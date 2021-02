The iTunes Store is unable to process purchases at this time hatası nasıl çözülür?

“The iTunes Store is unable to process purchases at this time. Please try again later.” hatası nasıl çözülür? Apple Store hatalarının çözümleri.

iPhone ve iPad sahipleri uygulama dükkanından ücretli veya ücretsiz indirme denemelerinde “The iTunes Store is unable to process purchases at this time” hatası alabiliyorlar.

iTunes Store şu anda satın alımları işleyemiyor anlamına gelen bu hatanın bir kaç farklı çözüm yolu var. Aynı zamanda bu sorun cihazınızdan da kaynaklı olmayabiliyor.

Öncelikle Apple sunucuları aktif mi onu kontrol edelim. https://www.apple.com/tr/support/systemstatus/

Apple sunucularında sorun yoksa iPad saatiniz doğru mu diye kontrol edin.

App Store’dan çıkış yapın. App Store açılmadığı için Ayarlar uygulamasından çıkış yapmanız gerekiyor.

Bu yolu izleyin: Ayarlar > iTunes & App Store > Apple ID: Kullaniıcı adı > Çıkış Yap.

Çıkış yaptıktan sonra yine aynı menüden giriş yapabilirsiniz.