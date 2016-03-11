Samsung Galaxy S7 Sahiplerinin Bilmesi Gerekenler

Yazar: · Yayımlanmış · Güncellendi

Samsung Galaxy S7

Etiketler:

PetaBayt

Petabayt teknoloji haberleri. Bizi sosyal medyada takip edin.

Bunlar da hoşunuza gidebilir...

50 Cevaplar

  1. a.d dedi ki:
    20 Mart 2016, 01:22

    s7 klavye renklerini değiştirme seçeneği koymuş ancak açınca sadece sarı renk oluyor başka bir renk seçeneği yok

    Cevapla
  2. a.d dedi ki:
    20 Mart 2016, 01:26

    s7 detwitter da bildirim ayarlarında zil sesi değiştirme seçeneği var ama onay tuşu yok oyuzden varsayılan zil kalıyor … çözüm nedir sizce… diğer telefonlarda s6 ve htc kullaniyorum onay tuşuyla zil sesleri değişebiliyor.

    Cevapla
  3. a.d dedi ki:
    20 Mart 2016, 01:28

    hayır yok.. malesef…

    Cevapla
  4. a.d dedi ki:
    20 Mart 2016, 02:08

    teşekkür ederim…

    Cevapla
  5. sarper gözütok dedi ki:
    22 Haziran 2016, 14:40

    Samsung S7 su da geçirmiyor, toz da geçirmiyor, ses de… Ben Edge modelini aldım. Eşime hediye olarak üstelik de. Arıza yoksa Samsung’da her şey süper ama arıza çıktıysa yandınız. Arıza çıktıysa hak etmiştir muamelesi yapıyor Samsung. Bu ne anlayıştır anlamadım. Konuşmalarda ses bozuluyor ama bu durumu Samsung kabul etmiyor. Araştırdım yaygın bir durum bir tek bizim başımıza gelmemiş yani. Telefon şimdi bir kenarda yatıyor. Ölü yatırım…

    Cevapla
  6. See dedi ki:
    30 Temmuz 2016, 00:04

    Kardesim uygulama gizlenemiyor

    Cevapla
  7. Mert dedi ki:
    08 Ağustos 2016, 21:55

    Hafıza kartları yavaş yazdığı için sıkıntı oluyormuş hafıza kartı önerisinde bulunurmusunuz

    Cevapla
    • PetaBayt dedi ki:
      08 Ağustos 2016, 22:04

      Çok önemli değil ama ben hızlısını almak istiyorum diyorsanız “Class” numarasına bakın. Class 4-6-8-10 olarak listelenir. Fiyatlarından anlarsınız. Hepsiburada, Gittigidiyor, N11, Sanal Pazar komisyoncu sitelerden almayın. Mağazalardan alın, orijinal mi diye soru işaretiniz olmaz.

      Cevapla
    • Hasan dedi ki:
      23 Şubat 2017, 15:20

      Bende samsung markali 128 gb var ve hic sikinti yasamadim ayni zamanda flash diskten bile hizli atiyor gibi geldi bana aksi yonu ise 1 dosyayi atmaya basladi. Mesela otekini at dedinde ilki bitend kadar mesgul diyo yalniz hepsini ayni anda secersen bi sikinti yasamazsin zaten bu hafiza kartlarinin bariz sorunu

      Cevapla
  8. Ramazan dedi ki:
    14 Ağustos 2016, 19:03

    Video ve fotoğrafları gizleme olanağı varmı varsa nasil

    Cevapla
  9. Asd dedi ki:
    20 Ağustos 2016, 20:43

    Gercekten cok hizli ve cok cok iyi bir telefon. Kamerasi hızı ve sarj yememe ozelligi cok guzel. Iphonea bile degismem.

    Cevapla
  10. Kurtulus dedi ki:
    24 Ağustos 2016, 23:53

    Telefonla konusurken yuzume yaklastirfigimda ekran isigi sonmuyor bununla ilgili bir ayar varmi yoksa sendirmu arizali anlayamadim

    Cevapla
  11. Berksh dedi ki:
    16 Eylül 2016, 04:39

    S7nin hızı tmm efsane ama en iyi özlleştirilebilinen telefon lgsir g2de bile klavye tema vb var ama samsug özelleştirmede sıkıntılı

    Cevapla
  12. F.S. Sarıçimen dedi ki:
    26 Eylül 2016, 13:39

    merhaba bende s7 edge var.
    1-zil sesi ile titreşim aynı anda nasıl çalıyor?
    2- özel modun saklama alanını nasıl değiştirebilirim telefon hafızasında saklıyor ve hafızam doldu. ilk defa android kullanıyorum hiç beğenmedim telefon güzel ama sistem kötü. sd kart 128 gb ama kullanılmıyor ki uygulamalar ve bir çok şey telefon hafızasında. özel modun saklama yerini değiştirebilir miyim ?

    Cevapla
    • Ahmet dedi ki:
      26 Eylül 2016, 13:45

      iPhone’da sd kart girişi hiç olmadığı için bilmemeniz normal. Telefonunuz Android 6 ise sd kartınızı taktığınızda sistem size bu kartı dahili depolama olarak kullanıp kullanmak istediğinizi sorar. Dahil depolama olarak kullanı seçin ve işlemlere devam edin. DİKKAT KARTINIZ SİLİNECEKTİR. İşlem bittiğinde uygulamalar ve fotoğraflar artık sd kartınıza kurulur. Bu işlemi yapmadan taşımak istiyorsanız uygulama detayına gidin.

      Cevapla
  13. Osman dedi ki:
    10 Ekim 2016, 13:41

    Merhaba arkadaslsr s7 aldim 0. Wifi acik 1 saat 37 dakikalik bir film izledim. Sarj %90 dan % 67 ye dustu bu normal mi.

    Cevapla
  14. Kivircik dedi ki:
    29 Ekim 2016, 02:06

    S7 de gizlenmis uygulamayi nasil geri alabilirim yani yeniden uygulamalarda gorebilirim

    Cevapla
  15. Aynur dedi ki:
    29 Ekim 2016, 02:08

    S7 de uygulama gizleyip geri alma nasil oluyor

    Cevapla
  16. refik dedi ki:
    14 Kasım 2016, 16:29

    Merhaba bende S7 edge de
    Resimlerimi nasıl kilitleyebilirim

    Cevapla
  17. Ebu dedi ki:
    04 Aralık 2016, 19:27

    Unuttuğumuz ve çok güzel bir şey daha var, kalp atışını vs ölçen sensör aynı zamanda fotoğraf çekmeye de yarıyor. Selfie çekmek için illa ki ekrana dokunmak gerekmiyor. Kendimizi kasmadan ve telefonu sallamadan müthiş anlar bizleri bekliyor..

    Cevapla
  18. Ayberk dedi ki:
    10 Aralık 2016, 15:54

    Kilit ekranı beyaz olursa saat gözükmüyor. Saatin rengini koyu yada siyah yapabiliyormuyuz

    Cevapla
  19. Gözde dedi ki:
    30 Aralık 2016, 03:31

    Samsung edge7 aldım arayan kişinin müziğini ve resim koymam mümkünmü acaba

    Cevapla
  20. leventkeser dedi ki:
    17 Ocak 2017, 13:17

    bende s7 edge kullanıyorum ama ekran değiti kırıldığı için gece acamıyorum tlf bence okadar parayı hak etmıyor

    Cevapla
  21. ARSLAN dedi ki:
    22 Ocak 2017, 05:55

    ARKADAŞLAR GOOGLE PLAY ‘DE VAULT DİYE Bİ PROGRAM VAR RESİMLERİ VİDEOLARI GİZLİYORSUNUZ . (HAYAT KURTARIYOR) 🙂

    Cevapla
  22. merve dedi ki:
    26 Ocak 2017, 14:34

    s7 edge kullanıyorum galerıdekı resmlerın bazılarını özele taşıdım ama suanda o resımlerı bulamıyorum ılk olarak ozel e taşınan resım veya vıdeoları telefon nereye saklıyor lütfen yardımcı olun tşk ederım

    Cevapla
    • Ömer ilhan dedi ki:
      04 Nisan 2017, 00:16

      Yukarıdan bildirim panelini aşağı indir özel mod var onu ac resimler tekrar galeride görünecek gizledigin zaman bir yerde görünmez

      Cevapla
  23. zuleyha guler dedi ki:
    01 Şubat 2017, 21:55

    S7 edge Kilit ekren fotosunu nsl degistirecegimi bir turlu bulamiyorum yardimci olurmusunuz.

    Cevapla
    • ENES AY dedi ki:
      12 Mart 2017, 10:56

      Galeriden koymak istediginiz fotografi secin sag ustte daha fazladan duvar kagidi ayarla kismina basin orda secenek olarak gosteriyor zaten kilit ekrani diye oraya basarsaniz degisir.

      Cevapla
  24. Murat Miret dedi ki:
    15 Şubat 2017, 20:07

    Merhaba,
    S7 edge kullanmaya yeni başladım ancak alışamadım çünkü LG kullanıcısıyım ve geri tuşu sol tarafta kullanmaya başladım
    GERİ tuşunun yerini sola alma şansımız var mı?

    Cevapla
  25. Anonim dedi ki:
    27 Şubat 2017, 22:45

    S7 edge’de edge ekranının arka planını değiştirebiliyor muyuz???

    Cevapla
  26. muhammed dedi ki:
    02 Mart 2017, 20:30

    Benim s7 edge var servise verdim sifirladilar başka uygulama şekli oldu ne yapman lazım

    Cevapla
  27. tamer dedi ki:
    24 Mart 2017, 17:52

    s7de oynadigim oyuna bu surim icin cihazin uygun deg8l diyor yardimci olirsaniz sevinirim

    Cevapla
  28. ebru dedi ki:
    19 Nisan 2017, 17:29

    telefon genel olarak güzel. ancak geçen ay yazılımı çöktü yeniden yazılım yüklenmesi gerekti. telefonu servise verdiğimde önce” cihazda sıvı algılandı garanti dışı” dendi (ki telefonumda asla sıvı teması yok) sonra “yanlış anlaşılma olmuş cihazda değil usb kablosunuzda sıvı algılandı” dendi ve son olarak bomba olan bu “kullandığınız şarj aletiyle cihaz uyumsuz”dendi ( orjinal kutunun içinden çıkan şarj cihazını kullanıyorum) sonra tabi kavga kıyamet iç anadolu bölge bilmem nesiyle görüşmem sonucunda yazılım yüklendi telefon düzeldi. Bu arada bu olaydan 3 ay önce telefonu yere düşürmüştüm arka kapağı çatlamıştı. yazılımsal sorunu düşmeye bağlamaya çalıştılar ve sözde samsung prosedürü gereği cihaz servise bu şekilde geliyorsa mutlaka yapılıp çıkması gerekiyor gibi abuk sabuk bir bahaneyle arka kapağı değitirip bana 200 tlcik fatura çıkardılar!!!!! diyeceğim o ki siz siz olun apple’dan şaşmayın!

    Cevapla

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir