

note-5-gelistirici-secenekleri

Bu menüde anlatacağımız komutlar bütün Android telefonlar için geçerli diyebiliriz.

Animasyonlar bütün telefonlar için fabrika çıkışında biraz hantal gelebiliyor. Bu animasyon geçişlerindeki efektleri kendiniz gizlinmiş menüden yapabilirsiniz. Aslında bu menünün gizli olmasının sebebi telefona istemediğiniz durumları yaşatma ihtimali olduğu içindir. Menünün asıl ismi Geliştirici Seçenekleridir.

Galaxy Note 5 Geliştirici Seçenekleri nasıl aktif edilir

Ayarlar > Cihaz Hakkında
Build numarasını bulun ve 7 kere tıklayın
Geliştirici seçenekleri açılıyor ve açıldı gibi uyarılar alacaksınız
Açıldıktan sonra bulunduğunuz menüden geriye gidip yeni gelen Geliştirici Seçenekleri menüsünü açın
Pencere animasyon ölçeiğini bulun ve beğeninize göre hızları ayarlayın. 3 seçenekte fabrika çıkışı 1x olarak gelir. Bunu 0,5x yapmanızı öneririz. Ben G3 üzerinde hepsini kapatıyorum. (Malum yazılım sorunları) Siz ayarları arttırıp azaltıp aradaki farklara bakabilirsiniz.

12 - Pil ömrünü optimize edin

ultra-power-pil

Herhangi bir akıllı telefonun en önemli sorunu pil ömrüdür. Telefonunuz zamansız bir anda şarjı bittiğinde yapacağınız pek bir şey kalmıyor. Ayrıca Samsung Note 4' e göre Note 5 üzerinden pil kapasitisini biraz düşürdü.

Güç tasarruf modunu etkinleştirin
Pil tasarrufu için en etkin yol yerleşik Ultra Güç Tasarruf Modu. Bu mod aktf olduğunda telefon siyah beyaz bir arayüzde açılır ve bir çok arka plan etkinliği devre dışı kalır. Hala arama yapmak, mesaj göndermek gibi özellikler ise aktif kalacak.

Biraz daha insaflı pil tasarruf modu da var. Ekran parlaklığı aşırı düşerve işlemci biraz daha yavaş çalışacaktır. Bu modda açılması için şarj durumunu %50 ile %15 arasına ayarlayabilirsiniz.

Bu modları aktifleştirmek için Ayarlar > Pil menüsünü takip edin. Her iki seçenekte ekranın üst kısmında bulunmaktadır.

Saf siyah duvar kağıdı kullanın

Pil tasarrufu için artık geleneksel olarak siyah duvar kağıdı kullanılıyor. Smasung AMOLED ekranı siyah ekran için çok daha az pil tüketecektir. Dilerseniz karanlık temelarda kullanabilirsiniz.

13 - SD Kart olmaması canınızı sıkmasın!?

bulut-sunucu-note-5

Samsung'un Galaxy Note 5 üzerinde de SD kart desteği sunmaması sizi fazla üzmesin. Zaten telefonu almışssınız artık. Bulut çözümlerle sıkıntınızı giderebilirsiniz fakat buluttaki dosyalarınız için sürekli internete ihtiyacınız olacak. Google Drive, One Drive ve Dropbox ücretsiz alanların haricinde bir kaç dolara yüklü alanlarda sunmaktadırlar.

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65 Yorum

  1. cengiz avşar
    25 Ekim 2015 17:46 Cevaplayın

    note 5 yeni aldım parmak okuyucu kurdum fakat yedek şifre kurmadım .eşim parmak okuyucusunu kurcalamış ve şu an benım parmağımıda tanımıyor ne yapmam gerek ?

    1. PetaBayt
      25 Ekim 2015 19:43 Cevaplayın

      Telefonda internet varsa şifre sıfırlayabilir olmanız lazım. Olmaz hard reset atmayı deneyin.

      Cihaz kapalıyken, “Sesi Aç” düğmesine ve “Güç” düğmesine basın.
      “Samsung Logo gördükten sonra sadece sesi aç düğmesine basılı tutun. kurtarma ekranı görürsünüz.
      “Ses tuşları ile yönlendirme yapıp fabrika ayarlarına geri alına basın
      “Güç tuşu ile onaylayın

      Cihaz yeniden başlatın. Bir kaç dakika Android logosunu görürsünüz ve tekrar yeniden başlayacaktır. Bu tamamlandığında, geri kurulum Hoş Geldiniz ekranı gelecek

      Bu işlemler telefonunuzun bütün içeriği siler, ilk aldığınız ana getirir.

  2. zeynep sakal
    01 Aralık 2015 00:13 Cevaplayın

    not bes aldim barmagimi tanimadi ve sifremide unuttum telefoncuya goturup cihazi sifirladilar ama hala eski sifremi istiyor ne yapmam gerekiyor

  3. Abdullah
    15 Şubat 2016 22:41 Cevaplayın

    Note5 te ekran kilidi sesi nasil degisiyor bulamiyorum

    1. Rasim Bilen
      27 Şubat 2017 17:45 Cevaplayın

      Ekran Kilit Sesini Değiştiremezsiniz Beyefendi.

  4. firat
    16 Şubat 2016 20:53 Cevaplayın

    Note 5 aldim ucuncu gun sarji bitti sarja taktim baktim acilmiyo sol en ustte kirmizi yaziyla bu yaziyor: Custom binary blocked by FRP lock.
    Noldu napacam

    1. PetaBayt
      16 Şubat 2016 20:58 Cevaplayın

      Kernel hatası, yeni telefonla uğraşmayın hemen iade isteyin ya da servise gönderin.

  5. Özgür
    24 Mart 2016 17:28 Cevaplayın

    Merhabalar note 5 ile yeni aldım çok önemli olmasada merak ettiğimden soruyorum YouTube ta video izlerken ekranı dosya gibi küçültülmüştüm ve istediğim yere sürükleyip arka planda durduruyordum şimdi nasıl oluyorsa yapamıyorum bi bilginiz varmı nasıl yapıldığına dair

    1. PetaBayt
      24 Mart 2016 17:40 Cevaplayın

      Hatırladığım kadarı ile videoyu aşağı doğru çektiğinizde olması lazım.

  6. gürkan
    26 Mart 2016 18:52 Cevaplayın

    note 5 de uygulama gizleme nasıl oluyor yardımlarınız rica ederim. mesela whattsap uygulamasını nasıl gizleyebilirim

  7. ertan
    28 Mart 2016 14:18 Cevaplayın

    yukarı da fırat arkadaşın yaşadığı aynı sorunu bende yaşadım. 3 gün önce aldığım note 5’i kapatıp açtım ‘Custom binary blocked by FRP lock’ valla hiç birşey anlamadım bu işten. Daha 3 günlük telefon.İnternetten almıştım aldığım yere yazdım teknik servisi arayın yazmışlar. sizce ne yapmalıyım ?

  8. Hakan
    02 Nisan 2016 15:36 Cevaplayın

    Iyi gunler telefonum mesgulken biri bni aradiginda bildirim gelmiyor bi ses bi uyari olmuyor bnu nasil ayarlitabilirim

    1. PetaBayt
      02 Nisan 2016 15:50 Cevaplayın

      Aşağıdaki kodları kullanabilirsiniz.

      Çağrı bekletmeyi aktif etmek için : *43#
      Çağrı bekletmeyi iptal etmek için : #43#
      Çağrı bekletmeyi kontrol etmek için : *#43#

  9. erva
    09 Nisan 2016 20:18 Cevaplayın

    Telefonum parmak izimi tanimiyor acamiyorum yedek sifre istiyor unuttum gogle hesabini ac diyo onuda acamiyom napmaliyim yardim nolur

    1. PetaBayt
      09 Nisan 2016 20:25 Cevaplayın

      Google hesabı ile açamazsanız hard format atmanız gerek. Fakat içerikler silinir.

  10. Hayri
    05 Mayıs 2016 21:17 Cevaplayın

    Arka plan verisini nsl ayarlicam not 5 telefonum var yardimci olabil8rmisiniz

  11. Hayri
    05 Mayıs 2016 21:19 Cevaplayın

    Not5 telefon aldım fakat arka plan verilerini bulamıyorum

    1. PetaBayt
      05 Mayıs 2016 21:23 Cevaplayın

      Cihazınızın ana Ayarlar uygulamasını açın.
      “Kablosuz ve ağlar” veya “Bağlantılar” bölümünün altında, Veri kullanımı’na dokunun.
      Sağ üst köşedeki Menü simgesine (Store three-dots menu) dokunun.
      Arka plan veri özelliğini açmak için Arka plan veriye izin ver seçeneğine dokunun. Arka plan veriyi kısıtla’yı görürseniz başka değişiklik yapmanız gerekmez.

  12. Goztepeli
    21 Mayıs 2016 14:35 Cevaplayın

    Note 5 ekrani elimle kaydirarak goruntu alamiyorum. Herseyi acik.

  13. İlkay
    22 Mayıs 2016 12:31 Cevaplayın

    Faydalı bir yazı.. Daha ileri ayarları da paylaşmanızı dilerim.. Emeğinize sağlık..

  14. Dilara
    26 Mayıs 2016 00:52 Cevaplayın

    Note 4 te uygulama gizleme ozelligi vardi. Note 5 te buna rastlamadim. Cok kullanisli bi ozellikti. Note 5 te gercekten olmamasi cok sasirtici okurdu. Ben mi bulamadim?

    1. PetaBayt
      26 Mayıs 2016 00:54 Cevaplayın

      Uygulama ile yapmayı deneyin. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.thinkyeah.apphider

      1. Dilara
        26 Mayıs 2016 09:22 Cevaplayın

        Bu uygulama icin root istiyo ama

        1. PetaBayt
          26 Mayıs 2016 19:08 Cevaplayın

          Pardon farketmemişim, Nova Launcher da da uygulama gizleme özelliği vardı.

          https://play.google.com/store/apps/details?id=com.teslacoilsw.launcher&hl=tr

  15. Erdem
    31 Mayıs 2016 12:27 Cevaplayın

    Parmak izi ayarlarına giremiyorum şifre istiyor parolayı unuttum ne yapacağım. Unutursam diye mail vermiştim ama mail gönderemiyorum şifremi değiştirmek için. Parmak izi parolayı unuttum

    1. PetaBayt
      31 Mayıs 2016 13:15 Cevaplayın

      Hard reset atmanız lazım, başka yolu yok.

  16. Tan
    03 Haziran 2016 20:00 Cevaplayın

    Kilit ekranında su dalgası gibi efekler vardı not 5 te yokmu benmi bulamadim ve play store yazı tipi uygulama ile indiriyorum çoğu yazı tipini kullanılmaz uyarısı veriyor not 4 geri döncem sanırım 🙁

  17. Tan
    03 Haziran 2016 20:26 Cevaplayın

    Kilit efekt yok sanırım su damlası gibi efektler ve play store yazı tipi uygulaması indiriyorum yazı tipini desteklemiyor not 4 daha iyiydi

  18. mg
    09 Haziran 2016 15:43 Cevaplayın

    Whatsapp a gelen metin uzerinde duzenleme yaptığımda galeriye kaydetmeden görüntüyü gönderemiyorum. Desteklemiyor notu geliyor

    1. PetaBayt
      09 Haziran 2016 15:51 Cevaplayın

      Farklı bir yere taşıyabilmesi için telefonun kaynağından okuması gerekiyor. Daha önce yapabiliyor muydunuz?

  19. Durmuş köş
    13 Haziran 2016 02:12 Cevaplayın

    Note 5 ile çektiğim fotoğrafta tarih ve saati nasıl görebilirim?

  20. Fatma koç
    23 Haziran 2016 17:54 Cevaplayın

    Merhaba 👋 ben yön kilidi diye bişey var onun desenini unuttum, yardımcı olabilir misiniz

    1. PetaBayt
      23 Haziran 2016 17:56 Cevaplayın

      Deseni fazla yanlış girince email adresinizi sorar, sonra resetleme yapabilirsiniz.

  21. melike
    27 Haziran 2016 19:04 Cevaplayın

    sd kartım bilgisayarda gözükmüyor napabilirim

  22. melike
    27 Haziran 2016 19:07 Cevaplayın

    sd kart bilgisayarda görünmüyor napmalıyım

  23. engin
    27 Haziran 2016 20:33 Cevaplayın

    slm bne özel mod şifremi unuttum nasıl açabilirim varmıdır bir yolu tşkler

  24. Mso
    25 Temmuz 2016 00:34 Cevaplayın

    Merhaba not kısmında notu yazdıktan sonra bu notu şifreleme yani kilitleme özelliği benim telefonda mevcut değil ama arkadaşımın telefonunda mevcut bunu nasıl halledebilirim

  25. filiz
    12 Ağustos 2016 00:05 Cevaplayın

    telefona gelen yazılım güncellemesini indirdim ama kurmadım. Kurmak istemiyorum ama iptal etme seçeneği yok. ertele, şimdi kur, gece yükle diye 3 seçenek sunuyor ve sürekli yazılım uyarısı ikonu telefonda gözüküyor bundan kurtulmak için ne yapmalıyım? Bu yazılımı kurmak istemiyorum, kuranlar çok pişman olduklarını söylüyorlar

  26. Mustafa
    11 Ekim 2016 22:14 Cevaplayın

    Not 5 imal atilirmi

  27. Bsu
    06 Kasım 2016 22:30 Cevaplayın

    Simdi ben ön kamerada kendimi cekince hersey iyi kaydedince guzel yuz uygulamasimi ne butun fotonun ozellini bozuyo yuz duzelmeyi sifirliyom yine yapiyo anlamadim giittti

  28. Nevzat
    11 Aralık 2016 00:38 Cevaplayın

    Selam 2. El yurt dışı note 5 aldım fakat samsung account şifresini bilmiyorum telfnu aldigim kişiyede ulaşma imkanım yok. Bunun bi çözümü varmı bana yardımcı olabilirmisiniz

  29. Isimsiz
    01 Ocak 2017 20:12 Cevaplayın

    Note5 özel modu etkinleştirilmiyor açtığımda tekrar deneyin diyor napmam gerek

    1. PetaBayt
      01 Ocak 2017 20:21 Cevaplayın

      Ayarlar > gizlilik güvenlik > özel mod > kapalı yazan kısmı açık olarak seçtiniz mi? Seçmediyseniz bir kaç yapmayı deneyin.

  30. Şeyma
    21 Ocak 2017 16:08 Cevaplayın

    Note 5 kullanıcisiyim duruo dururken bir ses çıkarıyor anlamıyorum neyle alakalı olabilir

    1. PetaBayt
      21 Ocak 2017 18:11 Cevaplayın

      Kullandiginiz bir uygulamadir. Arastirip bulmayi deneyin.

  31. Cagatay
    24 Ocak 2017 19:42 Cevaplayın

    Note 5 kullanicisiyim. Vr video izlerken ekranda cizikler olusuyor. Yaklasik olarak 4 farkli telefon modelinde ayni videoyu actim ama o modellerde ( s5,s6,note3, note4 ve baska bir note5) boyle bir sorunla karsilasmadim. Ne yapmam gerekiyor?

  32. MERAL
    25 Ocak 2017 09:11 Cevaplayın

    SAMSUNG TLF GELEN ARAMAYI CEVAPLADIGIMDA DİREK HOPARLÖRE ALIYOR NASIL DÜZELTEBİLİRİM

  33. Cigdem
    25 Ocak 2017 17:43 Cevaplayın

    Not 5 yeni aldım orta tuşu home tuşu normaldekiler gibi basmiyo çalışıyor ama tuhaf basit o zorluk gibi

    1. PetaBayt
      25 Ocak 2017 17:44 Cevaplayın

      Aldığınız yere mutlaka göstermelisiniz.

  34. Sema
    25 Ocak 2017 19:17 Cevaplayın

    Merhaba çalışır durumda Ikea bu anda ekran goruntusugıttı note 5 .telefon acık bıldırım gelmiyor sesı çıkıyor gerı tuşunun ışığı yanıyor ama görüntü yok. Başka telden kendimi aradım ekranda cızgı cızgı yesılımsı Samsung yazısı gıttı geldı tel görüntü gelemedi.kapatamadım da görüntü yok bır sure sonra tıtresım ke dut dut Ettı . Bıraktım öylece arada açma dugmesıne bastım. Yok Benım note 5 on durumu ne dur

    “😫😫😫😫😫😫

  35. Havva
    28 Ocak 2017 02:49 Cevaplayın

    Not 5 kullaniyorum mesela watsaptayim onu kucultup faceye qirebiliniyormus nasil oluyoo

    1. Necati alp
      18 Mart 2017 20:25 Cevaplayın

      Bankaya giriyorum .sifre yolluyor. Sifreyi gormem icin sayfayi asagiya indiremiyorum.kapatip mesaja baktigimda onceki sayfa kapaniyor.yardimci olurmusunuz saygilar

  36. Turan
    29 Ocak 2017 22:01 Cevaplayın

    Arama sirasinda tlfon kulagimda yakinlastirma sensoru kapaniyo elime aldigimda kapali waziyette yine acilmiyo sensor ne yapmam geriyo acaba yardimlarinizi bekliyorum saygilar

    1. Yusuf
      24 Şubat 2017 01:09 Cevaplayın

      Ayni sorun bendede var hallettiniz mi bilgi verebilir misin

  37. tuba
    08 Şubat 2017 16:49 Cevaplayın

    kilit ekranındaki “kilit ekranı açmak için desen çizin yada ekranı kaydırın” yazısını nasıl kaldırabilirim. telefonun neredeyse her yerine baktım fakat bulamadım note 3 de bunu yapabiliyordum.

    1. Coskun
      04 Nisan 2017 18:36 Cevaplayın

      Merhaba tuğba hanım ne yayınız bu sorunu çözdünüz mu ben çözemedim lütfen bilgi verin

  38. Perihan
    09 Şubat 2017 21:02 Cevaplayın

    Merhaba daha bugün note 5 aldım bilgisayarla bağlantı kuramadım bir türlü ne yapabilirim yardımcı olur musunuz.

    1. PetaBayt
      09 Şubat 2017 21:06 Cevaplayın

      Kabloyu pc ye taktiginizda tepki verecektir. Ekrani asagiya cekip secim yapmaniz yeterli.

  39. Ece
    20 Şubat 2017 23:29 Cevaplayın

    normalde parmak izi var telefonumda fakat telefonu kapadım açtıktan sonra yedek şifreyi istiyor benden şifreyi unuttum ne yapabilirim şifremi unuttum yazısı çıkmıyor

  40. Yusuf
    24 Şubat 2017 01:03 Cevaplayın

    Arama yaparken ekranin isigi gidiyor ayarlardan bulamadim yardimci olurmusunuz

  41. Yusuf
    24 Şubat 2017 01:06 Cevaplayın

    Cevap verirmisiniz

  42. Begum
    02 Mart 2017 21:16 Cevaplayın

    Note 5te ekran modunu degistiremiyorum acilmiyor ne yapabilirim

  43. Bekir bal
    11 Mart 2017 09:43 Cevaplayın

    Merhabalar kolay gelsin hocam öncelikle benim sorunum telefonu güç tuşuna basıp ekranı kilitledikten sonra mesaj , gelen arama , WhatsApp , vs gibi bildirimlerden sonra ekran kapanmıyor ve bu olay sarjimin daha kısa süre içerisinde bitmesine neden oluyor ve şarj takılı iken n ana ekran ışığı hiç kapanmıyor ayarlardan girmediğim yer kalmadı gözümden kaçırdığım bı yer olmalı lütfen yardımcı olabilirmisiniz

  44. Ercan
    23 Mart 2017 01:32 Cevaplayın

    Arkadaslar son guncellemesen sonra bildirim panelindeki bazi ozellikler kayboldu screen mirroring benik icin onemli bi ozellik acaba komplemi gitti baska yeremi tasindi bulamadim

  45. Rusen
    05 Nisan 2017 07:26 Cevaplayın

    İlk açılışta parmak izini iptal edip şifreyi istiyor şifreyi biliyorum ancak klavye işlemiyor ne yapmam lazım

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