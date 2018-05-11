Samsung’un Galaxy Note 9’un ilk resmi sızıntısı geldi

Samsung, son çeyrekte kaç tane akıllı telefon sattığını hiç bir zaman tam belirtmiyor. Bu yüzden Güney Kore’li firmanın kaç adet Galaxy S9 veya Galaxy S9 Plus sattığını tam olarak bilmiyoruz.

Yine de verilerin, Galaxy S9 satışlarının iyi gittiğini gösterdiğini biliyoruz. Fakat şu da var ki, cihazlar satışa çıktıktan 1 ay sonra indirime gitti. Bu dünyanın en iyi akıllı telefon markası için iyi bir işaret değil.

Bu veriler müşteri kaybını işaret etmekten ziyade yeni gelecek olan olan Galaxy Note 9’un satışlarının yüksek olacağını da gösteriyor olabilir.

Geçtiğimiz aylarda Note 9’un, önceki seri Note 8 ile benzer tasarıma sahip olacağı belli olmuştu. Bununla birlikte güvenilir kaynaklar beklenen Note 9‘un gerçek resmini de paylaştı.

Bu şimdiye kadar paylaşılan ilk gerçek Galaxy Note 9 resmi.

Ice Universe’nin Twitter hesabından paylaştığı bu bilgiyi aşağıdan takip edebilirsiniz. https://twitter.com/UniverseIce/status/993799279453003776

Ekranın üstündeki ve altındaki çerçeveler, yine Note 8’de olduğundan biraz daha dar olabilir. Samsung Galaxy Note 9’un Galaxy S9 + ile aynı genel özelliklere ve Super Speed ​​Dual Pixel kameraya sahip olması bekleniyor.

Son olarak parmak izi okuyucusunun ekranın altında olacağını dair söylentiler var ama firmanın bu ürünün imalatında zorluklar yaşadığı da biliniyor.