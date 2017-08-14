Samsung Note 8 Özellikler Benchmark Uygulamasında Gözüktü

Bir kaç güne kadar lansman tarihi açıklanacak olan Galaxy Note 8, benchmark testlerinde ortaya çıktı.

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Yeni bir cep telefonu piyasa çıktığında meraklıları ve inceleme yapanlar benchmark yazılımını kullanır. Bu uygulama diğer telefonun donanım gücünü test ederek diğer modeller ile karşılaştırma yapar. Piyasa çıkmadan önce ise bu sonuçlar internete mutlaka düşer. Galaxy Note 8 benchmark sonuçlarının da başına aynı şey geldi ve sonuçlar yayınlandı.

SM-N950 kodu ile testte karşımıza çıkan yeni Galaxy Note 8'in donanım özellikleri de yavaş yavaş belli olmaya başladı. Qualcomm'un en güçlü ve güncel işlemcisi Snapdragon 835'i kullanacak olan cihazın 6GB RAM'i bulunuyor. Aynı işlemci serisini HTC U11, OnePlus 5 ve Asus Zenfone 4 Pro'da kullanacak.

İşletim sistemi olarak Android 7.1.1 ile gelecek olan telefonun puanları ise aşağıdaki gibi oldu.

Tek çekirdek işlemci puanı: 1815

Çok çekirdek işlemci puanı: 6066

Bu puanlar test aşamasındaki bir Note 8 üzerinden gelme ihtimali yüksek. Bu sebeple piyasaya sunulduğunda daha farkloı rakamlarda gelebilir.

Samsung Galaxy Note 8 ne Zaman Tanıtılacak

23 Ağustos 2017 tarihinde New York şehrinde Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtımı yapılacak. Note 7 sorunlarından sonra en çok beklenen Samsung serisi telefon olmaya aday olan bu cihaz hakkında daha fazla bilgi için bizi takip etmeye devam edin.

Samsung Galaxy Note 8 Resimleri