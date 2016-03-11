Samsung Galaxy S7 Sahiplerinin Bilmesi Gerekenler
Samsung Galaxy S7 özellikleri ile inanılmaz akıllı bir telefon.
Bir çok kişi kendi akıllı telefonlarının güçlü özelliklerini göz ardı eder. Siz bu duruma izin vermeyin. İşte size yeni Samsung Galaxy S7 telefonunuzu tam anlamıyla kucaklayabilmeniz için bilmeniz gereken özellikler.
MicroSD Kart ile hafıza genişletme
Samsung Galaxy S7 dahili hafıza kartı 32GB seçenekleri ile geliyor. Ayrıca 200GB gibi büyük bir rakama kadar hafıza kartı desteği de sunuyor. Bu muazzam rakam bir çoğumuzun bilgisayar hard disk alanı kadar. (Size MediaMarkt üzerinden hafıza kartı tavsiyesi)
Hafıza kartınızın slotunu açmak için küçük bir iğne benzeri bir eşyaya ihtiyacınız olacak. Küçük bir dokunuşla hem hafıza kartı hem de sim kart slotunuzu açmış olacaksınız. Kartınızı takın ve tepsiyi geriye ittin, hepsi bu kadar. Telefonunuz şimdi çok daha güçlü.
Galaxy S7 ile yağmurda şarkı söyleyebilirsiniz
Galaxy S7 IP68 adı verilen su ve geçirmezlik sertifikasına sahiptir. Su sıçramalarında veya anlık su birikintilerine düşmesi telefonunuza zarar vermek ama bu değildir ki tamamen su geçirmez. Bu yüzden yine de dikaktli kullanmanızı tavsiye ederiz.
Her zamankinden daha hızlı kablosuz şarj edin
Bazı telefonlarda kablosuz, bazılarında ise hızlı şarj özelliği vardır. Galaxy S7'de ise ikisi birden mevcut. Quick Charge 2.0 teknolojisini destekler. Qi Kablosuz şarj eskiye nazaran 1.4 oranında daha hızlı şarj eder. Emin olun ki bu farkı hissedeceksiniz.
Always on ekranı etkinleştirin (Ekran her zaman açık)
Always on özelliğinin telefonun şarjını harcayacağını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Galaxy S7 Always on özelliği yeni bir özellik ve sadece siyah piksel tükettiği için çok çok az şarjınızı tüketir. Bu sene LG G5 üzerinde de kullanılan bu özelliğin yapılma sebebi ise oldukça mantıklı. Biz telefon kullanıcıları olarak günde 150 kere ekrana bakıyoruz. Always on özelliği ile ekran kildiini açmadan saat ve bildirimleri göreceiğimiz için çok daha az enerji harcamış olacağız.
Ekran daima açık özelliğini aktifleştirmek için;
Ayarlar
Ekran
Ekran daima açık özelliğini
Sağ üst köşeden "Açık" seçin
Saat / Takvim / Resim seçeneklerini seçin.
Galaxy S7 Pil ömrünü geliştirin
Cihazınızın fazladan şarj tüketmesini engellemek istiyorsanız aşağıdaki ip uçlarını kullanabilirsiniz.
Saf, simsiyah duvar kağıdı kullanın
Ekran parlaklığını otomatikten manuel moda çekin ve parlaklığı düşürün
Kullanılmayan fonksiyonları kapatın (Bluetooth, Wi-Fi gibi)
Yedek bir pil satın alın
Arka planda senkronize yapan uygulamaları devre dışı bırakın
Parmak izi gücünü açığa çıkarın
Parmak izi sensörü ayarlama her Galaxy S7 sahibinin yapması gereken bir işlemdir. Bugüne kadar telefonunuzu kolayca kilidini açmaya yarıyordu. Artık bazı web sitelerine de otomatik olarak girebileceksiniz. Ayrıca alışverişleriniz içinde bu parmak izi özelliğini kullanabilirsiniz.
Parmak izi sensörünü kullanmak için;
Ayarlar
Ekran ve günvelik
Parmak izleri
Parmak izi ekle
Ekrandaki yönergeleri takip edin
Parmak izinizi ayarladıktan sonra aşağıdaki seçenekleri de açmanızı öneririz;
Web üzerinde oturum açma
Samsung hesabını doğrulama
Samsung öde kullanma
Parmak izi kilit açma
Kamerayı hızlı başlatma
Bazen telefonunzun kamera özelliğine hızlıca ulaşmanız gerekebilir. Aşağıdaki kısayolu kullanarak bu işlemi kolayca yapabilirsiniz.
Ayarlar
Gelişmiş özellikler
Hızlı kamera başlat seçeneğini aktif edin
Kamerayı başlatmak için ana menü tuşuna iki kere hızlıca basın
Artık her zaman ve her yerde telefon uygu ya da kilit modunda olsa bile kamera çekimi yapabileceksiniz.
Kötü kelimelernize sansür uygulayın
Google sesinizi metne dönüştürürken sizi ne söylediğinize bakmaz. Bazen yanlış algılayabilir. Aile dostu bir telefon için bu özelliği kullanabilirsiniz.
Ayarlar
Dil
Google sesli yazma
Saldırgan sözleri bloklayın
Örnek aşağıda;
F****** phone
Galaxy S7 temel bilgileri öğrenin
Galaxy S7 ile ekran görüntüsü alma
Galaxy S7 Zorla yenden başlatma (hard restart)
Galaxy S7 duvar kağıdı ve temalar indirin
Galaxy S7 Sık kullanılanları ayarlama
Galaxy S7 Ana ekran ayarları
Reklam aramalarından korunun
Samsung telemarket satışlarından korunmanız için size bir liste oluştumanız için özellik eklemiş. Dilerseniz reklamları engelleyebilir ya da istemediğiniz numaralardan korunabilirsiniz.
Ayarlar
Gelişmiş özellikler
Kaydedilmemiş numaraları belirle
Sağ üst köşeden "Açık" seçeneğini işaretleyin
Can sıkan uygulama ve bildirimleri durdurun
Galaxy S7 sürekli bildirim atan uygulamaları engelleme işlemi ile telefonunuz daha az dikkat dağıtacak.
Ayarlar
Bildirimler
Uygulama listesinden seçimlerinizi yapın
Sinir bozucu bir uygulamayı anında kapamak için;
Bildirimleri aşağıya çekin
Bildirime basılı tutun
Açılan ekranda ünlem işaretini tıklayın ve bildirimleri yönlendirin.
Belirli bir uygulama için ayarlar > uygulamalar > uygulama bildirimleri
Gelişmiş rahatsız etme modu
Rahatsız etme modu önceki modellerde de var fakat belirli kişilerin çağrılarına acil bir durum için ihtiyacınız olabilir.
Ayarlar
Rahatsız etmeyin
Siz kapatana kadar her şeyi susturmak için aktif edin
İstisnaları ayarlayın
Özel mesajlarınızı özel tutun
Uygulama bildirimleri güzel ama her zaman bunları dünyaya yaymak sitemiyor musunuz?Kilit ekranında alacağınız mesajlar omzunuzun arkasındaki meraklı gözlerin dikaktini çekebilir.
Ayarlar
Kilit ekranı ve güvenlik
Kilit ekranında bildirimler
Kilit ekranında içerik
Uygulamaları seçin
Gizli içerik seçerseniz uygulamalardan bildirim alırsınız fakat içeriğini göstermeyecektir.
Uygulama listesinde uygulama gizleme
Bazı uygulamaları silemezsiniz veya onları gizlemek isteyebilrisiniz.
Uygulamaları açın ve sağ üst köşede düzenleye basın. Gizlemek istediğiniz uygulamalar için (eksi) işaretine dokunun. Bu işlem geri alınamıyor.
Casus uygulamalardan korunun
Google uygulamaları çeşitli izinlerle geliştiriyor. Aynı zamanda szi takip isteyen uygulamalarda mevcut.
Ayarlar
Gizlilik ve güvenlik
Uygulama izinleri
Konum
Açık veya kapalı
Uygulama izin reddetme listesi şunlardır;
Vücut Sensörleri
Takvim
Kamera
İletişim
Konum
Mikrofon
Telefon
SMS
Depolama
Ekrana daha fazla uygulama sığdırın
Galaxy S7 sayfa başına size en fazla simge veren bir ızgaraya sahip. Normalde 4x4 verilen uygulamaları 4x5 veya 5x5 olarak kullanabilecek ve 20 ya da 25 adet uygulama listeleyebileceksiniz.
Ana ekrana basılı tutun ve;
16 uygulama için 4x4
20 uygulama için 4x5
25 uygulama için 5x5
Liste güncelleniyor, petabayt.com dan ayrılmayın.
s7 klavye renklerini değiştirme seçeneği koymuş ancak açınca sadece sarı renk oluyor başka bir renk seçeneği yok
Tema indirme seçeneklerinde klavye renkleri var mı?
s7 detwitter da bildirim ayarlarında zil sesi değiştirme seçeneği var ama onay tuşu yok oyuzden varsayılan zil kalıyor … çözüm nedir sizce… diğer telefonlarda s6 ve htc kullaniyorum onay tuşuyla zil sesleri değişebiliyor.
hayır yok.. malesef…
S6’da da sabit renkler varmış. https://www.youtube.com/watch?v=U-mSBcdddfI
Klavye rengi ile ilgili başka içerik bulamadım.
s6 da klavye rengi değiştirme seçeneğiniz yoktu … bu s7 ile gelen bir özellik ama renkler diye yazsada tek renk sarı klavye oluyor…başka renk seçeneği yok…
bu arada s7 e google klavye ekli değil s6 gibi sadece samsung klavye var
Google klavye uygulama olarak yükleniyor. 4 renk desteği var.
deneyeceğim … bir de twitter da zil sesi değiştirmek için onay tuşu cıkmıyor … çözüm getirirseniz sevinirim
Bilgi bulursam eklerim.
teşekkür ederim…
Samsung S7 su da geçirmiyor, toz da geçirmiyor, ses de… Ben Edge modelini aldım. Eşime hediye olarak üstelik de. Arıza yoksa Samsung’da her şey süper ama arıza çıktıysa yandınız. Arıza çıktıysa hak etmiştir muamelesi yapıyor Samsung. Bu ne anlayıştır anlamadım. Konuşmalarda ses bozuluyor ama bu durumu Samsung kabul etmiyor. Araştırdım yaygın bir durum bir tek bizim başımıza gelmemiş yani. Telefon şimdi bir kenarda yatıyor. Ölü yatırım…
Kardesim uygulama gizlenemiyor
Uygulama gizleme onemli buna bi cozum yokmu
Kullanmiyorsan uygulama yoneticisinden onbellegi silip devre disi birabilirsin
Hafıza kartları yavaş yazdığı için sıkıntı oluyormuş hafıza kartı önerisinde bulunurmusunuz
Çok önemli değil ama ben hızlısını almak istiyorum diyorsanız “Class” numarasına bakın. Class 4-6-8-10 olarak listelenir. Fiyatlarından anlarsınız. Hepsiburada, Gittigidiyor, N11, Sanal Pazar komisyoncu sitelerden almayın. Mağazalardan alın, orijinal mi diye soru işaretiniz olmaz.
Class sayısı yükseldikçe hız yükseliyor demi ters bir mantık yok demi
Teşekkür ediyorum
Her rakam hızını gösteriyor. 2MB hız 4MB hız
Bilgilendirme için çok teşekkür ederim
Rica ederim, iyi akşamlar
Bende samsung markali 128 gb var ve hic sikinti yasamadim ayni zamanda flash diskten bile hizli atiyor gibi geldi bana aksi yonu ise 1 dosyayi atmaya basladi. Mesela otekini at dedinde ilki bitend kadar mesgul diyo yalniz hepsini ayni anda secersen bi sikinti yasamazsin zaten bu hafiza kartlarinin bariz sorunu
Video ve fotoğrafları gizleme olanağı varmı varsa nasil
Ozele tasi dersen ayri bir klasore tasir ve gizler parmak izi koyayarsan senden baskasida goremez
Gercekten cok hizli ve cok cok iyi bir telefon. Kamerasi hızı ve sarj yememe ozelligi cok guzel. Iphonea bile degismem.
Telefonla konusurken yuzume yaklastirfigimda ekran isigi sonmuyor bununla ilgili bir ayar varmi yoksa sendirmu arizali anlayamadim
S7nin hızı tmm efsane ama en iyi özlleştirilebilinen telefon lgsir g2de bile klavye tema vb var ama samsug özelleştirmede sıkıntılı
merhaba bende s7 edge var.
1-zil sesi ile titreşim aynı anda nasıl çalıyor?
2- özel modun saklama alanını nasıl değiştirebilirim telefon hafızasında saklıyor ve hafızam doldu. ilk defa android kullanıyorum hiç beğenmedim telefon güzel ama sistem kötü. sd kart 128 gb ama kullanılmıyor ki uygulamalar ve bir çok şey telefon hafızasında. özel modun saklama yerini değiştirebilir miyim ?
iPhone’da sd kart girişi hiç olmadığı için bilmemeniz normal. Telefonunuz Android 6 ise sd kartınızı taktığınızda sistem size bu kartı dahili depolama olarak kullanıp kullanmak istediğinizi sorar. Dahil depolama olarak kullanı seçin ve işlemlere devam edin. DİKKAT KARTINIZ SİLİNECEKTİR. İşlem bittiğinde uygulamalar ve fotoğraflar artık sd kartınıza kurulur. Bu işlemi yapmadan taşımak istiyorsanız uygulama detayına gidin.
teşekkürler deneyeyim. peki özel modda geçerli mi acaba
Merhaba arkadaslsr s7 aldim 0. Wifi acik 1 saat 37 dakikalik bir film izledim. Sarj %90 dan % 67 ye dustu bu normal mi.
Rakamlar çok güzel. LG G3 ile şarjın %20 ye düşmüştü bile.
S7 de gizlenmis uygulamayi nasil geri alabilirim yani yeniden uygulamalarda gorebilirim
S7 de uygulama gizleyip geri alma nasil oluyor
Merhaba bende S7 edge de
Resimlerimi nasıl kilitleyebilirim
Unuttuğumuz ve çok güzel bir şey daha var, kalp atışını vs ölçen sensör aynı zamanda fotoğraf çekmeye de yarıyor. Selfie çekmek için illa ki ekrana dokunmak gerekmiyor. Kendimizi kasmadan ve telefonu sallamadan müthiş anlar bizleri bekliyor..
Kilit ekranı beyaz olursa saat gözükmüyor. Saatin rengini koyu yada siyah yapabiliyormuyuz
Samsung edge7 aldım arayan kişinin müziğini ve resim koymam mümkünmü acaba
bende s7 edge kullanıyorum ama ekran değiti kırıldığı için gece acamıyorum tlf bence okadar parayı hak etmıyor
ARKADAŞLAR GOOGLE PLAY ‘DE VAULT DİYE Bİ PROGRAM VAR RESİMLERİ VİDEOLARI GİZLİYORSUNUZ . (HAYAT KURTARIYOR) 🙂
s7 edge kullanıyorum galerıdekı resmlerın bazılarını özele taşıdım ama suanda o resımlerı bulamıyorum ılk olarak ozel e taşınan resım veya vıdeoları telefon nereye saklıyor lütfen yardımcı olun tşk ederım
Yukarıdan bildirim panelini aşağı indir özel mod var onu ac resimler tekrar galeride görünecek gizledigin zaman bir yerde görünmez
S7 edge Kilit ekren fotosunu nsl degistirecegimi bir turlu bulamiyorum yardimci olurmusunuz.
Galeriden koymak istediginiz fotografi secin sag ustte daha fazladan duvar kagidi ayarla kismina basin orda secenek olarak gosteriyor zaten kilit ekrani diye oraya basarsaniz degisir.
Merhaba,
S7 edge kullanmaya yeni başladım ancak alışamadım çünkü LG kullanıcısıyım ve geri tuşu sol tarafta kullanmaya başladım
GERİ tuşunun yerini sola alma şansımız var mı?
Merhaba, buradaki uygulamayı indirerek yapabilirsiniz.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.phoenixstudios.aiogestures&hl=tr
Video: https://youtu.be/uQDGg6R5X9g
S7 edge’de edge ekranının arka planını değiştirebiliyor muyuz???
Benim s7 edge var servise verdim sifirladilar başka uygulama şekli oldu ne yapman lazım
s7de oynadigim oyuna bu surim icin cihazin uygun deg8l diyor yardimci olirsaniz sevinirim
telefon genel olarak güzel. ancak geçen ay yazılımı çöktü yeniden yazılım yüklenmesi gerekti. telefonu servise verdiğimde önce” cihazda sıvı algılandı garanti dışı” dendi (ki telefonumda asla sıvı teması yok) sonra “yanlış anlaşılma olmuş cihazda değil usb kablosunuzda sıvı algılandı” dendi ve son olarak bomba olan bu “kullandığınız şarj aletiyle cihaz uyumsuz”dendi ( orjinal kutunun içinden çıkan şarj cihazını kullanıyorum) sonra tabi kavga kıyamet iç anadolu bölge bilmem nesiyle görüşmem sonucunda yazılım yüklendi telefon düzeldi. Bu arada bu olaydan 3 ay önce telefonu yere düşürmüştüm arka kapağı çatlamıştı. yazılımsal sorunu düşmeye bağlamaya çalıştılar ve sözde samsung prosedürü gereği cihaz servise bu şekilde geliyorsa mutlaka yapılıp çıkması gerekiyor gibi abuk sabuk bir bahaneyle arka kapağı değitirip bana 200 tlcik fatura çıkardılar!!!!! diyeceğim o ki siz siz olun apple’dan şaşmayın!