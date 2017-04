Samsung Galaxy S7 Sahiplerinin Bilmesi Gerekenler

Samsung Galaxy S7 özellikleri ile inanılmaz akıllı bir telefon.

Bir çok kişi kendi akıllı telefonlarının güçlü özelliklerini göz ardı eder. Siz bu duruma izin vermeyin. İşte size yeni Samsung Galaxy S7 telefonunuzu tam anlamıyla kucaklayabilmeniz için bilmeniz gereken özellikler.

MicroSD Kart ile hafıza genişletme

Samsung Galaxy S7 dahili hafıza kartı 32GB seçenekleri ile geliyor. Ayrıca 200GB gibi büyük bir rakama kadar hafıza kartı desteği de sunuyor. Bu muazzam rakam bir çoğumuzun bilgisayar hard disk alanı kadar. (Size MediaMarkt üzerinden hafıza kartı tavsiyesi)

Hafıza kartınızın slotunu açmak için küçük bir iğne benzeri bir eşyaya ihtiyacınız olacak. Küçük bir dokunuşla hem hafıza kartı hem de sim kart slotunuzu açmış olacaksınız. Kartınızı takın ve tepsiyi geriye ittin, hepsi bu kadar. Telefonunuz şimdi çok daha güçlü.

Galaxy S7 ile yağmurda şarkı söyleyebilirsiniz

Galaxy S7 IP68 adı verilen su ve geçirmezlik sertifikasına sahiptir. Su sıçramalarında veya anlık su birikintilerine düşmesi telefonunuza zarar vermek ama bu değildir ki tamamen su geçirmez. Bu yüzden yine de dikaktli kullanmanızı tavsiye ederiz.

Her zamankinden daha hızlı kablosuz şarj edin

Bazı telefonlarda kablosuz, bazılarında ise hızlı şarj özelliği vardır. Galaxy S7'de ise ikisi birden mevcut. Quick Charge 2.0 teknolojisini destekler. Qi Kablosuz şarj eskiye nazaran 1.4 oranında daha hızlı şarj eder. Emin olun ki bu farkı hissedeceksiniz.

Always on ekranı etkinleştirin (Ekran her zaman açık)

Always on özelliğinin telefonun şarjını harcayacağını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Galaxy S7 Always on özelliği yeni bir özellik ve sadece siyah piksel tükettiği için çok çok az şarjınızı tüketir. Bu sene LG G5 üzerinde de kullanılan bu özelliğin yapılma sebebi ise oldukça mantıklı. Biz telefon kullanıcıları olarak günde 150 kere ekrana bakıyoruz. Always on özelliği ile ekran kildiini açmadan saat ve bildirimleri göreceiğimiz için çok daha az enerji harcamış olacağız.

Ekran daima açık özelliğini aktifleştirmek için;

Ayarlar

Ekran

Ekran daima açık özelliğini

Sağ üst köşeden "Açık" seçin

Saat / Takvim / Resim seçeneklerini seçin.

Galaxy S7 Pil ömrünü geliştirin

Cihazınızın fazladan şarj tüketmesini engellemek istiyorsanız aşağıdaki ip uçlarını kullanabilirsiniz.

Saf, simsiyah duvar kağıdı kullanın

Ekran parlaklığını otomatikten manuel moda çekin ve parlaklığı düşürün

Kullanılmayan fonksiyonları kapatın (Bluetooth, Wi-Fi gibi)

Yedek bir pil satın alın

Arka planda senkronize yapan uygulamaları devre dışı bırakın

Parmak izi gücünü açığa çıkarın

Parmak izi sensörü ayarlama her Galaxy S7 sahibinin yapması gereken bir işlemdir. Bugüne kadar telefonunuzu kolayca kilidini açmaya yarıyordu. Artık bazı web sitelerine de otomatik olarak girebileceksiniz. Ayrıca alışverişleriniz içinde bu parmak izi özelliğini kullanabilirsiniz.

Parmak izi sensörünü kullanmak için;

Ayarlar

Ekran ve günvelik

Parmak izleri

Parmak izi ekle

Ekrandaki yönergeleri takip edin

Parmak izinizi ayarladıktan sonra aşağıdaki seçenekleri de açmanızı öneririz;

Web üzerinde oturum açma

Samsung hesabını doğrulama

Samsung öde kullanma

Parmak izi kilit açma

Kamerayı hızlı başlatma

Bazen telefonunzun kamera özelliğine hızlıca ulaşmanız gerekebilir. Aşağıdaki kısayolu kullanarak bu işlemi kolayca yapabilirsiniz.

Ayarlar

Gelişmiş özellikler

Hızlı kamera başlat seçeneğini aktif edin

Kamerayı başlatmak için ana menü tuşuna iki kere hızlıca basın

Artık her zaman ve her yerde telefon uygu ya da kilit modunda olsa bile kamera çekimi yapabileceksiniz.

Kötü kelimelernize sansür uygulayın

Google sesinizi metne dönüştürürken sizi ne söylediğinize bakmaz. Bazen yanlış algılayabilir. Aile dostu bir telefon için bu özelliği kullanabilirsiniz.

Ayarlar

Dil

Google sesli yazma

Saldırgan sözleri bloklayın

Örnek aşağıda;

F****** phone

Galaxy S7 temel bilgileri öğrenin

Galaxy S7 ile ekran görüntüsü alma

Galaxy S7 Zorla yenden başlatma (hard restart)

Galaxy S7 duvar kağıdı ve temalar indirin

Galaxy S7 Sık kullanılanları ayarlama

Galaxy S7 Ana ekran ayarları

Reklam aramalarından korunun

Samsung telemarket satışlarından korunmanız için size bir liste oluştumanız için özellik eklemiş. Dilerseniz reklamları engelleyebilir ya da istemediğiniz numaralardan korunabilirsiniz.

Ayarlar

Gelişmiş özellikler

Kaydedilmemiş numaraları belirle

Sağ üst köşeden "Açık" seçeneğini işaretleyin

Can sıkan uygulama ve bildirimleri durdurun

Galaxy S7 sürekli bildirim atan uygulamaları engelleme işlemi ile telefonunuz daha az dikkat dağıtacak.

Ayarlar

Bildirimler

Uygulama listesinden seçimlerinizi yapın

Sinir bozucu bir uygulamayı anında kapamak için;

Bildirimleri aşağıya çekin

Bildirime basılı tutun

Açılan ekranda ünlem işaretini tıklayın ve bildirimleri yönlendirin.

Belirli bir uygulama için ayarlar > uygulamalar > uygulama bildirimleri

Gelişmiş rahatsız etme modu

Rahatsız etme modu önceki modellerde de var fakat belirli kişilerin çağrılarına acil bir durum için ihtiyacınız olabilir.

Ayarlar

Rahatsız etmeyin

Siz kapatana kadar her şeyi susturmak için aktif edin

İstisnaları ayarlayın

Özel mesajlarınızı özel tutun

Uygulama bildirimleri güzel ama her zaman bunları dünyaya yaymak sitemiyor musunuz?Kilit ekranında alacağınız mesajlar omzunuzun arkasındaki meraklı gözlerin dikaktini çekebilir.

Ayarlar

Kilit ekranı ve güvenlik

Kilit ekranında bildirimler

Kilit ekranında içerik

Uygulamaları seçin

Gizli içerik seçerseniz uygulamalardan bildirim alırsınız fakat içeriğini göstermeyecektir.

Uygulama listesinde uygulama gizleme

Bazı uygulamaları silemezsiniz veya onları gizlemek isteyebilrisiniz.

Uygulamaları açın ve sağ üst köşede düzenleye basın. Gizlemek istediğiniz uygulamalar için (eksi) işaretine dokunun. Bu işlem geri alınamıyor.

Casus uygulamalardan korunun

Google uygulamaları çeşitli izinlerle geliştiriyor. Aynı zamanda szi takip isteyen uygulamalarda mevcut.

Ayarlar

Gizlilik ve güvenlik

Uygulama izinleri

Konum

Açık veya kapalı

Uygulama izin reddetme listesi şunlardır;

Vücut Sensörleri

Takvim

Kamera

İletişim

Konum

Mikrofon

Telefon

SMS

Depolama

Ekrana daha fazla uygulama sığdırın

Galaxy S7 sayfa başına size en fazla simge veren bir ızgaraya sahip. Normalde 4x4 verilen uygulamaları 4x5 veya 5x5 olarak kullanabilecek ve 20 ya da 25 adet uygulama listeleyebileceksiniz.

Ana ekrana basılı tutun ve;

16 uygulama için 4x4

20 uygulama için 4x5

25 uygulama için 5x5

