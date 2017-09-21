TEGV ile Geleceğin Yüzleri Mustafa Seven’in Objektifiyle Buluşuyor

Türkiye’nin eğitim alanında faaliyet gösteren en yaygın sivil toplum kuruluşu TEGV ile değerli fotoğrafçı Mustafa Seven ortak bir sosyal sorumluluk projesine başladılar: “TEGV ile Geleceğin Yüzleri”.

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TEGV’de nitelikli eğitim desteği alan çocukları yaşadıkları şehirlerde, mahallelerde, sosyal çevrede fotoğraflanması esasına dayalı olan projenin ilk ayağı Adana’da tamamlandı. Sosyal medyada Mustafa Seven ve TEGV hesaplarından takip edilebilecek olan bu sosyal sorumluluk projesinin bir sonraki durakları Eskişehir, Van, Giresun, Mardin, Kocaeli ve İzmir olacak.

TEGV ile Mustafa Seven’in Instagram’da takipçileriyle paylaştığı “TEGV ile Geleceğin Yüzleri” manifestosunu yayınlıyoruz:

Geleceğin Yüzlerine…

Kocaman gözlü çocuklar görmeye gidiyoruz. Gözlerinin içi parlayan çocuklar.

İster kentte yaşasınlar, ister taşrada, tek bir dilekleri var: Mutlu olmak…

Onların cıvıltıları hiç susmaz, oyunları hiç bitmez, saflıkları hiç bozulmaz.

Ama sorsan onların da beklentileri vardır geleceğe dair. Parıldayan düşleri…

Meraklı bakışları, heyecanlı yürekleriyle dünyayı anlamaya, keşfetmeye çalışırlar hiç bıkmadan.

İşte bu projemizde değerli fotoğrafçı Mustafa Seven ile birlikte yurdumuzun yedi farklı coğrafyasında yolları TEGV ile kesişen çocukları yaşadıkları mahallelerde, şehirlerde ziyaret edeceğiz. Umutların hiç solmadığı yaşlarda dünyayı nasıl gördüklerini, nasıl yaşadıklarını hep birlikte izleyeceğiz. TEGV’in açtığı patikada ilerlerken dünyalarının nasıl güzelleştiğini, gözlerine bakarak hissedeceğiz. Hepsinden önemlisi size hiç unutamayacağınız bir kardeşlik türküsü bırakacağız hikâyelerinin başladığı bu kadim coğrafyada.

Bugüne kadar 2 buçuk milyon çocuğun hayatına dokunan TEGV, verdiği nitelikli eğitim desteği ile çocuklarımızı ezberden düşünmeye, kabullenmekten sorgulamaya, tekrarlamaktan araştırmaya yönlendiriyor. TEGV’de çocuklar sosyal/duygusal becerilerini geliştirirken empati kurma ve takım çalışması becerilerini yükseltiyor, kendilerini ifade ediyorlar, özgüven kazanıyorlar. Matematik, fen, sanat ve okumanın yanı sıra bilişim alanında olumlu tutum geliştirip özyeterlilik algısı yüksek bireyler oluyorlar.

“TEGV ile Geleceğin Yüzleri” adını verdiğimiz projede TEGV ve Mustafa Seven ile sizi büyülü bir yolculuğa çağırıyoruz. Bu yolculukta masallar, düşler, uçurtmalar, balonlar ve koşulsuz sevgi yer alacak. Geleceğe dair söyleyecek sözü olan çocuklarla tanışıp, onların yaşamlarına ortak olacaksınız. Belki sizin de çocukluğunuzdan bir renk, bir sahne bulaşacak gözlerinize. Belki çocuğunuzu düşünecek, geleceğe dair umutlarınız yeşerecek, dallanıp budaklanacak. Tıpkı TEGV’e gelen çocukların hissettiği gibi…

Siz de Geleceğin Yüzleri projesiyle çocuklarımızın geleceğine bir umut parıltısı bırakmak isterseniz 3353’e EGİTİM yazıp bir SMS atmanız yeterli. Unutmayın: Bir çocuk değişir, Türkiye gelişir!