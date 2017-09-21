THO’dan Türkiye’nin inovasyon ekosisteminde Teknoloji startuplarının rolü

THO’dan startup etkinliği

Sponsorlu Bağlantılar...

Turkish Heritage Organization (THO) tarafından düzenlenen “Türkiye’nin inovasyon ekosistemi: Teknoloji startup’larının rolü” başlıklı telekonferansa katılan Comodo Security Solutions İnovasyon Laboratuvarı CTO’su Egemen Taş ve GE Ventures Catalyst Direktörü Dr. Erdoğan Çeşmeli, girişimcilik ekosistemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Washington DC merkezli düşünce kuruluş Turkish Heritage Organization (THO), gerçekleştirdiği “Türkiye’nin inovasyon ekosistemi: Teknoloji startup’larının rolü” başlıklı telekonferans ile Türk-Amerikan teknoloji ekosisteminin önemli üyelerini bir araya getirdi. Etkinliğe, ABD’nin önde gelen Türk kökenli yazılım firması Comodo Security Solutions İnovasyon Laboratuvarı CTO’su Egemen Taş ve özellikle sağlık alanında dünya çapında birçok girişimi bulunan GE Ventures Catalyst Direktörü Dr. Erdoğan Çeşmeli katıldı.

Açılış konuşmasını yapan THO Direktörü Yenal Küçüker, ABD – Türkiye ekonomik ilişkilerinde pek fazla konuşulmayan Türkiye’nin inovasyon ekosisteminin kısaca önemine değindi ve 20 Ekim’de İstanbul’da düzenlenecek olan ve dünyanın önde gelen girişimcilerini bir araya getirecek Startupİstanbul adlı uluslararası konferansın Türkiye’deki girişimcilik potansiyelinin boyutunu gösterdiğini belirtti. Dr. Çeşmeli ise Türkiye’nin GSYİH içinde teknoloji harcamalarının aldığı payın son yıllarda arttığına dikkat çekti ve bu artışın önümüzdeki 10 yıl içinde de süreceğini kaydetti. Sektörün hem Türkiye ekonomisinin hem de küresel ekonominin büyümesine yardımcı olduğunu söyleyen Çeşmeli, yeni istihdam yaratmada büyük ölçekli uluslararası şirketlerden çok, startuplar’ın rol almaya başladığını belirtti.

Teknoloji girişimciliği konusunda Türkiye'nin bulunduğu yere dikkat çeken Comodo Security Solutions İnovasyon Laboratuvarı CTO’su Egemen Taş, başarılı bir startup ekosistemine sahip İsrail’in Türkiye’ye örnek teşkil edebileceğini söyledi. İsrail’in ölçeğinden dolayı kendi ulusal pazarının dışına odaklanmak zorunda kaldığını belirten Taş, bu anlamda Türkiye’nin küresel görünüm ihtiyacının İsrail kadar öncelikli olmadığını ifade etti. İki ülkenin startup yatırım seçeneklerini de değerlendiren Taş, İsrail’deki girişim sermayesi ortamının ne denli gelişkin olduğunun altını çizdi.

Comodo Security Systems’in Ar-Ge bölümünün Ankara’da bulunduğunu söyleyen Egemen Taş, Türkiye’nin sunduğu teşviklerin ve gelişmiş becerilere sahip teknik çalışan havuzunun genişliğinin çokuluslu teknoloji şirketleri için son derece cazip olduğunu söyledi. Taş, “Türkiye’yi Ar-Ge faaliyetleri için bir denizaşırı kalkınma merkezi olarak görüyoruz. Şirketler de bu opsiyonu mutlaka değerlendirmeliler. Amazon’un verdiği karar da beni şaşırtmadı, umarım diğer büyük oyuncular da benzer kararlar alırlar” diye konuştu.

Türkiye’de e-ticaret, gayrimenkul ve software-as-a-service (SAAS) alanlarının gelecek vadeden alanlar olarak öne çıktığını söyleyen Erdoğan Çeşmeli, “Türkiye stratejik gelişime odaklanırken, devlet ve yatırımcılar, altyapı maliyetlerinin düşük olduğu ve yetenek havuzunun yeteri kadar vasıflı olduğu alanlarda büyümeye dikkat etmeliler” dedi. Türkiye’deki Girişimcilik Vakfı’nın girişimci yetiştirmede ve ekosistemi genişletmede son derece önemli çalışmalar yaptığının da altını çizdi.

Türkiye’de teknoloji girişimciliğinin hak ettiği yere gelebilmesi için gerek ABD’deki, gerek bu alanda önde gelen diğer ülkelerdeki Türk toplumlarının rolüne de değinen konuşmacılar, ABD’de başlattıkları ve Türkiye’deki girişimcilere yönelik kapsamlı çalışmalardan örnekler verdiler. OKYAY adlı Boston merkezli bir projenin kurucuları arasında yer alan Dr. Çeşmeli, diaspora toplumlarının öncülüğünde başlatılan bu tür girişimlerin Türkiye’de yeni istihdam olanakları sağlamanın yanı sıra ABD’li yatırımcı, girişimci ve uzmanlarla köprüler kurulmasında son derece etkili olduğunu vurguladı.

Turkish Heritage Organization hakkında:

Merkezi Washington DC’de bulunan Turkish Heritage Organization (THO), tamamen bağımsız ve kâr amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşudur. 2015 yılında kurulan THO, Türk – Amerikan ilişkilerini kapsamlı bir diyalog çerçevesinde, başta Washington olmak üzere Amerikan kamuoyunun gündemine taşımayı hedeflemektedir. Güvenlik, enerji, eğitim, ekonomi, insani yardım ve teknoloji gibi ABD-Türkiye ilişkilerinde büyük öneme sahip altı konu başlığında düzenlediği etkinlikler, yaptığı araştırmalar ve yayınlar ile önemli bir platform oluşturmaktadır. Danışma Kurulu’nun yetkin ve dünyaca tanınmış akademisyenlerden oluştuğu THO, tüm faaliyetlerini açık iletişimin esas alındığı bir çerçevede yürütmeye özen göstermektedir. Böylece Türkiye hakkında doğru bilgi ve içerik üretilirken, çıkarılan kasıtlı veya yanlış bilgiler de temizlenmekte, ABD kamuoyu ve medyasındaki dezenformasyonun önüne geçilmektedir.